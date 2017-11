Onderzoekers passen koeling voor 3d-chips toe met microkanalen

Wetenschappers van de Purdue University hebben een koelmethode voor chips ontwikkeld die werkt door vloeistof in kanalen van ongeveer tien micrometer breed te injecteren. De koeltechniek zou onder andere op 3d-chips toe te passen zijn.

Onderzoekers experimenteren al langer met de integratie van microkanalen op chips, maar het team van Purdue University heeft de breedte met een factor tien teruggebracht tot 10 tot 15 micrometer. Bovendien is het ontwerp zo aangepast dat de vloeistof eenvoudiger in de kanalen te injecteren is. Bij eerdere experimenten werden kanalen met een lengte van wel 5000 micrometer in het silicium geëtst, wat het pompen van de vloeistof bemoeilijkte, maar de onderzoekers gebruiken nu aanzienlijk kortere lijntjes, van 250 tot 300 micrometer.

De onderzoekers hebben een prototype met chipoppervlak van 5x5mm ontwikkeld. Ze gebruiken de koelvloeistof HFE-7100 voor een rooster van drie bij drie heatsinks met de microkanalen. Aan de achterkant van de chip plaatsten ze een verwarmingselement en sensoren om de temperatuur te meten. Bij gebruik van een heatsink met kanalen van 15 micrometer breed en 300 micrometer lang, bedroeg de dissipatie 910W/cm².

Op het heetste punt van de chip bereikt de vloeistof zijn kookpunt. "Door de vloeistof te laten koken, neemt de mate waarin warmte verwijderd kan worden flink toe, in vergelijking met het simpelweg verwarmen van de vloeistof tot onder zijn kookpunt", stelt Purdue-student Kevin Drummond, die meehielp bij het onderzoek.

De koelmethode moet onder andere een oplossing vormen voor het probleem dat chipfabrikanten hun toevlucht nemen tot het stapelen van chips om de prestaties te verbeteren. "Normaal gesproken heeft elke laag zijn eigen systeem bevestigd om warmte te verwijderen. Zodra je ook maar twee chips gestapeld hebt, moet de onderste minder verbruiken, omdat deze niet direct gekoeld kan worden", meldt Justin Weibel, professor van Purdue's School of Mechanical Engineering.

Het onderzoek is mede gefinancierd door het Defense Advanced Research Projects Agency van de Amerikaanse overheid. Darpa hanteert een doel van 1000W/cm² voor de koeling voor toekomstige high performance computing, iets wat het team nagenoeg bereikt heeft. De koeltechniek zou voor supercomputers en radarelektronica gebruikt kunnen worden.

De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in een onderzoek met de naam A hierarchical manifold microchannel heat sink array for high-heat-flux two-phase cooling of electronics, dat ze publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Heat and Mass Transfer.