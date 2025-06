Vacation Simulator is net als Job Simulator meer dan 1 miljoen keer verkocht

Owlchemy Labs heeft 1 miljoen exemplaren verkocht van VR-game Vacation Simulator. Het is de tweede game van de studio die deze mijlpaal behaalt. Job Simulator bereikte 1 miljoen verkochte exemplaren in 2020.

Naast de bekendmaking van het aantal verkochte exemplaren, brengt Owlchemy visuele updates uit voor Vacation Simulator en Cosmonious High op de Meta Quest 3. De update voor Vacation Simulator voegt realtime schaduwen toe aan de game.

In 2019 verscheen Vacation Simulator als opvolger van Job Simulator uit 2016. Spelers verkennen verschillende vakantiebestemmingen terwijl ze verschillende taken uitvoeren. Een andere bekende VR-game van Owlchemy is Rick and Morty Virtual Rick-ality.