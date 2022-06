Ghost of Tsushima is in eerste drie dagen 2,4 miljoen keer verkocht

De PlayStation 4-game Ghost of Tsushima is een week geleden uitgekomen en volgens Sony heeft de titel het erg goed gedaan. De samoerai-actiegame is in de eerste drie dagen na de release 2,4 miljoen keer over de fysieke of digitale toonbank gegaan.

Sony meldt het verkoopcijfer van 2,4 miljoen verkochte exemplaren op Twitter en zegt daarbij dat dat cijfer van Ghost of Tsushima het snelst verkopende originele ip-debuut maakt onder de games die exclusief voor de PS4 uitkomen. The Last of Us II verkocht beter in de eerste drie dagen, al is dat geen begintitel van een bepaalde gameserie. Deze game ging meer dan vier miljoen keer over de toonbank, zo maakte Sony een maand geleden bekend. Daarmee is The Last of Us II de snelst verkopende first partytitel voor de PS4.

Een andere goed verkopende first partygame als Horizon Zero Dawn deed het in 2017 ook goed in de eerste dagen na de release, al had deze game van het Nederlandse Guerilla Games niet hetzelfde hoge tempo: 2,6 miljoen exemplaren van Horizon Zero Daw gingen in twee weken tijd na de release over de toonbank.

Ghost of Tsushima werd in 2017 aangekondigd, is ontwikkeld door Sucker Punch en kwam een week geleden uit. De actiegame speelt zich af in Japan in het jaar 1274 en draait om gevechten tussen samoerai en Mongoolse soldaten die het eiland Tsushima binnenvallen. Tweakers schreef een review van Ghost of Tsushima.