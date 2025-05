VR-studio achter Demeo werkt aan officiële Dungeons & Dragons-game voor VR

Resolution Games, de VR-studio achter Demeo en de spin-off Demeo Battles, werkt met Hasbro en Wizards of the Coast aan een licensed Dungeons & Dragons-VR-game.

Waar Demeo op Dungeons & Dragons geïnspireerd is, gaat het nu om een officieel gelicentieerde D&D-game voor VR. Dat maakt Resolution Games bekend in een persbericht. De game wordt exclusief speelbaar in virtual reality.

Het is niet bekend voor welke VR-platforms de Dungeons & Dragons-game wordt gemaakt. Het is aannemelijk dat de titel, net als Demeo, naar onder meer de PlayStation VR2- en Meta Quest-headsets komt.