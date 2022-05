Sony: The Last of Us Part II is snelst verkopende first-party PS4 exclusive

Sony meldt dat The Last of Us Part II de 'snelst verkopende first-party PS4 exclusive ooit' is. De game is in de drie dagen na de release meer dan vier miljoen maal over de toonbank gegaan. De game stoot daarmee Spider-Man van de troon.

Spider-Man werd 3,3 miljoen keer verkocht in de eerste drie dagen en die nam destijds de toppositie over van God of War en zijn 3,1 miljoen exemplaren. Sony maakt in de posting niet bekend welk aandeel van die verkopen fysiek is en wat digitaal is.

The Last of Us Part II kreeg tijdens zijn ontwikkeling te maken met meermalig uitstel en een spoilergevoelig lek enkele maanden voor de release. Verder wordt er een tv-serie van de game gemaakt. Van een andere franchise van dezelfde maker, Uncharted, wordt overigens aan een film gewerkt.

The Last of Us Part II is het vervolg op het origineel uit 2013, voor de PlayStation 3. In 2014 kreeg het echter ook een release op de PlayStation 4. Van deze nieuwe game heeft Tweakers een review gemaakt, in zowel video- als tekstvorm. De game is ontwikkeld door Naughty Dog, dat verder bekend is van de franchises Crash Bandicoot, Jak and Daxter en Uncharted. De studio is gevestigd in Californië.