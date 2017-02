Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 19:33, 14 reacties • Feedback

MakerBot, een bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in 3d-printen, ontslaat 30 procent van zijn personeel. Dat komt neer op ongeveer honderd mensen. De ontslagronde is nodig om de kosten van de bedrijfsvoering verder te verlagen.

MakerBot voegt de teams voor de ontwikkeling van hardware en die van software samen, schrijft de directeur van het bedrijf in een post over de ontslagronde. Door de nieuwe organisatie-structuur moet 30 procent van het personeel weg. Het is de derde ontslagronde sinds de overname van MakerBot door StrataSys in 2013. Eerder moest al een paar keer 20 procent van het personeel weg.

Het bedrijf wil zich gaan richten op zijn 'core'-producten. Vorig jaar stopte de fabrikant met het maken van eigen 3d-printers en besloot dat uit te besteden aan Jabil. MakerBot is een van de bekendste fabrikanten van 3d-printers en maakte de afgelopen jaren een flinke groei door, onder andere met de Replicator-serie.