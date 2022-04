'Ghost of Tsushima is een van de meest uitgespeelde openwereldgames'

Openwereldgames uitspelen kost al snel tientallen uren en wie alles compleet wil hebben, kan daar soms honderden uren aan kwijt zijn. Lang niet iedereen komt daaraan toe. Ghost of Tsushima is zo'n game en die blijkt opvallend vaak uitgespeeld te zijn.

Tot nu toe heeft 50,2 procent van de Ghost of Tsushima-spelers het spel uitgespeeld. Dat is te zien op PlayStation-consoles door te kijken naar het percentage van spelers dat een bepaalde Trophy heeft behaald. Zo'n beloning krijgen spelers bijvoorbeeld voor het uitspelen van het spel. Ungeek houdt dergelijke percentages bij en merkt op dat Ghost of Tsushima het opvallend goed doet.

Van alle recente openwereldgames op PlayStation-consoles is alleen Marvel's Spider-Man iets vaker uitgespeeld. Bij die game heeft 50,8 procent van de spelers de bijbehorende Trophy behaald, maar dat spel is aanzienlijk korter. In de top tien staan verder games als Assassin's Creed, Far Cry, Days Gone, Death Stranding en Red Dead Redemption 2; die zitten allemaal ruim onder de 40 procent.

Uitspelen betekent in deze context enkel het voltooien van de verhaallijn in het spel. Het gaat dus niet om het verzamelen van alle voorwerpen of het voltooien van alle side quests. Volgens de website HowLongToBeat duurt het uitspelen van de verhaallijn van Ghost of Tsushima een kleine 25 uur. Dat is relatief kort voor een openwereldgame, maar desondanks is dat voor de helft van de spelers dus alsnog te lang. Meer lineaire games worden iets vaker uitgespeeld. The Last of Us Part II voerde vorig jaar in september de ranglijsten aan met 58 procent en dat steeg later naar 60 procent.

Game Percentage uitgespeeld

(Op PlayStation-consoles) Benodigde tijd

(verhaallijn, volgens HowLongToBeat) Marvel’s Spider-Man 50,8% 16,5 uur Ghost of Tsushima 50,2% 24,5 uur Assassin’s Creed Origins 38,2% 30 uur Far Cry 5 36,7% 18 uur Days Gone 34,7% 38 uur Horizon Zero Dawn 34,1% 22,5 uur Assassin’s Creed Odyssey 30% 42,5 uur The Witcher 3 29,8% 51,5 uur Death Stranding 28,6% 40,5 uur Red Dead Redemption II 28,2% 48,5 uur Watch Dogs 2 24,9% 19 uur Assassin’s Creed Valhalla 19,8% 54 uur

