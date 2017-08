Zerodium biedt tot half miljoen dollar voor Signal- of WhatsApp-exploits

Zerodium, een bedrijf dat handelt in kwetsbaarheden in software, heeft een nieuwe prijsstructuur bekendgemaakt. Het bedrijf betaalt personen nu ook voor exploits van onder meer de beveiligde chatapps Signal en WhatsApp. De maximale prijs daarvoor is een half miljoen dollar.

Het bedrijf is op zoek naar exploits die het op afstand uitvoeren van code of het verhogen van de rechten mogelijk maken. Niet alleen Signal en WhatsApp staan op de lijst van doelwitten, maar ook apps als Facebook Messenger, Telegram, iMessage, Viber en WeChat. Het kan gaan om versies voor verschillende mobiele besturingssystemen, met uitzondering van iMessage.

Daarnaast heeft het bedrijf nog andere wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft het naast de messenger-apps een categorie voor basebandprocessors en standaard e-mailapps toegevoegd. Andere gewilde exploits zijn mogelijkheden om de sandbox van mobiele apparaten te omzeilen en manieren om kwetsbaarheden in het ss7-protocol te misbruiken.

Verder zijn er beloningen bijgekomen voor desktops en servers, zo biedt het bedrijf tot 300.000 dollar voor een exploit van Windows 10 die geen interactie van de gebruiker nodig heeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld om een exploit van SMB gaan, zoals de NSA-variant Eternalblue. Andere doelwitten zijn Apache-webservers, e-mailclients Outlook en Thunderbird, en routers.

Zerodium biedt al langer beloningen voor exploits van kwetsbaarheden in verschillende soorten software, net als soortgelijke bedrijven. Deze kan het vervolgens doorverkopen aan bedrijven of overheden. De praktijk levert het bedrijf de nodige kritiek op, omdat die onethisch zou zijn.