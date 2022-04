Man koopt 300 emoji-domeinnamen en bouwt emoji-e-maildienst uit

De Britse full-stack developer Ben Stokes kocht eind vorig jaar de rechten van 300 emoji-domeinnamen op waarmee hij een emoji-maildienst opzette. Met zijn dienst, genaamd Mailoji, kan iedereen tegen betaling een emoji-mailadres kopen.

Geheel toevallig ontdekte de Britse full-stack developer Ben Stokes eind 2020 dat hij naast traditionele domeinnamen ook emoji-domeinnamen kon kopen. Licht teleurgesteld kwam hij te weten dat de rechten op heel wat single character emoji-domeinnamen al waren opgekocht. Dit was echter niet het geval bij de brievenbus-emoji in combinatie met het .ws-top-level-domein, dat hij vervolgens kocht.

Stokes’ nieuwsgierigheid was niet in te dammen. De man vroeg zich af of hij zijn nieuwe emoji-domeinnaam ook kon gebruiken voor mailverkeer en daar stuitte hij op een probleem. Stokes wilde elke mail die arriveerde op het emoji-mailadres automatisch laten doorsturen naar zijn persoonlijke Gmail-account, maar dat bleek niet te lukken. Hij leerde dat emoji-mailadressen systematisch geblokkeerd worden door spamfilters en dat elke e-mail die hij van zijn nieuwe emoji-mailadres verstuurde, niet aankwam.

Om dit probleem te verhelpen liet Stokes alle mailverkeer van zijn emoji-domeinnaam automatisch doorsturen naar een conventioneel .com-mailadres waar geen emoji-spamfilter op geactiveerd stond. Vervolgens liet hij dit e-mailadres de ontvangen mails forwarden naar zijn gebruikelijke mailadres om ze te kunnen lezen. Zijn omleiding werkte en het plan rees in Stokes' gedachten om een heuse emoji-e-maildienst uit te bouwen aan de hand van hetzelfde principe.

Stokes kwam intussen te weten dat het Kazachse top-level-domein .kz de meeste single character emoji-domeinnamen nog steeds beschikbaar had, in tegenstelling tot andere tld’s. Hij kocht vervolgens alles op wat hij wilde en 1200 dollar later waren 150 Kazachse single character emoji-domeinnamen van hem, waardoor hij kon beginnen met het uitbouwen van zijn geliefkoosde e-maildienst. Met wat programmeerwerk knutselde Stokes in enkele weken tijd de maildienst Mailoji.com in elkaar waarbij alle inkomende mails van de emoji-mailadressen naar een gekoppeld mailadres worden doorgestuurd. Mails verzenden of ontvangen verloopt volgens de website voorlopig ook via het gekoppelde mailadres. Het is niet duidelijk of dit in de toekomst zal veranderen.