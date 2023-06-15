Tweakers Podcast #273 - Niet-E3-weken, Apple-overstappers en AI-Beatles

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Daan van Monsjou over Monkey Island zonder Ron Gilbert, Reddit en alternatieven daarvoor, het laatste Beatles-liedje dankzij AI, overstappen van Android naar iOS en de game-aankondigingen van afgelopen week.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:18 .post
13:52 Monkey Island en Ron Gilbert
16:41 AI en de Beatles
22:48 Reddit en wat nu?
27:09 Wout en iOS
36:40 Games en de E3-trein
57:24 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-06-2023 06:00 23

15-06-2023 • 06:00

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Reacties (23)

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LA-384 15 juni 2023 07:03
Over bijziendheid en binnen zitten. Heeft dat niet vooral te maken met dat binnen vrijwel alles dichtbij is ipv dat het binnen donkerder is? Je ogen hoeven nooit meer dan een paar meter ver weg te focussen.
Exirion @LA-38415 juni 2023 07:28
Lijkt mij de belangrijkste factor. Je ogen worden stijf van weinig bewegen, net als de rest van je lijf. Regelmatig opstaan en naar buiten kijken helpt je ogen ontspannen om beter op grotere afstand te kunnen focussen. Ik merk het echt als ik een dag alleen maar achter m’n bureau heb gezeten of juist helemaal niet.
Vyo @LA-38415 juni 2023 12:15
De bron over de oorzaak van myopie kwam niet van Apple vandaan, maar van Vox, destijds op Youtube.

Was me als brildrager met -9 en -9,5 bijgebleven, het onderzoek was gebaseerd op o.a. Singapore, Taiwan en Zuid Korea waar in de periode van 2000 tot 2010 ruim 80% van de 20ers/studenten brildrager is, verdere bronnen:
Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, February 11, 2016 en met name deze: How does spending time outdoors protect against myopia? A review
There is solid evidence that exposure to brighter light can reduce risk of myopia. Peripheral defocus is able to regulate eye growth but whether spending time outdoors substantially changes peripheral defocus patterns and how this could affect myopia risk is unclear. Spectrum of light, circadian rhythms and SF characteristics are plausible factors, but there is a lack of solid evidence from human studies. Vitamin D, physical activity and near work appear unlikely to mediate the relationship between time spent outdoors and myopia

[Reactie gewijzigd door Vyo op 22 juli 2024 21:31]

RVervuurt 15 juni 2023 08:38
Ik heb gisteren de Reddit-app verwijderd. Die gesloten subs (48 uur of langer) lijken niet te gaan helpen en ik kan een bedrijf dat die kant op gaat niet steunen.

De plek van Reddit werd overgenomen door Authy en over muscle memory gesproken: ik heb echt absurd vaak naar m'n 2FA-codes gekeken gisteren. Ik heb niet geteld, maar heb het idee dat ik Authy minstens 30 keer geopend heb tussen 12:00 en 23:00.

Daarnaast heb ik echt geen idee wat ik nu op m'n telefoon moet doen. Ik heb twee nieuwswebsites, Tweakers en Budgetgaming, maar dat is het wel zo'n beetje. Dus vandaag in de trein gewoon lekker podcast geluisterd en uit het raam gekeken. Echt even afkicken!
oelieboelie 15 juni 2023 08:52
Bijziendheid kan net zo erg eerder worden veroorzaakt door veel boeken lezen als door naar schermen kijken. Punt is, tegenwoordig spenderen we gemiddeld meer tijd door op schermen te kijken dan door op papier te lezen, dus daarmee zijn de zorgen voor bijziendheid als gevolg van schermgebruik natuurlijk niet onterecht. De mate van bijziendheid onder de mens is dus voor de digitale revolutie al behoorlijk toegenomen doordat we veel meer met onze neus in de boeken / kranten / tijdschriften gingen zitten. Als je kijkt naar oudere series / films en je gaat brillen tellen bij de 40 plussers van die tijd, dan kom je toch ook op een behoorlijk aantal.

De kern van bijziend worden is dat mensen dieren zijn die gebouwd zijn om buiten rond te scharrelen en vooral wat de verte in te turen. We zijn nog altijd in elkaar gezet om te jagen en te verzamelen. Een lange tijd waren boeken de schermen van nu, waarbij veel mensen het als ongezond beschouwden om zo lang met je neus in de boeken te zitten. Kom daar tegenwoordig mee. Ik zou graag een onderzoek zien (pun intended) over de mate van bijziendheid in een ontwikkeld land ten van de jaren 1950-1980 (pak ‘m beet voor de PC revolutie) vergeleken met de jaren 1980-2020. Misschien kunnen jullie daar iets over vinden?

https://oogfonds.nl/nieuw...ste-oorzaak-bijziendheid/
P_Tingen
15 juni 2023 09:41
Zo maar wat random ideetjes:
  • Wie heeft het laatst zijn schoenen gepoetst?
  • Wie heeft het laatst iemand achterop de fiets meegenomen?
  • Wie heeft het langste al géén alcoholische drank gedronken?
  • Wie heeft als laatste gezwommen?
  • Wie heeft als laatste zijn auto volgetankt?
  • Wie is er als laatst naar de kapper geweest?
  • Wiens leeftijd zit het dichtst in de buurt van zijn schoenmaat?
  • Wie heeft er als laatste gebeld met een vaste lijn
  • Wie heeft alfabetisch gesorteerd het eerste familielid in 1e of 2e graag?
  • Wie heeft het meest recent een sms ontvangen?
Zo, kunnen we dik twee maand vooruit :+

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 21:31]

i-chat @P_Tingen15 juni 2023 14:21
wie

• heeft het laatste een monochrome film (of game) gekeken (of gespeeld),
• is het het laatst een keer te laat op werk (of een meeting) verschenen
• was het laatste thuis na de abbodag,
• wie heeft het laatst een dag lang geen tech aangeraakt (of internet gebruikt) *


edit:
* ah ah ah, op mijn telefoon zag ik de reactie van guidogast pas nadat ik dit bericht typte,
een gevalletje GMTA
Rob 15 juni 2023 11:54
De vergelijking van Microsoft die niet naar ARM overgaat en Apple die dat wel doet is krom:
Apple maakt hardware en software, Microsoft alleen maar software. Waarin jullie beweren dat Apple in 3 jaar compleet over is naar ARM is alleen waar als het over hardware gaat want de software wordt ook nog steeds voor Intel CPUs geschreven.
Microsoft kan ook niet besluiten om Windows alleen voor ARM te schrijven, want dan verliezen ze een zeer groot gedeelte van hun publiek. De keuze van Microsoft om voor zowel ARM als Intel een Windows versie te maken is logisch en Apple doet eigenlijk hetzelfde.
Quad 15 juni 2023 15:19
Ik kon in de podcast de naam van de F1 app slecht verstaan, maar het heet dus Pit Wall en is te downloaden voor zowel iOS en Android.
https://apps.apple.com/nl/app/pit-wall/id1517034148
https://play.google.com/s...ulder.pitwall&hl=nl&gl=US

Ik heb de app zojuist geïnstalleerd en het werkt uitstekend, goede vondst.
T-men @Quad19 juni 2023 15:44
Thanks. Ik had "Bitterbal" verstaan en kon hem al niet vinden. :)
guidogast 15 juni 2023 09:10
Leuk idee! Wie heeft als laatst een dag zonder internet geleefd?
z0rk0l 15 juni 2023 11:06
Wacht maar tot je je airpods koppelt aan een Apple TV en vervolgens met spacial audio een goede film kijkt. Ook is van Apple naar Apple bellen de audio kwaliteit vele malen hoger dan bij die Google duo / meet rommel waarvan iedere Android telefoon overhit raakt en gaat laggen.
guidogast @z0rk0l15 juni 2023 11:33
Mijn go-to medium is nog altijd bellen en niet videobellen. En daarbij raakt mijn telefoon (S23) niet oververhit.
i-chat @guidogast15 juni 2023 14:30
ik snap sws niet waar @z0rk0l het over heeft, ik merk bij het bellen null verschil tussen apple => apple of apple ==> android er is wel 'wat' verschil tussen bellen en facetime voice, die in bepaalde gevallen beter klinkt dat bellen en in bepaalde gevallen slechter klinkt dan bellen. er is ook wel wat verschil tussen facetime en whatsapp audio, microsoft teams en google meet,

maar uit dat bericht maak ik ook op dat spacial audio over airpods ongeevenaard zijn.. ik heb zelf alleen ervaring met de airpods gen 1 gen 1 pro en gen 2 niet gen 2 pro of max. dus daar kan ik niets over zeggen, maar in alle overige gevallen geldt dat de xm4 van sony en de qc35ii van bose beide fenomenaal veel beter klinken dan wat ik tot nu toe van aple heb gehoord. en voor zover ik de reviews mag geloven geldt dat ook voor de airpods max.

dus om eerlijk te zijn koppel ik liever mijn xm4's aan mijn apple tv.
z0rk0l @i-chat15 juni 2023 18:00
you mx4's hebben geen directional spacial audio die werkt icm de apple tv. Je kan ze wel koppelen maar je hebt geen surround bij het kijken van films waarbij het geluid uit de tv lijkt te komen. Ook bellen met facetime en facetime audio is vele malen helderder en kwalitatief beter dan welke android app dan ook. Bergrijp me niet verkeerd ik heb merendeel androids gehad. Kom recentelijk van een fold 4 af met buds2pro maar het werkt allemaal niet zo gelikt helaas als apple als het op bellen eco systeem aankomt.
Benji87 15 juni 2023 11:07
@WoutF
Quick actions voor notificaties bestaan ook gewoon in iOS. Als je de notificatie lang indrukt komen eventuele opties of een toetsenbord tevoorschijn.
( in het geval van een SMSje toont ie dan wel ook gelijk de hele SMS en is ie gelijk "gelezen", dat is niet een losse actie daar )
Ontbreken van de terugknop gaat nog wel ff wennen zijn idd ;).

Een echt goede exclusieve iOS app is/was toch wel Apollo.
Je zou 'm voor de grap toch nog ff uit moeten proberen om de interface te ervaren voordat ie eind van de maand eruit vliegt.
(fijne back-actie dmv swipe van links; als je van de andere kant swipet ga je weer terug naar de post die je net open had; comments die fijn open/dicht klappen met gekleurde balkjes links van de comments voor visueel diepte niveau, werkte gewoon erg fijn)

Overigens loopt de YouTube versie vanaf 46:30 niet meer synchroon qua beeld vs geluid ( https://youtu.be/LXRW8mGaih4?t=2794 ).
Weet niet of daar nog iets aan te doen is, maar dan weten jullie het. ;)
WoutF Hoofdredacteur @Benji8715 juni 2023 11:49
@WoutF
Quick actions voor notificaties bestaan ook gewoon in iOS. Als je de notificatie lang indrukt komen eventuele opties of een toetsenbord tevoorschijn.
( in het geval van een SMSje toont ie dan wel ook gelijk de hele SMS en is ie gelijk "gelezen", dat is niet een losse actie daar )
Ontbreken van de terugknop gaat nog wel ff wennen zijn idd ;).
Oh wow, dat zit goed verstopt :D
Vyo 15 juni 2023 11:45
He verdorie, word ik nog genoemd in de Podcast ook met m'n andere nickname... de bron over de oorzaak van myopie kwam absoluut niet van Apple vandaan, maar van Vox, destijds op Youtube. Zat toen niet bij een desktop in de buurt. Sterker nog, ik keek toen juist de podcast omdat ik geen zin alle Apple marketing te moeten ontcijferen :+
The blurriness associated with myopia is caused by eyeballs that have grown too long; in a stretched-out shape, eyes aren’t able to properly focus images onto the retina. Researchers believe two culprits are to blame: the lack of outdoor play, and prolonged time doing up-close activities like using digital devices.

In some places — like Singapore, Taiwan, and South Korea, where over 80 percent of students graduating high school are myopic — intervening to slow the progression of myopia has become a nationwide effort.
verdere bronnen:
Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, February 11, 2016 en met name deze: How does spending time outdoors protect against myopia? A review - British Journal for Ophthalmology Volume 104, Issue 5
It is now well established that spending more time outdoors during childhood lowers the risk of developing myopia and may delay progression of myopia. There has been great interest in further exploring this relationship and exploiting it as a public health intervention aimed at preventing myopia in children. However, spending more time outdoors can have detrimental effects, such as increased risk of melanoma, cataract and pterygium. Understanding how spending more time outdoors prevents myopia could advance development of more targeted interventions for myopia. We reviewed the evidence for and against eight facets of spending time outdoors that may protect against myopia: brighter light, reduced peripheral defocus, higher vitamin D levels, differing chromatic spectrum of light, higher physical activity, entrained circadian rhythms, less near work and greater high spatial frequency (SF) energies.

There is solid evidence that exposure to brighter light can reduce risk of myopia. Peripheral defocus is able to regulate eye growth but whether spending time outdoors substantially changes peripheral defocus patterns and how this could affect myopia risk is unclear. Spectrum of light, circadian rhythms and SF characteristics are plausible factors, but there is a lack of solid evidence from human studies. Vitamin D, physical activity and near work appear unlikely to mediate the relationship between time spent outdoors and myopia

[Reactie gewijzigd door Vyo op 22 juli 2024 21:31]

Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Vyo15 juni 2023 13:28
Het stuk erover in de keynote van Apple, iets minder stellig dan ik me herinnerde volgens mij https://www.youtube.com/l...oj8E?feature=share&t=4623

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