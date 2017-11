Open Whisper Systems vervangt Signal-extensie door zelfstandige desktopclient

Open Whisper Systems heeft een zelfstandige desktopclient voor zijn beveiligde chatapp Signal uitgebracht. Tot nu toe was deze alleen via een Chrome-extensie op de desktop te gebruiken en via apps op mobiele platformen.

In zijn aankondiging schrijft Open Whisper Systems dat de Chrome-extensie dan ook niet meer wordt ondersteund en dat deze de status deprecated heeft gekregen. Gebruikers kunnen overstappen naar de desktopversie door de Chrome-extensie op te starten via het apps-menu en bij de opties voor 'migreren naar standalone-versie' te kiezen. Vervolgens moeten ze een folder kiezen waar de gegevensexport wordt opgeslagen, die dan weer bij de installatie van de desktopclient geselecteerd moet worden.

Er kan ook gekozen worden voor een nieuwe installatie, waarbij er met de mobiele app een qr-code gescand moet worden. De nieuwe client ondersteunt de 64bit-versies van Windows 7, 8, 8.1 en 10, naast macOS 10.9 of later. Er is ook een versie voor Linux-distributies, deze werkt echter alleen op systemen die ondersteuning bieden aan apt, oftewel de advanced package tool.

Met de toevoeging van een zelfstandige desktopclient voegt Signal zich bij andere chatapps als Telegram en WhatsApp, die al langer over deze functionaliteit beschikken.