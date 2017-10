SIDN: er zijn vermoedelijk 964 phishingsites die Nederlandse merken misbruiken

Volgens SIDN, de stichting voor het beheer van .nl-domeinnamen, zijn er waarschijnlijk 964 websites die bekende Nederlandse merknamen misbruiken. Ten opzichte van vorig jaar is dit aantal gestegen met 40 procent; in 2016 waren er volgens de beheerder nog 675 van die phishingwebsites.

Het onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van zoveel mogelijk domeinnamen die sterk lijken op bekende merknamen. Daaruit bleek dat van alle websites waarvan de domeinnaam lijkt op die van een van de merknamen, 4 procent een phishingwebsite is. Vorig jaar lag dat percentage nog op 2,2 procent.

De sector die het vaakst te maken heeft met phisingwebsites, is de luchtvaart. Zo blijkt 10,5 procent van de onderzochte domeinnamen waarin de merknaam van een luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt, te leiden naar een phishingwebsite. In de bouwsector lag dit percentage op 9 procent en bij mediabedrijven op 7 procent. Ten opzichte van vorig jaar hebben financiële bedrijven minder vaak te maken met phishingwebsites, al noemt SIDN daarvan geen percentage.

SIDN heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van de zogeheten domeinnaambewakingsservice, een dienst waarmee de beheerder websites voortijdig waarschuwt als er een domeinnaam wordt geregistreerd die sterk lijkt op de al geregistreerde merknaam. Het is dan vooral aan het bedrijf van de merknaam om actie te ondernemen.

Bij dit onderzoek is uitgegaan van de top 50 van de Nederlandse merknamen, die afkomstig is van Branddirectory. Daar staan veelal grote bedrijven in zoals Shell, ING, Philips, KPN, ASML en Ziggo.