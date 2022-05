Firefox Preview Nightly krijgt ondersteuning voor drie nieuwe add-ons

De Nightly van Firefox Preview op Android heeft ondersteuning voor nieuwe add-ons gekregen: Decentraleyes, Privacy Possum en YouTube High Definition. Deze extensies komen op redelijke termijn dus ook naar de non-Nightly van de app.

Decentraleyes is een aanvulling op adblockers die tracht content delivery networks buitenspel te zetten door 'lokale bestanden' in te zetten. Privacy Possum is een alternatief op Privacy Badger van een voormalig ontwikkelaar van Badger. Hij vond de privacywinst daar te gering en ging daarom met zijn eigen versie aan de slag. YouTube High Definition biedt extra opties met betrekking tot kwaliteit, volume, lay-out, automatisch afspelen en dergelijke.

Al langer beschikbare add-ons voor Firefox Preview zijn uBlock Origin, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, Dark Reader, NoScript en Search By Image.

Firefox Preview is een heropbouw van de Firefox-browser op Android. Dat betekent in dit geval dat een hoop functies bij de introductie van Preview ten opzichte van de bestaande Android-Firefox verdwenen waren. Een tijd terug kwam extensie-ondersteuning weer terug naar deze versie, maar daadwerkelijke extensies verschijnen in kleine batches.

Recentelijk kwam versie 5.2 van Firefox Preview uit. Die introduceerde het automatisch verbergen van de url-balk, een nieuw tab-overzicht, ondersteuning voor voice search en een nieuwe new tab-pagina. Firefox Preview moet later dit jaar de standaard Android-browser van Mozilla worden.