Multiplayer Ghost of Tsushima komt los beschikbaar en krijgt nieuwe Rivals-modus

De multiplayermodus van PlayStation-game Ghost of Tsushima komt op 3 september los beschikbaar. Dat maken Sony en ontwikkelaar Sucker Punch bekend in een blogpost. De losstaande multiplayermodus gaat 20 euro kosten.

Sucker Punch meldt in een blogpost dat spelers die de Ghost of Tsushima: Legends-multiplayermodus los aanschaffen, deze op ieder moment kunnen upgraden naar de volledige Director's Cut-versie van Ghost of Tsushima. Voor PS4-gebruikers kost dat 50 euro, terwijl een upgrade naar de PS5-versie 60 euro kost. De multiplayermodus krijgt op 3 september ook een nieuwe Rivals-modus. Dat is een spelmodus waarin twee teams van twee spelers het tegen elkaar opnemen om golven vijanden te verslaan.

Met iedere verslagen vijand in de Rivals-modus verzamelen spelers 'Magatama'. Daarmee kunnen ze het andere team schade kunnen toebrengen, bijvoorbeeld door vloeken te kopen die de tegenstanders plagen. Wanneer gebruikers voldoende Magatama hebben uitgegeven, spelen ze een Final Stand-golf van vijanden vrij. Spelers winnen wanneer ze die winnen.

Naast Rivals, krijgt de multiplayermodus van de samuraigame ook een Gear Mastery-spelsysteem. Daarmee kunnen spelers hun uitrusting upgraden tot level 120, waar dat voorheen maximaal 110 was. Gebruikers kunnen ook daarmee onder andere een tweede perkslot vrijspelen. Verder krijgt Ghost of Tsushima: Legends op 20 augustus een nieuwe update, waarin enkele andere nieuwe functies worden geïntroduceerd. Ontwikkelaars zouden onder andere de survivalmodus geherbalanceerd hebben om de speelsessies te verkorten.