Amerikaans bedrijf maakt 3d-printer die moeilijke materialen sneller kan printen

Het Amerikaanse bedrijf Inkbit heeft een 3d-printer gemaakt die om kan gaan met 'lastigere materialen' als silicoon en epoxy, door het gebruik van machinelearning en zelfontworpen sensoren. Daardoor kan de printer tijdens het afdrukken fouten snel herkennen en oplossen.

De MIT-onderzoekers die het bedrijf Inkbit zijn begonnen zeggen tegen MIT News dat breder gebruik van 3d-printers in het bedrijfsleven nu niet goed mogelijk is, omdat bepaalde materialen zich slecht lenen voor het printen. Als voorbeeld geven ze de materialen silicoon en epoxy. Deze materialen drukken volgens de onderzoekers vaak ongelijkmatig af en willen ook samenklonteren en apparaten verstoppen. Na het afdrukken willen de materialen ook wel eens krimpen of van vorm veranderen. De Inkbit-oprichters zeggen daar met hun printers een oplossing voor te hebben gevonden.

Door het gebruik van zelfontworpen oct -scanners kan de printer naar lagen onder het oppervlakte kijken. Zo ziet de printer continu wat er tijdens het afdrukproces gebeurt. Het apparaat kan door gebruik van machinelearning de productieproblemen oplossen en tijdens het afdrukken compenseren voor onverwacht gedrag van de materialen, aldus de onderzoekers.

Op dit moment heeft het bedrijf nog maar een printer waarmee per jaar 'honderdduizend producten ter grootte van een hand' gedrukt kunnen worden in verschillende materialen. Het bedrijf verwacht later dit jaar producten te kunnen verkopen die zijn geproduceerd door deze printer en heeft daarvoor een pilot lopen met Johnson & Johnson, welk actief is in onder meer de farmaceutische industrie. Volgend jaar wil Inkbit printers verkopen aan andere bedrijven.