Google voegt gepersonaliseerde feed toe aan Nederlandstalige app

Google maakt de Google Feed beschikbaar in de Nederlandstalige versie van zijn Android-app en later in de iOS-app. Met de update van donderdag schotelt de app gebruikers suggesties op het gebied van nieuws, sport en het weer voor, afhankelijk van de interactie van de gebruiker met Google.

Het gaat om een internationale introductie van de feed naar de Google-app, nadat het bedrijf deze in juli voor de Amerikaanse markt vrijgaf. De Google Feed voorziet gebruikers van op de persoon afgestemde berichten over nieuws, het weer, sport, films, aandelenkoersen en andere updates over interesses van de gebruiker. "Hoe meer je de Google-app gebruikt, hoe beter deze wordt", stelt het bedrijf.

De feed verschijnt in de app voor Android. Binnenkort moet de update ook naar de app voor iOS komen en op termijn zal de feed eveneens beschikbaar zijn via de mobiele site van de zoekgigant. Naast de gepersonaliseerde berichten, beveelt de app ook artikelen aan op basis van wereldwijde en lokale zoektrends. Per 'kaart' kunnen gebruikers aangeven of ze deze willen verbergen en dat ze niet geïnteresseerd zijn in de betreffende onderwerpen.