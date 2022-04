Hoera! Vandaag vieren we Pi Day

Vandaag, op zondag 14 maart, is het Pi Day, de dag waarop wiskundigen wereldwijd één van de belangrijkste wiskundige constanten vieren. In navolging van Pi Day vieren we vandaag ook de Internationale Dag van de Wiskunde.

Volgens de Amerikaanse datumnotatie schrijven we 14 maart als 3/14 en die datum verwijst naar het begin van de decimale notatie van pi, namelijk 3,141592653… Dat was in 1988 genoeg reden voor de Amerikaanse natuurkundige Larry Shaw van het San Francisco Exploratorium om Pi Day in het leven te roepen. Op deze dag wilde de wetenschapper 'de fabelachtige wiskundige constanten in wereld vieren'.

Het getal pi is een wiskundige constante die de relatie weergeeft tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. Pi wordt berekend door de omtrek van een cirkel te delen door diens diameter. Bij iedere cirkel is deze waarde hetzelfde en die constante kreeg de naam pi.

Omdat de naam Pi Day ook de klank van het Engelse woord voor taart bevat, wordt er op deze dag bij de feestvierders ook taart gegeten of met taart gegooid. Daarnaast worden ook wedstrijden georganiseerd waarbij deelnemers uitgenodigd worden om zoveel mogelijk decimalen van pi op te sommen. Inmiddels is pi al tot biljoenen cijfers achter de komma berekend met behulp van supercomputers.

In navolging van Pi Day werd 14 maart door de Unesco in 2019 uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Wiskunde. Op deze dag wordt wiskunde en de invloed hiervan op het dagelijkse leven onder de aandacht gebracht.