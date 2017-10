NeoGAF is weer online en eigenaar ontkent beschuldigingen seksuele intimidatie

Het grote gameforum NeoGAF is sinds deze ochtend weer bereikbaar. De site ging afgelopen zondag offline nadat de eigenaar van de site, Tyler Malka, werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij ontkent de aantijgingen. Het off-topicgedeelte van het forum is nog wel offline.

Malka, ook bekend onder zijn bijnaam Evilore, heeft een verklaring geplaatst op het forum. Daarin stelt hij dat de aantijgingen van seksuele intimidatie, die afkomstig zijn van een ex-vrouw of ex-vriendin, niet waar zijn. Volgens hem is er genoeg bewijs en zijn er genoeg getuigen om zijn onschuld te kunnen aantonen, al geeft hij aan dat dat wel even gaat duren.

In zijn verklaring geeft Malka ook aan dat hij te laat heeft gereageerd op de ophef die ontstond, nadat er vorige week donderdag op Facebook beschuldigingen verschenen over seksuele intimidatie door een 'semibekend iemand in de videogame-industrie'. Op vrijdag kwam een screenshot hierover op NeoGAF terecht, waarna het op het forum veelal over de beschuldigingen ging. Volgens Malka kon de website op den duur het verkeer niet meer aan en was er dus geen sprake van een ddos-aanval.

Om de chaos op het forum in te dammen, werden berichten met beschuldigingen verwijderd en kregen users die deze plaatsten, een ban. Volgens gebruikers van de site was het niet de eerste keer dat Evilore van seksuele intimidatie beschuldigd werd. Veel moderators besloten eerder de site te verlaten; volgens Malka was dat omdat verscheidene moderators doelwit werden van de community, nadat users een ban hadden kregen.

Inmiddels is het aantal topics dat gaat over de beschuldigingen, waar het gedeelte van het forum over gaming ook vol mee stond, aanzienlijk afgenomen. NeoGAF kreeg vooral bekendheid door insiders bij gamestudio's, die anoniem regelmatig nieuws over komende games bekendmaakten.