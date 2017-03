Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 14 maart 2017 16:28, 59 reacties • Feedback

Dinsdag is de jaarlijkse pi-dag, waarop wiskundliefhebbers hun liefde betonen aan mathematica in het algemeen en de constante π in het bijzonder. Beetje jammer is dat de dag een ronduit slechte basis heeft.

Pi-dag is inmiddels een internationaal fenomeen. In de Benelux zijn het vooral de Belgen die evenementen rond π organiseren. Zo houden ze bij de KU Leuven allerlei experimentjes om het belang van het getal aan te tonen, gebruikt de Vrije Universiteit Brussel de dag om de finale van zijn Wiskunnend Wiske Wedstrijd te houden en voorziet de Thomas More-school in Mechelen alle ramen in een gebouw van cijfers uit het getal pi. Tot in Duckstad is het fenomeen doorgedrongen: oma Duck bakte een pi-pie voor Gijs Gans.

Het zou pi-dag zijn omdat 14 maart als 3-14 geschreven zou kunnen worden, waarmee de link met 3,14 gelegd kan worden: een afronding van de constante. Jammer is alleen dat deze notatie alleen in de Verenigde Staten gebruikt wordt, hoewel ze zich er ook in Canada, de Filipijnen en Saudi-Arabië wel eens aan schijnen te bezondigen.

De rest van de wereld gebruikt een normale manier om data te noteren, maar nog beter zou het zijn als iedereen de door het ISO ontwikkelde internationale datumnotatie zou gebruiken. ISO 8601 schrijft het gebruik van een numeriek systeem op basis van JJJJ - MM - DD voor.

Dit is ook veel logischer: de ordening verloopt dan van de meest significante eenheid naar de kleinste tijdseenheid. Dit heeft veel voordelen, waaronder voor software, bestandssystemen en het web. Het chronologisch sorteren verloopt bijvoorbeeld veel makkelijker, de notatie is eenvoudig uit te lezen door software en door een internationale standaard af te spreken zijn data eenvoudig overdraagbaar tussen systemen. Helaas is het gebruik van JJJJ - MM - DD in nog niet zoveel landen ingeburgerd, eigenlijk met name in China, Japan en Korea. Als iets een internationaal fenomeen zou moeten worden, dan is het wel het gebruik van ISO 8601 en niet zoiets als pi-dag.

Het is jammer voor alle ludieke acties en marketing, maar 14 maart is een uiterst zwakke basis om een dag tot pi-dag te verklaren. Eigenlijk zou je ook geen speciale dag nodig moeten hebben voor een lofzang op π, dat in november vorig jaar tot 22,4 biljoen cijfers achter de komma berekend is.