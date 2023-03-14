Het is Pi Day en dus reden voor taart

Het is 14 maart, wat volgens de Amerikaanse en ISO 8601-datumnotatie betekent dat het Pi Day is. De 2023-dag is bovendien een jubileum, want het is de 35e keer dat Pi Day wordt gevierd. De dag staat in het teken van de wiskundige constante, taart en de Internationale Dag van de Wiskunde.

Pi Day staat in het teken van π, ofwel 3,141592653... Voor zover bekend is natuurkundige Larry Shaw van het San Francisco Exploratorium de drijvende kracht achter de eerste Pi Day zoals we die vandaag de dag kennen. Zijn eerste Pi Day was 35 jaar geleden.

Het hoogtepunt van de dag is 's middags om 13.59 uur. Dan is het, nogmaals volgens de Amerikanen, namelijk 1.59 PM, wat samen met de datum overeenkomt met de eerste zes cijfers van de constante. Je hebt dus tot dat tijdstip om naar je lokale taartenbakker te gaan, mocht je Pi Day zijn vergeten.

Bij Pi Day hoort het eten of gooien van taart, of wedstrijden van het opnoemen van zoveel mogelijk pi-cijfers. Een feestelijkheid die overigens lang kan duren; in augustus 2021 berekende een Zwitsers team de constante tot 62,8 biljoen decimalen.

Pi taart

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 11:04 93

14-03-2023 • 11:04

93

Lees meer

Pi Day vieren? Pi is vanaf nu te downloaden tot 314 biljoen cijfers
Pi Day vieren? Pi is vanaf nu te downloaden tot 314 biljoen cijfers .Geek van 14 maart 2026
Pi is berekend tot record van 62,8 biljoen decimalen met twee EPYC-cpu's
Pi is berekend tot record van 62,8 biljoen decimalen met twee EPYC-cpu's .Geek van 17 augustus 2021
Hoera! Vandaag vieren we Pi Day
Hoera! Vandaag vieren we Pi Day .Geek van 14 maart 2021
Het is pi-dag, maar dat zou het niet moeten zijn
Het is pi-dag, maar dat zou het niet moeten zijn .Geek van 14 maart 2017
Taart! Het is Pi Day en dus feest
Taart! Het is Pi Day en dus feest .Geek van 14 maart 2015
Meer producten en artikelen
Wetenschap Wiskunde

Reacties (93)

-Moderatie-faq
93
93
68
3
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
dieguyvanit 14 maart 2023 11:28
25 van de 150 collega's hebben een taart gebakken.

Groot feest en leuk om eens bij te kletsen met de afdelingen.

Doe mij maar meer van deze saamhorige "feestdagen"
John Stopman @dieguyvanit14 maart 2023 13:04
Een feestelijkheid die overigens lang kan duren; in augustus 2021 berekende een Zwitsers team de constante tot 62,8 biljoen decimalen.
Ik heb ooit geprobeerd om Pi op papier uit te rekenen: ik kwam tot 3.1415. daarna was ik voor het eerstvolgende cijfer zo veel A4tjes nodig dat ik het maar opgaf O+

Happy Pi Day all ;)
Mijzelf @John Stopman14 maart 2023 14:52
Ludolph van Ceulen heeft een groot gedeelte van zijn leven besteed aan het uitrekenen van zoveel mogelijk decimalen van PI. Hij kwam tot 35, die na zijn dood (in 1610) in zijn grafsteen zijn gebeiteld.
84hannes @Mijzelf14 maart 2023 15:14
Dat klinkt als de zonderlinge bovenbuur van Drs. P.
https://youtu.be/OyfIkFyn_Co
szjoin @dieguyvanit14 maart 2023 14:22
https://www.towelday.org/
:)
Jeroenzer @dieguyvanit14 maart 2023 12:57
Zijn er genoeg.
Alleen niemand doet er wat mee...
DeComponeur 14 maart 2023 12:03
Meest perfecte pi-dag was in de 16de eeuw, 14-3-1592 6.53.58 uur :) ;) :+
Metten @DeComponeur14 maart 2023 13:34
De meest perfecte pi-dag is natuurlijk 3 januari 4159. Die gekke amerikanen altijd met hun datumnotatie... 8)7
84hannes @Metten14 maart 2023 14:16
Die gekke amerikanen altijd met hun datumnotatie... 8)7
Het spijt me, maar er is niets logisch aan de volgorde die jij voorstelt. De enige logische volgorde is ISO 8601: Millenium, eeuw, decennium, jaar, tiental van maand(?) etc: consistent aflopend in significantie.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 24 juli 2024 12:47]

bdbfz @84hannes14 maart 2023 15:10
decennium is significanter dan jaar hoor.
Memori @84hannes14 maart 2023 16:21
Dag/maand/jaar is logischer dan maand/dag/jaar, maar aangezien Amerikanen noch de rest van de wereld over wil op het andere systeem zou het mooi zijn als iedereen jaar/maand/dag adapteerd. Dat is ook nog eens prettiger voor computers :)

Maar zo zijn er nog wel een paar gekke verschillen. Imperiaal vs metrisch, tweede verdieping vs eerste verdieping (begane grond begint bij 1, of 0), biljoen vs miljard (beide 1,000,000,000).

Past niet echt in een wereld dat zo verbonden is als vandaag.

[Reactie gewijzigd door Memori op 24 juli 2024 12:47]

Brummetje @Memori14 maart 2023 16:31
De logica en het verschil tussen bijvoorbeeld ons en Amerika komt meer door de uitspraak.
Waar wij 14 maart zeggen is het in Amerika march 14th vandaar ook (voor zo ver bij mij bekend) dat het bij hun andersom is.
Slungelkmurf @Memori14 maart 2023 22:18
je vergeet komma's en punten omgedraaid in getallen (ook in je laatste voorbeeld :) )
Memori @Slungelkmurf15 maart 2023 17:04
Touché :o
Heedless @Memori14 maart 2023 22:19
Je bedoelt het Engelse billion wat 1.000.000.000 is. Een biljoen in het Nederlands is 1.000.000.000.000, om het even nog wat lastiger te maken ;)

[Reactie gewijzigd door Heedless op 24 juli 2024 12:47]

Memori @Heedless15 maart 2023 17:03
Dat bedoel ik niet. Wat jij zegt is wel correct en is 1:1 te vertalen naar wat ik schreef, maar wat ik bedoel is dat we in Nederland de lange schaal gebruiken en sommige andere landen de korte schaal. Een korte schaal biljoen is het lange schaal miljard. Een lange schaal biljoen is het korte schaal triljoen.

Lees je een nieuwsartikel over iets wat in Amerika gebeurde, en ze hebben het over een biljoen, dan weet je dus niet of ze 1.000.000.000 of 1.000.000.000.000 bedoelen, omdat ze wellicht het bronartikel 1:1 hebben overgenomen zonder de getallen te vertalen.
Heedless @Memori17 maart 2023 11:39
Vertalingen, tja, hoe vaak kom je wel niet een artikel tegen in het Nederlands waar je de originele Engelse versie nog perfect in kan lezen door de luie vertalingen.

Nooit geweten dat er een korte en lange schaal was. Ik dacht altijd dat het gewoon een raar gevalletje valse vrienden was, maar is dit veel logischer.
Zoop @84hannes14 maart 2023 16:23
Voor wetenschappelijke notatie, maar ik een datum met iemand afspreek, dan spreek ik dat niet op die manier uit, jij wel?

Dag + maand + misschien jaar als dat nodig is.
84hannes @Zoop14 maart 2023 18:48
dan spreek ik dat niet op die manier uit, jij wel?
Over de uitspraak kun je nog veel langere discussies houden, want de manier waarop wij (Nederlanders en Duitsers) getallen tussen twaalf en negenennegentig uitspreken is natuurlijk sowieso onverdedigbaar. Daarbij is bij het uitspreken normaal om niet het maandnummer maar de naam te gebruiken waardoor verwarring niet snel voorkomt, maar op papier verkies ik om verwarring te voorkomen vaak voor ISO 8601.
MeMoRy @Metten14 maart 2023 16:54
Amerikaanse datumnotatie is inderdaad vreemd. Maar onze manier van getallen uitspreken is weer gek.
e.g. "driehonderd-vijf-[en]-veertig" ... 354? nee 345. Hebben zij weer beter met "three hunderd and fourty five".
Djordjo @Metten15 maart 2023 11:43
De meest perfecte pi-dag is natuurlijk 3 januari 4159. Die gekke amerikanen altijd met hun datumnotatie... 8)7
Ja, belachelijk dat mensen π-dag vieren op basis van een willekeurige datumnotatie. De echte π-dag is natuurlijk op 2 juli (precies halverwege een cirkelomloop).
Calamor @DeComponeur14 maart 2023 14:15
Het is jammer dat ik je geen +3,14 kon geven!
Zou mooi zijn als 14 Tweakers een +3 konden halen niet meer en niet minder en de devs 1x hun ogen er voor sluiten.
sko 14 maart 2023 12:22
Het record staat sinds Juni 2022 op 100 biljoen decimalen.
https://cloud.google.com/...its-of-pi-on-google-cloud

http://www.numberworld.org/y-cruncher/
Genosha 14 maart 2023 11:38
Pi is toch 3.14, maar het is 14 3...
lenwar @Genosha14 maart 2023 11:47
Klopt… En toch is het pi-dag.
Zo zien we hoeveel mediamacht één land heeft.

Heel de wereld op een paar landen na gebruiken het objectief logischere metrische systeem en gebruiken het logischere dag-maand-jaar (van klein naar groot) systeem, maar doordat de VS zoveel mediamacht heeft blijven hun systemen toch overal en nergens terugkomen.
rud @lenwar14 maart 2023 11:59
Voor archivering is jaar - maand - dag veel logischer.
"20230314 update pi v1.123"
is heel handig om in directories files in 1 oogopslag op datum te vinden. En omdat de datum in de filename staat is het bij een losse file die ergens staat ook direct duidelijk om welke het gaat. Het gaat helaas wel eens mis met de time/date attribute bij kopiëren.
lenwar @rud14 maart 2023 12:05
Dat ben ik inderdaad met je eens voor dat specifieke doel (en aanverwante doelen natuurlijk). Voor dagelijks gebruik blijf ik erbij dat dag-maand-jaar-notatie logischer is dan maand-dag-jaar-notatie.
Migrator @lenwar14 maart 2023 12:17
Ik ben al sinds jaar (en maand) en dag over op YYYY-MM-DD en dat vind ik inmiddels logischer dan DD-MM-YYYY, omdat ik nu zowel op papier als digitaal hetzelfde gebruik. Enige uitzondering is bij het uitschrijven van de maand (14 maart 2023) maar dat gebeurt een stuk minder dan dat ik de datum op een vel papier of in een file(name) zet. :)
TheAcentra @Migrator14 maart 2023 12:53
Bovendien is de YYYY-MM-DD de standaard in veel landen o.a China. Het is de ISO standaard voor websites en databases
bva @lenwar14 maart 2023 12:35
Gewoon gewenning. Jaar maand dag notatie is veel logischer.
CrazyJoe @rud14 maart 2023 13:22
Het sorteert ook veel handiger dan dd-mm-yyyy of mm-dd-yyyy. Dus voor date/timestamps in bestandsnamen of bestanden is het de voorkeursnotatie, zeker in logging systemen.
Cowamundo @lenwar14 maart 2023 12:48
Om het nog gekker te maken, de basis van de Amerikaanse meet stelsel is ook gewoon metrische waar ze zelf een berekening op loslaten. :+

https://www.youtube.com/watch?v=SmSJXC6_qQ8
lenwar @Cowamundo14 maart 2023 13:35
Klopt ja. Er is in wetgeving opgenomen wat een inch enzovoorts. Daarmee gebruikt de VS ook op papier metrische systeem, maar in de praktijk natuurlijk niet. Overigens heb ik begrepen dat de wetenschappelijke wereld in de VS intern wel ‘gewoon’ het metrische systeem gebruiken. (Op de luchtvaart na dacht ik, maar dat weet ik niet zeker. (Even los van dat hoogtes in voet worden uitgedrukt, wil niet zeggen dat de maat van een deur/raam niet in millimeters wordt uitgedrukt natuurlijk :) )

Het probleem met de ‘Engelse maten’ is dat ze zeer complex zijn om mee te rekenen en ook niet altijd logisch lijken.
Fahrenheit is gebaseerd op het vriespunt van alcohol (0 F) en de gemiddelde temperatuur van een mens (100 F)
1 ounce (gewicht) is 480 grains (gewicht). Een grain is het gemiddelde gewicht van een maïskorrel (dacht ik)
1 fluid ounce (volume) is 6 tbps (tea spoons volume) is 480 minims (wat het volume is een gemiddelde druppel van 0,95 grain (zie hierboven))
Enzovoorts.

Verhouding van 480, 12, of 3 zijn zeer gebruikelijk in ‘hun systeem’. Al met al voelt het allemaal erg onlogisch en ingewikkeld om mee te rekenen.

Aan de andere kant hebben we in ‘ons’ metrische systeem natuurlijk de vreemde één in de byte, de kilogram :) waar kilo dus voor de eenheid komt, wat voortvloeit uit de tijd dat het grave’s (huidige kilogrammen) en gravets(huidige grammen) waren in Frankrijk. Graven (waar ze naar vernoemd waren) bleken echter elitaire knuppels te blijken volgens de Franse Revolutie, maar het had wel de eenheid verkregen. Dit viel niet goed en daarmee hadden ze de gravet omgetoverd tot gramme. De gravet is de ‘gramme’ geworden. De kilogram is dus de grave. En aldoende is nu dus de kilogram de officiele eenheid voor massa.
Cid Highwind @Genosha14 maart 2023 12:06
3 februari volgend jaar, om 16:32, is het dus pi day in het deel van de wereld waar men met logische eenheden werkt. :Y)
Alex3 @Cid Highwind14 maart 2023 12:23
Indiana? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill
The Zep Man @Genosha14 maart 2023 11:43
Pi is toch 3.14, maar het is 14 3...
2023-03-14, onafhankelijk van Amerikaanse notatie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 12:47]

X4LD1M0 @Genosha14 maart 2023 11:44
Het is 14 maart, wat volgens de Amerikaanse datumnotatie betekent dat het Pi Day is.
Met de Amerikaanse datumnotitie worden de dag en maand omgedraaid en dan is het 3 14.
yvo_duh @Genosha14 maart 2023 11:44
het staat letterlijk in de header van het bericht:
Het is 14 maart, wat volgens de Amerikaanse datumnotatie betekent dat het Pi Day is.

in de Amerikaanse notatie is het vandaag 3/14/2023

[Reactie gewijzigd door yvo_duh op 24 juli 2024 12:47]

Pietervs @Genosha14 maart 2023 11:45
wat volgens de Amerikaanse datumnotatie betekent dat het Pi Day is...
Christoxz @Genosha14 maart 2023 11:47
Het is vandaag 3/14 voor onder andere de Amerikanen ;)
ShadLink @Genosha14 maart 2023 13:01
Net zoals Mario Day (Mar-10) en "May the fourth be with you" (May-04) gebaseerd op de Amerikaanse datumnotatie.
Gummie 14 maart 2023 11:19
Jammer dat ze dit nieuwsbericht niet vanmiddag om 13:59 gepost hebben. :D
mat.hi.as @Gummie14 maart 2023 11:23
Nu kan je je tenminste nog voorbereiden. Taartje halen om om 13:59 zelf de kaarsjes uitblazen!
Gummie @mat.hi.as14 maart 2023 11:30
Haha ja dat is waar. Bij mij op het werk hebben we de taart al gehad. :9
Jerie @mat.hi.as14 maart 2023 11:30
Kooknerds bakken zelf een (rond) taartje :+
ShadLink @mat.hi.as14 maart 2023 13:02
Eigenlijk moet je voor Pi een half taartje hebben ;)
CrazyJoe @Gummie14 maart 2023 13:07
Helaas zou dat 15:93 moeten zijn, tenminste als je PI probeert voort te zetten.

2023.03.14 15:92 (helaas pindakaas, dat kan niet)

Of je moet de extra 32 minuten bij de minuten en uren optellen, maar dan is het niet zo mooi passend meer:
2023.03.14 16:32
Gummie @CrazyJoe14 maart 2023 13:45
Klopt. Bedoelde ook die tijd in de 12 uurs aanduiding. Dus 1:59 PM. Had het even wat duidelijker moeten verwoorden.
Dan wordt het namelijk 3.14 1:59 en dus heb je dan 3.14159. O-)
CrazyJoe @Gummie14 maart 2023 15:15
Nog beter dan: 1:59:27 PM, dan heb je nog twee decimalen extra. Of 1:59:26.536 als je de milliseconden meeneemt. Ik kan natuurlijk nog wel even doorgaan met micro, nano, pico en femto seconden, maar dat gaat misschien een beetje te ver.
Mijzelf @CrazyJoe14 maart 2023 15:04
In de eerste instantie dacht ik: Decimale tijd. Maar ja, dan had die 15 weer niet gekund. Verder zou het geen PI dag geweest zijn, maar 24 Ventôse in het jaar 231.
crazyboy01 @Gummie14 maart 2023 11:26
Ik hoop nog op een edit om die tijd!
Bulls @crazyboy0114 maart 2023 14:56
Vaak doen ze ook nog op 13:37 een geek post of edit :Y)
ArnieNFW 14 maart 2023 11:07
Als ik soms om 3:14 wakker ben en de klok zie, moet ik altijd even aan PI denken.
wisselwerking @ArnieNFW14 maart 2023 11:16
Als je 12 uursnotatie gebruikt kun je er 2x per dag aan denken :)
crazyboy01 @wisselwerking14 maart 2023 11:28
Dan missen we natuurlijk wel 13:37... die tijd lijkt me zo'n beetje te achtervolgen, gezien het aantal maal dat ik precies op die minuut de tijd check.
Fatmike @crazyboy0114 maart 2023 12:34
Bijna elke dag word ik uit mijn concentratie gehaald door 13:37 :)
Torpedohoofd @crazyboy0114 maart 2023 13:00
Herkenbaar. Ook al zal er ongetwijfeld een zekere mate van het Baader-Meinhof fenomeen in het spel zijn.
DeVins @ArnieNFW14 maart 2023 11:36
Ik heb dat al jaren om 3:03 :+
walteij @DeVins14 maart 2023 12:44
4:04 sleep not found
EsEsDee 14 maart 2023 11:08
is dit nu een PiPie?
efari @EsEsDee14 maart 2023 11:40
Dit lijkt me als 2pi pi pie
EsEsDee @efari14 maart 2023 12:39
2pi(+e)
Verwijderd 14 maart 2023 11:15
Het is ook Steak & BJ day hoorde ik zojuist...
dragoncry @Verwijderd14 maart 2023 11:23
Klopt!
https://en.wikipedia.org/wiki/Steak_and_Blowjob_Day
En
http://www.steakandbjday.com/

Maar is geen officiele feestdag... helaas :9
Zyppora @dragoncry14 maart 2023 13:54
En bedankt he :( Ik op die linkjes klikken om te kijken waar het allemaal vandaan komt, blijkt het om een vervolg op valentijsdag te gaan. En daar blijkt ook weer een vervolg op te bestaan genaamd https://en.wikipedia.org/wiki/Cake_and_Cunnilingus_Day op 14 april. En omdat ik dat vanochtend las heb ik me tijdens de lunchpauze vergist en geen pie maar cake gehaald. Damnit.
bjp 14 maart 2023 11:23
mogen we een announcement van Raspberry Pi foundation verwachten?

typisch is dit hun dag voor het introduceren van een nieuw versie/bord/model...
The Zep Man @bjp14 maart 2023 11:41
mogen we een announcement van Raspberry Pi foundation verwachten?
Ze vragen vandaag om donaties.

In plaats van het aankondigen van nieuwe modellen heb ik liever dat de Pi Foundation eerst de belofte voor verbeterde beschikbaarheid om gaat zetten in daden. Op dit moment is nergens officieel wat op voorraad.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 12:47]

GekkePrutser @The Zep Man14 maart 2023 15:14
Pff... No way dat ik ga doneren.

Ze hebben tijdens de componentencrisis the 'integrators' (bedrijven die produkten maken op basis van de Pi en compute module) voorrang gegeven op de spullen die ze nog bouwden. De hobby en educatieve communities kregen wat overgebleven kliekjes.

Wat mij betreft zijn ze nu gewoon een 100% commerciele instelling en het hele educatieve gebeuren is niet meer dan een marketingverhaaltje eromheen. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Broadcom zelf schijnt ook behoorlijk op de tenen getrapt te zijn dat ze nu door een in oorsprong community outreach project beconcurreerd worden. Daarom zie je nu ook eigen Raspberry chips uitkomen, die bieden een pad om door te kunnen voor het geval ze helemaal breken met broadcom.

Ik doneer wel aan andere echte nonprofit projecten zoals archive.org, KDE en FreeBSD trouwens <3

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 12:47]

memphis 14 maart 2023 12:35
Volgens mijn kalender is het ook "steak en BJ day", dit is een alternatieve Valentijnsdag.
RoyTrenneman @memphis14 maart 2023 12:52
Ik moet dan weer denken aan NE14ABJ. }>
Terr-E @memphis14 maart 2023 12:51
Het is vandaag ook "White Day".

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.