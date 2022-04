Ghost of Tsushima: Director's Cut verschijnt op website ESRB

Op de website van het Amerikaanse Entertainment Software Rating Board is een beoordeling voor Ghost of Tsushima: Director's cut verschenen. PlayStation heeft deze nieuwe versie van de game nog niet officieel aangekondigd.

Op de website van de ESRB is dinsdag een beoordeling verschenen voor Ghost of Tsushima: Director's Cut. De vermelding is voor zowel de PlayStation 4 als voor de PlayStation 5. Verder is de beschrijving vrijwel gelijk aan de beoordeling van de originele game. Het is dus niet duidelijk wat we van de deze versie kunnen verwachten.

Wel is het opvallend dat de game apart voor de PlayStation 5 uitkomt. Ghost of Tsushima verscheen vorig jaar voor de PlayStation 4 en kwam niet apart uit voor de nieuwe console van Sony. De game werd in de eerste drie dagen na release 2,4 miljoen keer verkocht.

In maart werd bekend dat er een Ghost of Tsushima-film komt. Ontwikkelaar Sucker Punch werkt samen met Sony Pictures aan de film. Chad Stahelski gaat de film regisseren. Hij is onder andere bekend van de John Wick-films.