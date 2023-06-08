Tweakers Podcast #272 - Apple-waarden, Raspberry Pi-tekorten en Reddit-api's

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke en Jelle Stuip over de forse betaling voor toegang tot de Reddit-api, de Framework-laptopupgrades, het einde van het tekort aan Raspberry Pi's en alle Apple-aakondigingen, waaronder de Vision Pro-headset.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:03 .post
13:53 Reddit is no longer fun?
23:46 Framework en upgrades
32:09 Raspberry Pi's weer kunnen kopen
38:22 Apple WWDC holadijee
1:10:51 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-06-2023 06:00 26

08-06-2023 • 06:00

26

Lees meer

Tweakers Podcast #280 - Thuiswerken, Meta gaat overstag en BBB-ChatGPT
Tweakers Podcast #280 - Thuiswerken, Meta gaat overstag en BBB-ChatGPT .Geek van 3 augustus 2023
Tweakers Podcast #279 - Elon Musk-moeheid, n00b-games en betalen voor software
Tweakers Podcast #279 - Elon Musk-moeheid, n00b-games en betalen voor software .Geek van 27 juli 2023
Tweakers Podcast #277- Succesvolle kabinetten, smarthomewakewords en doxxers
Tweakers Podcast #277- Succesvolle kabinetten, smarthomewakewords en doxxers .Geek van 13 juli 2023
Tweakers Podcast #276 - Reddit-veranderingen, blauwe vinkjes en fediverses
Tweakers Podcast #276 - Reddit-veranderingen, blauwe vinkjes en fediverses .Geek van 6 juli 2023
Tweakers Podcast #275 - Rekeningrijders, Robin Hood-rechtszaken en ECB-euro's
Tweakers Podcast #275 - Rekeningrijders, Robin Hood-rechtszaken en ECB-euro's .Geek van 29 juni 2023
Tweakers Podcast #274 - Hyperloop-hypes, glasvezelvragen en accuklepjes
Tweakers Podcast #274 - Hyperloop-hypes, glasvezelvragen en accuklepjes .Geek van 22 juni 2023
Tweakers Podcast #273 - Niet-E3-weken, Apple-overstappers en AI-Beatles
Tweakers Podcast #273 - Niet-E3-weken, Apple-overstappers en AI-Beatles .Geek van 15 juni 2023
Apple Vision Pro-headset heeft 90Hz-schermen
Apple Vision Pro-headset heeft 90Hz-schermen Nieuws van 8 juni 2023
Tweakers Podcast #271 - Waterstofaccu's, AI-statements en cameraliefhebbers
Tweakers Podcast #271 - Waterstofaccu's, AI-statements en cameraliefhebbers .Geek van 1 juni 2023
Tweakers Podcast #270 - Netflix-delers, BlackBerry-nerds en AVG-bespiegelingen
Tweakers Podcast #270 - Netflix-delers, BlackBerry-nerds en AVG-bespiegelingen .Geek van 25 mei 2023
Tweakers Podcast #269 - Heldere tv's, gratis tv's en Zelda-ervaringen
Tweakers Podcast #269 - Heldere tv's, gratis tv's en Zelda-ervaringen .Geek van 18 mei 2023
Tweakers Podcast #268 - Van papier lezen, TikTok tracken en Google I/O bespreken
Tweakers Podcast #268 - Van papier lezen, TikTok tracken en Google I/O bespreken .Geek van 11 mei 2023
Tweakers Podcast #267 - Buggy games, AI-ethiek en bluetoothtracker-specificaties
Tweakers Podcast #267 - Buggy games, AI-ethiek en bluetoothtracker-specificaties .Geek van 4 mei 2023
Meer producten en artikelen
Audio Podcast Tweakers Podcast

Reacties (26)

-Moderatie-faq
26
26
8
1
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
BarbaCoder 8 juni 2023 10:52
Ik luister al vrij lang naar jullie podcast, echt top! En al vaak wil ik wat feedback geven, maar ik luister in de auto en tegen de tijd dat ik achter een computer zit dan denk ik er niet meer aan.....

In deze aflevering hebben jullie het over kabels trekken etc. En daar heb ik wel wat tips over:
- De stugge vs soepele kabel, of beter vaste kern vs flexibele kern: Het klopt inderdaad dat je geen connectors wil knijpen op de vaste kern kabels. Bij een flexibele kern zit het doordruk pinnetje midden tussen allemaal draadjes, maar je kan je voorstellen dat het doorgedrukte pinnetje weinig contact maakt een enkele vaste kern en sowieso het risico loopt hem helemaal te missen.
- Om die reden zou ik de combi patchpaneel aan de ene en een connector aan de andere kant van een kabel te vermijden.
- Qua bekabeling in huis: ik deed dit vroeger met patchpaneel(tjes) en wandcontactdozen waar je met een LSA tang de (vaste kern) kabels in drukt. Echter: bij een laatste verbouwing en weer een excuus om nog meer kabels aan te leggen ben ik overgestapt op keystones. Daar is een toolless variant van waar je vrij eenvoudig de draadjes in het juiste gleufje legt, afknipt met een tangetje (wat blijkbaar geen tool is.....) en vervolgens dicht drukt. Het aardige van die keystones is dat je deze vervolgens in een wanddoos kan zetten zodat het er in huis netjes uit ziet. En in de meterkast kan je deze in een 10 of 19 inch patch strip drukken, en simpel vastzetten tegen de achterwand van je meterkast. Ziet er strak uit en houdt de boel netjes. Die keystones zijn ook nog eens in verschillende kleurtjes beschikbaar zodat je elke kamer een andere kleur kan geven ;-)
Zie bv https://www.utp-kabel.nl/...ector-toolless-groen.html en https://www.utp-kabel.nl/...-keystones-10-poorts.html (nee, geen belangen bij utp-kabel, wel positieve ervaringen ;-) )
- Ik zou bij gekochte patchkabels proberen te vermijden een connector eraf te knippen en er een nieuwe aan te zetten. Dan loop je inderdaad het risico op 4 wite draadjes ;-) Maar: als je gewoon netjes een wandcontactdoos maakt dan hoef je er natuurlijk nooit een connector er aan te zetten of een veel te groot gaat maken om de kabel door te voeren ;-)
- Wanneer je kabels trekt of knijpt: koop of leen een kabeltester. Er zijn heel eenvoudige van een paar tientjes die je al veel frustratie kunnen besparen. Maar als je iemand kent met een kekke Fluke dan moet je daar zeker gebruik van maken!

En tot slot over de discussie wireless vs bedraad. Ik ben ook altijd een bedrader geweest en zal dat waar mogelijk ook wel blijven.
Zoals één van jullie een luisteraar quootte: wifi/mesh werkt uitstekend, ik ga echt geen draden trekken (of iets in die strekking) Die moet dat vooral ook niet veranderen. Maar om die situatie ook als heilige graal voor andermans wifi problemen neer te leggen dat lijkt me ook niet juist. Er zijn zoveel variabelen die meespelen of je wifi een beetje OK is. En op maar een klein deel, de plaatsing van je eigen router/modem of extra APs, heb je echt invloed. Veel wifi komt van je buren. En als daar dan mensen tussen zitten die de 'gouden' tips opvolgen zoals, 'zet hem maximaal' of 'zet hem op andere kanelen dan 1, 6 en 11' dan wordt het vechten tegen de bierkaai. En dan ben ik het helemaal eens met de opmerking dat die mesh netwerken mee gaan lopen vechten tegen airtime. Als je op andere plekken in huis access points neerhangt, dan zou ik die altijd bedraad aansluiten. Maar ja, voor de internetproviders is het natuurlijk een stuk eenvoudiger om een mesh accesspoint of een powerline adapter in een doosje te versturen. En dat zal zeker voor een hoop mensen verbetering kunnen geven, maar ja. We zijn tweakers of niet toch? Dan moet het ook ECHT goed werken ;-)

Ga vooral door met jullie podcast, thanks!
P_Tingen
8 juni 2023 08:19
Als ik de berichten zo hoor over de nieuwe skibril VR-bril van Apple, is het dan niet voornamelijk een hele mooie technische oplossing, naarstig op zoek naar een passend probleem?
Cergorach @P_Tingen8 juni 2023 08:50
Een smartphone was nu ook niet bepaald een technische oplossing voor een bestaand probleem. De meeste mensen vonden mobiele telefoons al onzin, kijk nu decennia later...
Halo_Master @Cergorach8 juni 2023 09:28
Ja hetzelfde geldt voor de Apple Watch.
Vonden mensen belachelijk en te duur.
Kijk nu.,,
Al is het prijskaartje van een heel andere orde dan de Apple Watch.
Maar: dat er een vergelijking wordt gemaakt met of een high end vr bril , die goedkoper zou zijn(maar wel een dure game pc moet aansluiten) , en toch slechtere displays heeft en bediening. Of een vergelijking met een goedkopere meta quest, die alles ook op papier wel zou kunnen, alleen echt in een veel mindere (beeld) kwaliteit en met een mindere bediening. Al die zaken zijn echter wel de essentie van ene goede ar en vr ervaring.
Dus vind ik de podcast hierover tekort door de bocht. Volgens mij zit er enorme potentie in, en dit is slechts Gen 0.
PrimusIP @Halo_Master8 juni 2023 09:44
Ik vind de Apple Watch nog steeds belachelijk duur voor het nut wat ik voor mezelf kan bedenken. Een telefoon waar ik meer computer achtige dingen kon doen (smartphone) stond ik dan wel op te wachten voor die mainstream werden.
Apple Watch vind ik ook nog steeds qua markt niet vergelijkbaar met een iPhone, of Mac. Ik ken er genoeg met Apple spullen (incl. mezelf) die geen Apple Watch hoeven omdat ze geen horloges dragen, liever analoog hebben of omdat ze voorkeur geven aan bijvoorbeeld Garmin.
Halo_Master @PrimusIP8 juni 2023 10:04
Tja, dat zijn jouw ervaringen vanuit jouw omgeving en jouw mening . De cijfers daarentegen zeggen dat een Apple Watch behoorlijk succesvol is
En goed verkoopt.

Ik heb er zelf ook geen een hoor, ik heb zelf nog een ouderwets horloge.

Maar een Apple Watch is een aanvulling en op zich geen smartphone of pc vervanging. Die vision Pro heeft die potentie op lange termijn wel. Maar moet nog betaalbaarder, lichter, compacter , etc worden. En zal ook nog vanuit sociaal oogpunt meer weerstand gaan krijgen. Er Is dan ook nog een zeer lange weg te gaan.
Maar heel interessant.
Deveon @Cergorach8 juni 2023 18:46
De iPhone kreeg destijds exact hetzelfde commentaar. Nee het kan niets nieuws maar wel allemaal tegelijk. Of dat beter is gaan we ervaren.
Brothar 8 juni 2023 08:22
Van de RPi B+ viel me de rekenkracht tegen.
De Zero en Zero W idem dito.
Nu is de community dé grote kracht van de RPi.
Maar ik ben tóch overgestapt op Orange Pi (OPi 3 LTS en OPi PC+), en sta nu kritischer tegenover de Raspberry Pi, door de gebrekkige levering. Dat heeft mijn lol om ermee te hobby-en getemperd.
Dus ik verwacht niet mijn "uitgestelde" aankopen gauw te gaan goedmaken.
En als er meer hobby-isten zijn met eenzelfde gevoel, kon er wel eens een overschot gaan ontstaan?
Ludewig 8 juni 2023 09:02
Een probleem met de Raspberry Pi is dat Linux behoorlijk wat zwaarder is geworden om te draaien, waardoor de eisen aan de hardware zo hoog zijn geworden dat het oorspronkelijke idee, namelijk een zeer goedkoop computertje dat toch heel veel kan, nog moeilijk is te realiseren. De prijzen van de gemiddelde Raspberry die verkocht wordt zijn nu veel hoger dan de prijs van de eerste Raspberry Pi.

Bovendien kun je nu ook voor rond de 200 euro een mini-PC kopen die veel krachtiger is en voor veel toepassingen een betere keuze.
Patriot 8 juni 2023 12:24
De discussie rond de wijzigingen van de Reddit API vond ik ietwat kort door de bocht. Het is vooral de moeite waard om te vermelden dat veel subreddits gebruik maken van de API voor hun moderation bots. De standaard automoderator van Reddit is erg beperkt, en het gebruiken van bots neemt de moderators erg veel werk uit handen. Die bots moeten noodzakelijkerwijs elke post in de gaten (blijven) houden dus jagen er stiekem best veel requests doorheen.

Ik vermoed zelf ook dat dit de belangrijkste reden is waarom we al deze acties zien, de moderators van de verschillende subreddits die meedoen hebben eigenlijk nog veel meer 'last' van de nieuwe monetisation strategy dan de mensen die nu geen custom clients meer kunnen gebruiken.
Pimutje @Patriot9 juni 2023 01:53
Ik zelf ben moderator van een subreddit die mee gaat doen aan de black-out. Ik ben het grotendeels met je eens. Third party apps zijn onmisbaar voor het modereren van subreddits. Van automatiseren tot het verkorten van acties, het leven is een stuk makkelijker met de third party apps. Ik heb het voor de grap getest- voor wat simpele functies ben ik soms meer dan 3 keer zoveel tijd kwijt. Nu hebben we het over seconden, maar vermenigvuldig dit met een mod queue van 1000+ berichten en dan merk je echt het verschil. Door deze verandering kan ik zeker maar de helft zoveel doen als voorheen, wat voor de gebruikers natuurlijk niet fijn is.

Ik ben het helemaal eens met dat Reddit er wat aan over mag houden. Maar op dit moment zijn de api kosten exorbitant hoog vergeleken met andere services. Reddit draait op vrijwilligers die content maken, en content bijhouden. Ik zelf zal minder gebruik gaan maken van Reddit gezien ik de officiële app niet fijn vind door gebrek aan filtering en het forceren van content waar ik niet voor kies. Ik hoop voor spez dat ze een goede afweging gemaakt hebben. Ik zie het nog wel gebeuren dat veel mensen gaan afhaken, wat voor een domino effect kan gaan zorgen. Als er namelijk geen of slechte content is is Reddit niets meer dan een haven voor bots.
Patriot @Pimutje9 juni 2023 09:21
Reddit draait op vrijwilligers die content maken, en content bijhouden.
Jep. "Reddit built a sandbox, but the users brought the sand."
Vadumestru 8 juni 2023 13:35
Super leuke podcast. Vaste prik elke donderdag.

Over het gedeelte van te dicht op de ogen.

Momenteel zie je dat er veel met name jongeren aan het myopiseren zijn. Dit zou komen om er veel op schermen gekeken wordt. Door het accommoderen van het oog zou het oog te ver door groeien. Accomodatie wordt meestal na de 43e levensjaar een probleem.

Als Opticien ben daarom heel erg benieuwd hoe ze dit op willen gaan lossen met de nieuwe Apple bril. Was toendertijd al met de Google Glass brillen, al een vraag van me.

Ooit een een drone fpv bril doorgemeten, omdat ik in de veronderstelling was dat ie de totale accomodatie zou ondervangen. Maar dat bleek niet zo het geval te zijn.

Niet te min vind ik het een interessant onderwerp.

Google maar eens over myopie.

Super bedankt voor de altijd leuke podcast.
guidogast 8 juni 2023 09:57
@WoutF Je hebt het kort over de Homey Pro (2023), wanneer gaat Tweakers hier een review aan weiden? Die van mij is afgelopen week binnengekomen en bevalt super tot nu toe :) Heeft het te maken met het feit dat de software nu nog in Beta draait?
OlafWeijers Redacteur @guidogast8 juni 2023 11:20
We wachten op dit moment nog op een review-exemplaar. Athom heeft aangegeven dat ze ons deze zomer de nieuwe Homey Pro toesturen. Dat het even duurt heeft te maken met het tekort aan Raspberry Pi Compute Modules. Helaas moeten we dus nog even geduld hebben :)
WoutF Hoofdredacteur @guidogast8 juni 2023 10:22
Dat weet @OlafWeijers beter :)
remcov1 8 juni 2023 09:17
Even kort over het reddit / Apollo stuk

Apollo is 1 van de (dan wel niet) de grootste reddit clients buiten reddit om op IOS
Het heeft maandelijks meer dan 1 miljoen actieve gebruikers en gebruikt geen ADS om zich te promoten

De maker van de app christian heeft aangegeven dat 10%+ van zijn gebruiks betalen voor meer functionaliteiten of de 1 time purchase doen
Dit is wel zijn fulltime job

Voor de mensen die het interressant vinden er is een heel interview met hem van youtuber snazzylabs
https://www.youtube.com/watch?v=Ypwgu1BpaO0
PrimusIP 8 juni 2023 09:30
Was weer een leuke podcast. Wat ik wel een beetje mis is dat er wel iets meer over MacOS gezegd kon worden. Ik vind de ontwikkeling rond Apple's nieuwe game porting kit erg interessant. En ook het verschil tussen wat ik er over op WWDC hoorde en wat je nu in de praktijk ziet gebeuren met dingen die op Wine en Proton begint te lijken.
guidogast 8 juni 2023 09:53
Als je wilt kijken naar een Framework laptop. De URL die wordt genoemd in de podcast klopt niet. De correcte link is: https://frame.work

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.