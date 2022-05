Ghost of Tsushima krijgt op 16 oktober update met co-opmodus en New Game+

Sony brengt op 16 oktober versie 1.1 van Ghost of Tsushima uit voor de PlayStation 4. De update voegt de eerder aangekondigde coöperatieve onlinemultiplayermodus toe en het spel krijgt dan ook een New Game+-modus.

De co-opmodus van de game heet Ghost of Tsushima: Legends en er is keuze uit verhaalmissies voor twee spelers of overlevingsmissies voor maximaal vier spelers. Ook komt er een Raid-optie, die in de weken na de release wordt toegevoegd, schrijft Sony. Spelers kunnen kiezen uit vier klassen: Samurai, Hunter, Ronin of Assassin.

Versie 1.1 voegt ook een New Game+-modus aan het spel toe. Gamers die Ghost of Tsushima uit hebben gespeeld, kunnen hiermee het verhaal opnieuw beginnen en daarbij al hun items en technieken van hun eerdere sessie behouden. De moeilijkheidsgraad gaat in deze modus omhoog om meer uitdaging te bieden, maar spelers kunnen dat ook weer naar beneden bijstellen.