Mark Gurman: Apple stelt release Apple Vision Pro uit naar maart 2024

Apple stelt de release van de Apple Vision Pro naar verluidt uit tot maart 2024. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman in de Q&A-sectie van zijn Power On-nieuwsbrief. Aanvankelijk zou Apple van plan zijn de mixedrealitybril in januari uit te brengen in de Verenigde Staten.

Het uitstel komt volgens Gurman doordat Apple nog niet klaar is met het uitvoeren van tests met de Vision Pro. Daarnaast zouden de distributieplannen nog niet rond zijn. Volgens de Apple-kenner is een release rond maart waarschijnlijk, onder meer omdat Apple vaker een event houdt in die maand. Ook de goedkopere versie van de headset zou zijn uitgesteld wegens productieproblemen.

De Vision Pro wordt eerst uitgebracht in de Verenigde Staten; de Europese release volgt op een later moment. Apple heeft nog niets bekendgemaakt over de komst van de headset naar Nederland en België. Eerder zei Gurman dat de mixedrealitybril mogelijk pas in 2025 naar Europa komt. Behalve 'begin 2024' heeft Apple geen precieze releasedatum voor de Vision Pro bekendgemaakt. De headset krijgt een adviesprijs van 3499 dollar.