Tweakers Podcast #273 - Niet-E3-weken, Apple-overstappers en AI-Beatles

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Daan van Monsjou over Monkey Island zonder Ron Gilbert, Reddit en alternatieven daarvoor, het laatste Beatles-liedje dankzij AI, overstappen van Android naar iOS en de game-aankondigingen van afgelopen week.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:18 .post

13:52 Monkey Island en Ron Gilbert

16:41 AI en de Beatles

22:48 Reddit en wat nu?

27:09 Wout en iOS

36:40 Games en de E3-trein

57:24 Sneakpeek