Sony kondigt opvolger van Aibo-robothond aan

Sony heeft de opvolger van de Aibo-robothond aangekondigd. De nieuwe robothond heet ook 'Aibo' en volgens de Japanse fabrikant kan het robothuisdier een emotionele band scheppen met de mensen in huis. Via ai is Aibo in staat zaken te leren en kan hij beter inspelen op zijn omgeving.

Aibo heeft twee oledpanelen die dienen als zijn ogen. De hond kan daarmee volgens Sony allerlei gevarieerde expressies tonen, maar hij gebruikt ze ook om obstakels te vermijden. Verder heeft de robothond een aantal zeer compacte een- en tweeassige aandrijvers, waardoor hij in staat is om zich vloeiend en op een natuurlijke manier voort te bewegen. In totaal zijn er 22 assen aanwezig.

Volgens Sony is Aibo's nieuwsgierige gedrag beïnvloedbaar, waardoor geen enkele Aibo hetzelfde zou zijn. Zo zou het beest zijn eigenaren kunnen herkennen en kan hij bepaalde woorden, een lach, aaien en andere interacties detecteren. Via deep learning, vier ingebouwde microfoons en twee camera's is de robothond in staat om beelden en geluiden te analyseren, waarbij gegevens van servers worden gebruikt om te leren van de ervaringen met mensen en eventueel andere Aibo-robothonden. Daarmee zou de hond na verloop van tijd een geheel eigen karakter moeten ontwikkelen.

Sony heeft ook een speciale My Aibo-app ontwikkeld. Gebruikers kunnen daarmee de instellingen van de hond aanpassen, foto's bekijken die de hond heeft genomen, en nieuwe trucs uploaden naar de hond. Deze nieuwe trucs moeten wel eerst worden aangeschaft in een downloadwinkel. Hiervoor is een abonnement nodig; anders is het niet mogelijk om via een mobiele verbinding of wifi contact te maken, de app te gebruiken of bestanden op te slaan. Het hondje is na twee uur uitgeput en moet dan weer drie uur lang worden opgeladen.

De functionaliteit is een stuk uitgebreider dan die van de oorspronkelijke Aibo. Sony introduceerde deze robothond eind jaren negentig en tot aan 2005 verschenen er jaarlijks updates. Begin 2006 schrapte Sony de Aibo-lijn als onderdeel van een grote reorganisatie, om kosten te besparen.

De Aibo kwam voort uit Sony's Digital Creatures Lab en eind jaren negentig dacht het Japanse bedrijf dat robotische huisdieren en hulpjes tegen 2010 gemeengoed zouden zijn. De eerste Aibo-generaties waren echter geen commercieel succes. In de wetenschap werden de hondjes wel veel gebruikt, bij onderzoek naar kunstmatige intelligentie en de interactie tussen mens en robot.

Aibo gaat omgerekend 1495 euro kosten. Een driejarig abonnement kost in totaal 679 euro en het 'aibone'-speeltje is te koop voor 22 euro. In Japan komt het robothuisdier vanaf 11 januari 2018 in de schappen. Vooralsnog komt Aibo alleen uit in Japan.