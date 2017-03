Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 10:56, 16 reacties • Feedback

De Spaanse fabrikant BQ heeft een 3d-printer gepresenteerd die draait op een Qualcomm Snapdragon-soc en is voorzien van Android. Googles mobiele besturingssysteem moet de interface van de printer makkelijker en sneller maken.

Bovendien hoopt BQ dat gebruikers makkelijker printopdrachten kunnen versturen vanaf hun smartphones. Door de ingebouwde ondersteuning voor wifi zou de 3d-printer ook betere connectiviteit moeten bieden dan eerdere modellen van de fabrikant.

Een gebruiker kan binnen een kwartier klaar zijn met het eerste printje, claimt BQ. Dat zou bij andere modellen enkele uren duren. De Witbox Go draait op een Qualcomm Snapdragon 410, een inmiddels wat oudere smartphone-soc met vier Cortex A53-processorkernen en een Adreno 306-gpu. De specs vermelden 4 of 8GB aan interne opslag, terwijl er ondersteuning is voor wifi via 802.11b/g/n. Daarnaast is er een micro-usb-poort aanwezig op het apparaat.

Het vijf kilo wegende apparaat meet 48x30x25cm en kan objecten van 14x14x14cm printen. BQ brengt de printer deze zomer uit, voor een prijs van 599 euro.