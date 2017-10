VS waarschuwt kritieke sectoren voor actieve hackingcampagne

Het Amerikaanse Department of Homeland Security heeft samen met de FBI een waarschuwing afgegeven aan bedrijven in kritieke sectoren, zoals energie, watervoorziening, luchtvaart en productie. Die zouden het doelwit zijn van een actieve campagne van hackers.

In de recente waarschuwing vermeldt het departement dat de campagne al sinds mei plaatsvindt. Het heeft verschillende slachtoffers geïdentificeerd en sporen van de aanvallen vastgelegd, waarmee het nu andere organisaties wil waarschuwen. De aanvallen zouden nog steeds plaatsvinden en deel uitmaken van een langetermijncampagne van de aanvallers.

De organisatie zegt niets over de herkomst van de aanvallen, maar verwijst naar een eerder rapport van Symantec waarin de hackersgroep als Dragonfly wordt aangeduid. Volgens het beveiligingsbedrijf is de groep in ieder geval sinds 2011 actief en richt hij zich onder meer op doelen in de energiesector. In het Symantec-rapport komt geen aanwijzing van een mogelijke oorsprong van de groep voor, omdat daar geen duidelijke conclusies over getrokken konden worden.

De aanvallen waarvoor Homeland Security waarschuwt, vinden plaats door gerichte phishingaanvallen en door zogenaamde watering hole-aanvallen, waarbij bijvoorbeeld een bepaalde site wordt geïnfecteerd. Dragonfly gaat te werk door eerst derde partijen met zwakkere beveiliging aan te vallen, bijvoorbeeld leveranciers van de eigenlijke doelwitten. De phishing-e-mails bevatten links naar een url shortener die op zijn beurt weer doorverwijst naar een volgende, soortgelijke dienst.

De aanvallers zouden bijvoorbeeld uit zijn op inloggegevens en op het verzamelen van informatie over ICS- en scada-systemen. Als ze eenmaal op het netwerk van een doelwit aanwezig zijn, downloaden ze aanvullende tools van een speciale server in de vorm van txt-bestanden, die vervolgens worden hernoemd. Zo konden de aanvallers bijvoorbeeld een backdoor aanbrengen.