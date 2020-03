PS4-game Ghost of Tsushima verschijnt 26 juni

Sony brengt de exclusieve PlayStation 4-game Ghost of Tsushima op 26 juni uit. Tegelijk met die aankondiging heeft Sony een nieuwe trailer voor het actie-avonturenspel van Sucker Punch vrijgegeven.

Er verschijnen speciale digitale en fysieke edities van het spel voor een pre-orderprijs van 70 dollar en voor dit bedrag krijgen kopers extra's als een artboek, skin-set en extra items in het spel. Ook komt er een Digital Deluxe-editions voor 170 dollar met onder andere een, niet draagbaar, masker, banner en plattegrond.

Sony kondigde Ghost of Tsushima in 2017 aan. Het spel van studio Sucker Punch speelt zich af in Japan in 1274 en draait om gevechten tussen samoerai en Mongoolse soldaten die het eiland Tsushima binnenvallen. In een nieuwe trailer zijn enkele gameplaybeelden van de held van het verhaal, Jin Sakai, te zien. Sucker Punch is onder andere bekend van de InFamous-games.