Ghost of Tsushima krijgt in herfst coöperatieve onlinemultiplayermodus

Sony heeft aangekondigd dat Ghost of Tsushima: Legends in de herfst van dit jaar zal verschijnen. Dit is een gratis update waarmee een onlinemultiplayermodus met co-op beschikbaar komt voor het in juli uitgekomen PS4-spel Ghost of Tsushima.

Gameontwerper Darren Bridges van Sucker Punch Productions zegt dat Ghost of Tsushima: Legends later dit jaar als gratis download beschikbaar komt, al noemt hij nog geen exacte datum. Het betreft een aparte modus waarin hoofdrolspeler Jin Sakai en zijn kompanen uit het origineel niet centraal staan. In plaats daarvan richt de Legends-modus zich op vier krijgers die als legendes voorkomen in verhalen die mensen in Tsushima vertellen. De locaties en vijanden in Legends zijn geïnspireerd op Japanse volksverhalen en mythologie, waarbij de nadruk ligt op actie en het samenwerken tijdens gevechten.

Legends is exclusief een co-opmodus, waarbij een speler met vrienden of via een onlinesysteem met anderen kunnen spelen in groepen van twee tot vier spelers. Er zijn vier krijgers beschikbaar: een samoerai, een jager, een ronin en een sluipmoordenaar. Elk van deze vier klassen heeft zijn eigen vaardigheden en sterke punten, maar daar wijdt de ontwikkelaar vooralsnog niet verder over uit.

Twee spelers kunnen samen verschillende verhaalmissies voltooien die steeds moeilijker worden. De gevechten uit de singleplayer vormen de basis, maar Legends voegt daar magische elementen aan toe waarbij een goede afstemming met de andere speler belangrijk is. Vier spelers kunnen Survival-missies doen, waarbij hordes sterke vijanden in golven verslagen moeten worden. Kort na de release van Legends komt er ook een raid beschikbaar voor vier spelers.

Ghost of Tsushima kwam halverwege juli uit en het spel werd in de eerste drie dagen al 2,4 miljoen keer verkocht. De samoerai-actiegame speelt zich af in Japan in het jaar 1274 en draait om gevechten tussen samoerai en Mongoolse soldaten die het eiland Tsushima binnenvallen. Tweakers schreef een review van Ghost of Tsushima.