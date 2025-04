Tweakers Podcast #274 - Hyperloop-hypes, glasvezelvragen en accuklepjes

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Hayte Hugo over verplichte vervangbare accu's voor smartphones, de releasedata van games, Spotify's Supremium-abonnement, KPN's overname van Primevest en de ontwikkelingen rond de hyperloop.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:13 .post

11:18 Hoe krijg je vervangbare accu in een smartphone?

20:58 Een releasedatum is niet meer wat het geweest is

27:39 Lossless audio en Spotify

35:50 Glasvezel, T-Mobile en KPN

44:54 Hyperloop

1:01:59 Sneakpeek