NeoGAF is offline na beschuldigingen seksuele intimidatie eigenaar

Het grote gamingforum NeoGAF is sinds afgelopen weekend niet bereikbaar. De site ging offline nadat de eigenaar van de site werd beschuldigd van seksuele intimidatie en verschillende moderators NeoGAF de rug toekeerden.

Vorige week verschenen er beschuldigingen over seksuele intimidatie door een 'semi-bekend iemand in de videogame-industrie' op Facebook, waarna internetters met de beschuldigende vinger naar 'Evilore' wezen. Dit gebeurde onder andere op NeoGAF, het forum voor gamers waarvan Evilore oprichter is.

De berichten met de beschuldigingen werden verwijderd en users die deze plaatsten kregen een ban. Hierop besloten meerdere moderators de site te verlaten. Volgens gebruikers van de site was het niet de eerste keer dat Evilore van seksuele intimidatie beschuldigd werd.

Zondag ging NeoGAF daarop offline. Het is niet duidelijk of beheerders het forum offline hebben gehaald of dat de site onder vuur van een ddos-aanval ligt. Volgens USGamer bereidt NeoGAF een verklaring voor, maar deze is op het moment van schrijven nog niet online te vinden. NeoGAF kreeg met name bekendheid door insiders bij gamestudio's, die anoniem regelmatig nieuws over komende games bekendmaakten.