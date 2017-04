Door Joris Jansen, dinsdag 11 april 2017 11:32, 32 reacties • Feedback

Vliegtuigbouwer Boeing heeft bekendgemaakt dat het voor het bouwen van de Boeing 787 Dreamliner passagiersvliegtuigen gebruik gaat maken van titanium onderdelen die door 3d-printers zijn vervaardigd.

Boeing heeft hiervoor een order geplaatst bij het Noorse bedrijf Norsk Titanium. Dit bedrijf gaat structurele componenten maken die gebruikt worden voor de bouw van het nieuwste passagiersvliegtuig van Boeing, de Dreamliner. Door gebruik te maken van deze onderdelen kan Boeing op den duur twee tot drie miljoen dollar per Dreamliner besparen, zo meldt Reuters op basis van een gesprek met de directeur van het Noorse bedrijf.

Aan het einde van het jaar wil Norsk Titanium negen 3d-printers voor het maken van de titanium onderdelen in gebruik nemen in een fabriek in Amerika. Het bewuste onderdeel heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder in de luchtvaart, de FAA. Boeing en Norsk hopen later dit jaar ook goedkeuring te krijgen voor de algemene eigenschappen van het 3d-geprinte titanium en het productieproces, zodat er meer 3d-geprinte onderdelen van titanium kunnen worden gemaakt zonder dat ze steeds afzonderlijk moeten worden goedgekeurd.

Het is voor het eerst dat er gebruik wordt gemaakt van 3d-geprinte onderdelen voor het frame van het vliegtuig, dat aanzienlijke krachten moet kunnen weerstaan tijdens de vluchtfase. De concurrent van de Dreamliner, de Airbus A350, maakt ook relatief veel gebruik van onderdelen van titanium en is ook van plan om bepaalde titanium onderdelen met 3d-printers te gaan fabriceren. General Electric maakt al metalen brandstofverstuivers met 3d-printers voor de Dreamliner.

Titanium is een duur, sterk en lichtgewicht metaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en erg corrosiebestendig is. Het wordt nog niet zo lang gebruikt voor de bouw van passagiersvliegtuigen, die nog veelal zijn gebaseerd op materialen zoals aluminium en composieten. In militaire vliegtuigen is titanium al vaker gebruikt, zoals bij de in 1998 uit dienst genomen SR-71 Blackbird, het Amerikaanse spionagevliegtuig dat op grote hoogte opereerde en snelheden van meer dan mach 3 kon halen.

Titanium is ongeveer zeven keer zo duur als aluminium. Een Dreamliner kost in totaal zo'n 250 miljoen euro; de titanium onderdelen kosten ongeveer 16 miljoen euro.