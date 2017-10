Sony maakt samoerai-openwereldgame Ghost of Tsushima voor PlayStation 4

Sucker Punch, de ontwikkelstudio bekend van de InFamous-games voor de PlayStation, heeft zijn nieuwe game Ghost of Tsushima aangekondigd. Het is een openwereldgame die zich afspeelt in het oude Japan, waar de samoerai vechten tegen het Mongoolse leger.

De studio zegt in de aankondiging op het Sony PlayStation-blog dat er al jaren wordt gewerkt aan Ghost of Tsushima. Tot nu toe is de ontwikkeling geheim gehouden. De game speelt zich af in het jaar 1274, op het moment dat het Mongoolse leger Japan binnenvalt op het eiland Tsushima. In de game nemen spelers de rol aan van een gehavende samoerai, die het op moet nemen tegen de oppermachtige Mongolen.

Het spel wordt exclusief ontwikkeld voor de PlayStation 4. Sucker Punch is sinds 2011 onderdeel van Sony Interactive Entertainment. De studio richtte zich in de afgelopen jaren volledig op de InFamous-games, waarvan InFamous: First Light het nieuwste deel is. Die game verscheen in 2014 en sindsdien zijn er geen andere games van de studio uitgebracht.

Trailer

Samen met de aankondiging is er een trailer vrijgegeven, die volgens de ontwikkelaars is gemaakt in de game-engine. Daarnaast vertellen de ontwikkelaars in een video-interview over het ontstaan van de game en zeggen ze dat het een stealth-actiegame is. Veel andere details over het spel zijn er nog niet. Ook is er nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Interview met ontwikkelaars