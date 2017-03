Door Joris Jansen, vrijdag 10 maart 2017 11:04, 2 reacties • Feedback

De Zweedse Umea Universiteit heeft een 3d-printer ontwikkeld die met dunne vislijnen aan het plafond hangt. Deze printer, de Hangprinter genaamd, is bezig met het maken van een 'toren van Babel', die inmiddels meer dan 3,5 meter hoog is.

De Hangprinter is volgens de maker, Torbjørn Ludvigsen, de eerste 3d-printer die werkt zonder behuizing, frame of rails. "De printer is uniek omdat alle onderdelen, los van de energiebron, op het mobiele apparaat zijn gemonteerd en omdat het bestaande structuren als frame kan gebruiken." De Hangprinter hangt in de lucht als een spin. Hij is via dunne lijnen bevestigd aan het plafond en aan twee muren aan de zijkant. De bevestigingspunten aan de muren worden verplaatst met de groei van de toren.

De directeur van een experimentenplatform van de Zweedse universiteit, Therese Dimitriou, zag de potentie van het apparaat en stelde voor om de Hangprinter een toren van Babel te laten printen. Ze zegt dat prints met deze printer, door het ontbreken van een frame, zo hoog kunnen worden als de structuur waaraan de printer kan worden opgehangen. Ook is de horizontale ruimte voor eventuele prints in theorie zo groot als de ruimte waarin wordt geprint. Volgens haar kunnen hiermee zowel verticaal als horizontaal over grote oppervlakken prints in grote volumes worden gemaakt. Dimitriou zegt dat het project van de toren van Babel aantoont dat het concept haalbaar is. In de toekomst kan de precisie worden vergroot door het gebruik van sensoren.

Ludvigsen begon als student met de bouw van de printer om te onderzoeken hoe de productiekosten van 3d-printers omlaag kunnen worden gebracht. Volgens hem beslaat het frame of de box van een reguliere 3d-printer de helft van de totale productiekosten, dus dacht Ludvigsen dat hij wel zonder kon. Vorig jaar toonde de maker al een prototype van de 3d-printer. De Hangprinter kan voor ongeveer tweehonderd euro in elkaar worden gezet, wat een stuk goedkoper is dan grootschalige 3d-printers.