Belgisch project laat AI virtuele Dungeon & Dragons-plattegronden genereren

Het Belgische kickstarterproject Dungeon Alchemist haalde ruim 2,4 miljoen euro op. De bedenkers van de AI-mapmaking-software behaalden hiermee ruimschoots hun doel en staan op de vijfde plaats van meest populaire tabletop-crowdfundings op Kickstarter.

Met Dungeon Alchemist kunnen spelers van Dungeon & Dragons volgens de Kickstarterpagina van de makers een virtuele map generen aan de hand van artificiële intelligentie. De gebruikers kiezen eerst het gewenste formaat van de map en nadien het gewenste thema van het spel. Op een virtueel raster kunnen ze vervolgens via muisbewegingen kamers indelen die volgens de bedenkers automatisch worden gevuld met visuele elementen zoals doorgangen, meubilair en spelobjecten. Spelers kunnen kiezen uit drie visueel gerenderde perspectieven: orthografisch, perspectief en volledig driedimensionaal. De virtuele maps en de daarin gegenereerde elementen zijn nadien nog aan te passen door gebruikers.

De gegenereerde maps kunnen worden geprint, gedeeld of ingeladen worden in Virtual Tabletop-programma’s. Momenteel is er geen ondersteuning voor 3d-printen. De twee Belgische ontwikkelaars Wim De Hert en Karel Crombecq vermelden op de FAQ-pagina van Dungeon Alchemist dat de ondersteuning van 3d-printen zal afhangen van hun budget. Beide ontwikkelaars zullen na de release van Dungeon Alchemist ook nagaan of het exporteren van 3d-modellen mogelijk zal worden gemaakt.

De Hert en Crombecq zijn fervente Dungeon & Dragon-spelers en wilden ‘een makkelijke en toegankelijke mappingtool’ voor dungeon-maps ontwikkelen. Met het behaalde succes is Dungeon Alchemist tot nu toe de meest succesvolle Belgische Kickstarter-campagne. Het project scoort beter dan de twee andere best scorende Belgische Kickstarter-campagnes uit de recente geschiedenis, namelijk die voor boardgames Divinity: Original Sin en Divinity: Original Sin 2.

De software moet einde 2021 beschikbaar komen voor Windows, macOS en Linux via Steam. Wie tenminste 45 euro heeft toegezegd krijgt enkele maanden voor de officiële release toegang tot het bèta-programma.