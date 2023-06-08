Apple Vision Pro-headset heeft 90Hz-schermen

Apples komende Vision Pro-VR-headset beschikt over twee 90Hz-schermen. Dat deelt het bedrijf tijdens een ontwikkelaarssessie op WWDC. Apple kondigde de Vision Pro op maandag aan, maar sprak toen nog niet over de refreshrate van de headset.

Apple zegt tijdens een presentatie voor ontwikkelaars dat de Vision Pro-schermen 'meestal' op 90fps draaien. Voor het afspelen van 24fps-video's is een speciale 96Hz-modus beschikbaar die automatisch ingeschakeld kan worden. Het apparaat beschikt over twee micro-oledschermen, maakte Apple op maandag al bekend. Die twee schermen hebben een gezamenlijke resolutie van 23 miljoen pixels. Gebruikers kunnen met de headset maximaal 4k-content afspelen op een virtueel scherm.

Apple kondigde de Vision Pro op maandag aan tijdens zijn WWDC-openingskeynote. De VR-headset maakt volgens het bedrijf 'spatial computing' mogelijk en bevat camera's voor AR-achtige 'videopassthrough'. Het apparaat beschikt daarvoor over een M2-soc en een extra R1-chip die de input van sensoren moet verwerken.

De Vision Pro-headset komt begin volgend jaar beschikbaar en kost dan 3500 dollar. Tweakers was aanwezig bij WWDC en publiceerde deze week een preview van de Vision Pro, naast de nieuwe Macs die Apple aankondigde.