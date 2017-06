Bedrijf uit Eindhoven gaat metalen onderdelen 3d-printen voor F1-team Sauber

Additive Industries uit Eindhoven gaat samenwerken met het Formule 1-team Sauber. Het Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in het 3d-printen van metalen onderdelen. Specifieke details over de te printen onderdelen zijn niet bekendgemaakt.

Vanaf 1 juli is Additive Industries een Technology Partner van Sauber, dat maakt het F1-team bekend in een persbericht. Het team zegt zelf al tien jaar ervaring te hebben met additive manufacturing van plastics, maar met de samenwerking wil het de techniek ook kunnen inzetten in combinatie met metaal.

Volgens Monisha Kaltenborn, topvrouw van het Formule 1-team, verkeert de techniek nog in een vroege fase en is het daarom een goed moment om er samen met het Eindhovense bedrijf mee aan de slag te gaan. Welke onderdelen het Eindhovense bedrijf precies gaat leveren aan Sauber, is onbekend.

Additive Industries opende eind 2013 een grote 3d-printfabriek in Eindhoven voor het printen van metalen voorwerpen. Het bedrijf kreeg daarvoor destijds 1,8 miljoen euro financiële steun van acht bedrijven. Het bedrijf 3d-print momenteel metalen onderdelen met zijn MetalFAB1-systeem, waarmee onderdelen van maximaal 42x42x40cm kunnen worden gemaakt.