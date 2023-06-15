Tweakers Podcast #273 - Niet-E3-weken, Apple-overstappers en AI-Beatles

@WoutF
Quick actions voor notificaties bestaan ook gewoon in iOS. Als je de notificatie lang indrukt komen eventuele opties of een toetsenbord tevoorschijn.
( in het geval van een SMSje toont ie dan wel ook gelijk de hele SMS en is ie gelijk "gelezen", dat is niet een losse actie daar )
Ontbreken van de terugknop gaat nog wel ff wennen zijn idd
.
Een echt goede exclusieve iOS app is/was toch wel Apollo.
Je zou 'm voor de grap toch nog ff uit moeten proberen om de interface te ervaren voordat ie eind van de maand eruit vliegt.
(fijne back-actie dmv swipe van links; als je van de andere kant swipet ga je weer terug naar de post die je net open had; comments die fijn open/dicht klappen met gekleurde balkjes links van de comments voor visueel diepte niveau, werkte gewoon erg fijn)
Overigens loopt de YouTube versie vanaf 46:30 niet meer synchroon qua beeld vs geluid ( https://youtu.be/LXRW8mGaih4?t=2794
).
Weet niet of daar nog iets aan te doen is, maar dan weten jullie het.