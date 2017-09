HP maakt scanner voor 3d-printen van inlegzolen

HP ontwikkelt de FitStation, een apparaat dat 3d-scans en drukanalyses van voeten maakt om klanten in winkels van advies over schoeisel te voorzien of om direct op locatie inlegzolen te 3d-printen. HP start in de VS een proef in elf winkels.

De FitStation bestaat uit hardware voor dynamische loopanalyse, die 500 metingen per seconde verricht als een klant er over loopt. Daarnaast is er een 3d-scanner met negen camera's, die lengte, breedte en hoogte van de voet registreert. Winkels kunnen de data gebruiken om persoonlijk advies over de best passende schoenen te geven, maar ook om inlegzolen direct te 3d-printen. De FitStation werkt hiervoor samen met HP's Multi Jet Fusion-printers, die het bedrijf in 2015 presenteerde. HP zoekt al langer naar mogelijkheden om zijn 3d-technologie in commerciële ontwerp- en productieprocessen in te zetten.

Het bedrijf werkt voor zijn aanbod samen met de Amerikaanse aanbieder van inlegzolen Superfeet. In eerste instantie komt het FitStation in elf winkels te staan als proef. Daarnaast is Steitz Secura een partner voor de techniek. Dit is een Duitse aanbieder van veiligheidsschoeisel.