Signal breidt bèta van chat-app uit met profielen

De op privacy gerichte chat-app Signal heeft een profielfunctie toegevoegd aan de publieke bčtaversie. Zowel de foto als de naam die bij het profiel staan worden end-to-end versleuteld, net als uitgewisselde berichten via de applicatie zelf.

Profielen maken conversaties persoonlijker en groepchats minder verwarrend, aldus Open Whisper Systems, maker van de app. De app miste deze functie nog vanwege de privacyimplicaties. Bij de eenvoudigste implementatie zou de Signal-server toegang moeten hebben tot onversleutelde profielgegevens en informatie moeten opslaan over relaties tussen contacten en andere metadata.

In plaats daarvan kiest het ontwikkelteam van de app voor een methode waarbij de profielafbeelding en de naam versleuteld op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen als unieke profielsleutel. Bij conversaties deelt de app die sleutel met de gesprekspersoon. De verzending verloopt end-to-end encrypted via het Signal Protocol, net als berichten, zodat de servers van Signal er geen toegang toe hebben. De contacten van de gebruiker zien de profielgegevens, bij een nieuwe conversatie geeft de gebruiker die automatisch vrij en bij groepschats kunnen gebruikers aangeven of het profiel zichtbaar moet zijn.

Voorlopig is de functie alleen nog via de bètaversies van Signal voor iOS en Android beschikbaar. Wanneer een update van de stabiele versies te verwachten is, is niet bekend.