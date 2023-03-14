Het is Pi Day en dus reden voor taart

Het is 14 maart, wat volgens de Amerikaanse en ISO 8601-datumnotatie betekent dat het Pi Day is. De 2023-dag is bovendien een jubileum, want het is de 35e keer dat Pi Day wordt gevierd. De dag staat in het teken van de wiskundige constante, taart en de Internationale Dag van de Wiskunde.

Pi Day staat in het teken van π, ofwel 3,141592653... Voor zover bekend is natuurkundige Larry Shaw van het San Francisco Exploratorium de drijvende kracht achter de eerste Pi Day zoals we die vandaag de dag kennen. Zijn eerste Pi Day was 35 jaar geleden.

Het hoogtepunt van de dag is 's middags om 13.59 uur. Dan is het, nogmaals volgens de Amerikanen, namelijk 1.59 PM, wat samen met de datum overeenkomt met de eerste zes cijfers van de constante. Je hebt dus tot dat tijdstip om naar je lokale taartenbakker te gaan, mocht je Pi Day zijn vergeten.

Bij Pi Day hoort het eten of gooien van taart, of wedstrijden van het opnoemen van zoveel mogelijk pi-cijfers. Een feestelijkheid die overigens lang kan duren; in augustus 2021 berekende een Zwitsers team de constante tot 62,8 biljoen decimalen.