'Sony komt met opvolger voor Aibo-robothond'

Sony kondigt volgende maand een robothond aan die over smarthomefunctionaliteit beschikt, beweert The Wall Street Journal. De viervoeter zou als een geestelijke opvolger van de Aibo-hond kunnen worden beschouwd.

Sony zou de robothond tijdens een evenement in november aan het grote publiek willen onthullen en het gadget in de lente van 2018 willen uitbrengen, schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen van de Japanse fabrikant. Niet bekend is welke naam de robothond gaat krijgen, en ook de prijs is onbekend.

De robot krijgt de mogelijkheid om smarthomeapparaten in woningen te bedienen. De functionaliteit wordt daarmee uitgebreider dan die van de oorspronkelijke Aibo. Sony introduceerde deze robothond eind jaren negentig en tot aan 2005 verschenen er jaarlijks updates. Begin 2006 schrapte Sony de Aibo-lijn als onderdeel van een grote reorganisatie, om kosten te besparen.

De Aibo kwam voort uit Sony's Digital Creatures Lab en eind jaren negentig dacht het Japanse bedrijf dat robotische huisdieren en hulpjes tegen 2010 gemeengoed zouden zijn. De Aibo was echter geen commercieel succes. In de wetenschap werden de hondjes wel veel gebruikt, bij onderzoek naar kunstmatige intelligentie en de interactie tussen mens en robot.

In de serie Polderpioniers van Tweakers kwam in 2015 de Belg Luc Steels aan het woord, die het systeem voor kunstmatige intelligentie van de Aibo ontwierp.