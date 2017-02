Door Joris Jansen, woensdag 22 februari 2017 07:57, 2 reacties • Feedback

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing zegt dat het een nieuw productieproces met 3d-printers gaat gebruiken voor het bouwen van satellieten. Dat schrijft The Wall Street Journal. Hiervoor zullen volgens Boeing minder werknemers nodig zijn en de productiekosten aanzienlijk dalen.

Boeings leider van de satellietbouw, Paul Rusnock, zei dat zijn bedrijf om competitief te blijven niet langer kan doorgaan met het oude productieproces. Boeing bouwt grote hoogwaardige satellieten van veelal 150 miljoen dollar per stuk. Met de ingebruikname van 3d-printers hoopt het bedrijf deze kosten naar beneden te krijgen. Dat schrijft Engadget.

De vliegtuigfabrikant gebruikt de 3d-printers en het nieuwe productieproces al in een fabriek in Los Angeles. Op andere productielocaties moet het productieproces nog in gebruik worden genomen. Volgens Rusnock gaat het niet lukken om meer satellieten te vervaardigen met de 3d-printers, omdat het bedrijf werkt aan nog grotere satellieten.

Het nadeel van modulaire satellieten is het feit dat ze doorgaans ongeveer acht jaar meegaan. Satellieten die nog met de hand in elkaar worden gezet halen meestal een levensduur van vijftien jaar. De zakelijke klanten van Boeing hebben aangegeven steeds vaker nieuwe satellieten met nieuwe technologieën te willen lanceren. Met de nieuwe 3d-geprinte modulaire satellieten speelt Boeing in op deze wens.

Het is niet voor het eerst dat Boeing 3d-printers inzet voor het bouwen van hoogwaardige ruimtevaartobjecten. Zo werd eerder bekend dat Boeing de ruimtetaxi Starliner, een bemand ruimtevaartproject dat uiteindelijk astronauten naar het ISS moet brengen, ongeveer 600 onderdelen krijgt die zijn gemaakt met een 3d-printer. Deze onderdelen brengen een aanzienlijke gewichtsbesparing met zich mee.