Tweakers Podcast #272 - Apple-waarden, Raspberry Pi-tekorten en Reddit-api's

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke en Jelle Stuip over de forse betaling voor toegang tot de Reddit-api, de Framework-laptopupgrades, het einde van het tekort aan Raspberry Pi's en alle Apple-aakondigingen, waaronder de Vision Pro-headset.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:03 .post

13:53 Reddit is no longer fun?

23:46 Framework en upgrades

32:09 Raspberry Pi's weer kunnen kopen

38:22 Apple WWDC holadijee

1:10:51 Sneakpeek