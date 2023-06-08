Tweakers Podcast #272 - Apple-waarden, Raspberry Pi-tekorten en Reddit-api's

Ik luister al vrij lang naar jullie podcast, echt top! En al vaak wil ik wat feedback geven, maar ik luister in de auto en tegen de tijd dat ik achter een computer zit dan denk ik er niet meer aan.....
In deze aflevering hebben jullie het over kabels trekken etc. En daar heb ik wel wat tips over:
- De stugge vs soepele kabel, of beter vaste kern vs flexibele kern: Het klopt inderdaad dat je geen connectors wil knijpen op de vaste kern kabels. Bij een flexibele kern zit het doordruk pinnetje midden tussen allemaal draadjes, maar je kan je voorstellen dat het doorgedrukte pinnetje weinig contact maakt een enkele vaste kern en sowieso het risico loopt hem helemaal te missen.
- Om die reden zou ik de combi patchpaneel aan de ene en een connector aan de andere kant van een kabel te vermijden.
- Qua bekabeling in huis: ik deed dit vroeger met patchpaneel(tjes) en wandcontactdozen waar je met een LSA tang de (vaste kern) kabels in drukt. Echter: bij een laatste verbouwing en weer een excuus om nog meer kabels aan te leggen ben ik overgestapt op keystones. Daar is een toolless variant van waar je vrij eenvoudig de draadjes in het juiste gleufje legt, afknipt met een tangetje (wat blijkbaar geen tool is.....) en vervolgens dicht drukt. Het aardige van die keystones is dat je deze vervolgens in een wanddoos kan zetten zodat het er in huis netjes uit ziet. En in de meterkast kan je deze in een 10 of 19 inch patch strip drukken, en simpel vastzetten tegen de achterwand van je meterkast. Ziet er strak uit en houdt de boel netjes. Die keystones zijn ook nog eens in verschillende kleurtjes beschikbaar zodat je elke kamer een andere kleur kan geven ;-)
Zie bv https://www.utp-kabel.nl/...ector-toolless-groen.html
en https://www.utp-kabel.nl/...-keystones-10-poorts.html
(nee, geen belangen bij utp-kabel, wel positieve ervaringen ;-) )
- Ik zou bij gekochte patchkabels proberen te vermijden een connector eraf te knippen en er een nieuwe aan te zetten. Dan loop je inderdaad het risico op 4 wite draadjes ;-) Maar: als je gewoon netjes een wandcontactdoos maakt dan hoef je er natuurlijk nooit een connector er aan te zetten of een veel te groot gaat maken om de kabel door te voeren ;-)
- Wanneer je kabels trekt of knijpt: koop of leen een kabeltester. Er zijn heel eenvoudige van een paar tientjes die je al veel frustratie kunnen besparen. Maar als je iemand kent met een kekke Fluke dan moet je daar zeker gebruik van maken!
En tot slot over de discussie wireless vs bedraad. Ik ben ook altijd een bedrader geweest en zal dat waar mogelijk ook wel blijven.
Zoals één van jullie een luisteraar quootte: wifi/mesh werkt uitstekend, ik ga echt geen draden trekken (of iets in die strekking) Die moet dat vooral ook niet veranderen. Maar om die situatie ook als heilige graal voor andermans wifi problemen neer te leggen dat lijkt me ook niet juist. Er zijn zoveel variabelen die meespelen of je wifi een beetje OK is. En op maar een klein deel, de plaatsing van je eigen router/modem of extra APs, heb je echt invloed. Veel wifi komt van je buren. En als daar dan mensen tussen zitten die de 'gouden' tips opvolgen zoals, 'zet hem maximaal' of 'zet hem op andere kanelen dan 1, 6 en 11' dan wordt het vechten tegen de bierkaai. En dan ben ik het helemaal eens met de opmerking dat die mesh netwerken mee gaan lopen vechten tegen airtime. Als je op andere plekken in huis access points neerhangt, dan zou ik die altijd bedraad aansluiten. Maar ja, voor de internetproviders is het natuurlijk een stuk eenvoudiger om een mesh accesspoint of een powerline adapter in een doosje te versturen. En dat zal zeker voor een hoop mensen verbetering kunnen geven, maar ja. We zijn tweakers of niet toch? Dan moet het ook ECHT goed werken ;-)
Ga vooral door met jullie podcast, thanks!