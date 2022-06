Sony blijft relatief veel PS4-games verkopen en behaalt hogere gameomzet

Sony heeft met zijn gamingdivisie opnieuw een goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf verkocht net als in het voorgaande kwartaal beduidend meer PlayStation 4-games dan in dezelfde periode van 2019. Ook de omzet uit games steeg.

Uit een toelichting op de cijfers van het afgelopen tweede fiscale kwartaal, dat op 30 september eindigde, blijkt dat Sony 80,9 miljoen PlayStation 4-games heeft verkocht. Dat zijn er 10,3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is wel minder dan de 91 miljoen verkochte PS4-games uit het tweede kwartaal van dit jaar, maar het cijfer is nog altijd relatief hoog, wat waarschijnlijk nog altijd deels wordt veroorzaakt door de coronapandemie.

Van de 80,9 miljoen games waren er 12,4 miljoen games die gemaakt zijn door eigen studio's. De grootste release van deze eigen studio's in het afgelopen kwartaal was de PlayStation 4-game Ghost of Tsushima. Deze samoerai-actiegame kwam in juli uit en werd in de eerste drie dagen na de release al 2,4 miljoen keer verkocht. In het tweede kwartaal van dit jaar betrof 74 procent van de softwareverkopen een online aanschaf en dat daalde naar 59 procent. Dat betekent dat nog altijd een ruime meerderheid van de games is aangeschaft in de PlayStation Store.

Tijdens het afgelopen kwartaal verkocht Sony nog 1,5 miljoen PlayStation 4-consoles, waarmee het totale aantal verkochte PS4-consoles boven de 113,5 miljoen exemplaren zit. Het aantal PlayStation Plus-abonnees zit op 45,9 miljoen; dat is ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar een relatief kleine groei van negenhonderdduizend, maar ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden is het een stijging van 9 miljoen gebruikers.

Vooral door de goede verkopen steeg de omzet van Sony's Game & Network Services-bedrijfstak van 454,4 miljard Japanse yen een jaar geleden naar 505,6 miljard yen in het afgelopen kwartaal. Omgerekend is dat respectievelijk 3,7 en 4,1 miljard euro. Het operationele inkomen steeg omgerekend van 531 miljoen naar 857 miljoen euro. De totale kwartaalomzet van Sony kwam uit op 2133,5 miljard yen, zo'n 17,4 miljard euro. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019.