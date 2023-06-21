Diablo IV vereist ieder seizoen volledig nieuw personage voor battlepass

Spelers moeten ieder seizoen een nieuw personage aanmaken om de battlepass van Diablo IV door te spelen, zo bevestigt een medewerker van Blizzard. Eenzelfde systeem werd ook in voorgaande Diablo-games gebruikt, al is het battlepassprincipe nieuw voor de franchise.

Diablo IV battlepassIn een antwoord op gamejournalist Paul Tassi benadrukt Diablo's general manager Rod Fergusson op Twitter dat de seizoensgebonden content voor Diablo IV alleen gespeeld kan worden met een nieuw personage. Hij zegt: "Om mee te doen aan seizoensgebonden quests, mechanieken, de seizoensjourney en de battlepass, moet je een nieuw seizoensgebonden personage maken. Het hoofdverhaal is ook met een seizoenspersonage te spelen als je dat wilt en telt mee bij de voortgang van de seizoensjourney en de battlepass."

Diablo IV krijgt een gratis seizoenspas en een betaalde variant die samen met een soort seizoensgebonden dlc-pakket uitgebracht worden. Spelers kunnen tijdens deze seizoenen, waarvan de eerste ergens eind juli van start gaat, tijdelijke gamemodi spelen, verhalen doorlopen en speciale cosmetische items ontgrendelen. Deze nieuwe content is alleen toegankelijk voor een nieuw personage. Na het seizoen wordt dit personage overgeheveld naar het Eternal Realm, de huidige basiswereld van het spel waar personages voor altijd toegankelijk blijven, inclusief tijdens seizoenen verdiende cosmetische beloningen. Spelers hebben dus geen toegang tot seizoensmodi en -items met bestaande personages en deze Eternal Realm-personages genereren ook geen XP voor de battlepass.

Hoewel in eerdere beschrijvingen van het seizoensysteem voor Diablo IV al naar deze spelmechaniek gehint werd, heerst er onder meer op Reddit veel onduidelijkheid over hoe dit werkt. Vooral nieuwe spelers lijken niet te snappen hoe dit systeem werkt, wat niet zo gek is, omdat het principe alleen voorkwam in eerdere Diablo-games. In de franchise bestaat de centrale gameplayloop uit het progressief sterker maken van een personage; seizoenscontent is bedoeld om dat proces op nieuwe manieren te doorlopen, niet om deze content met een zo sterk mogelijk personage zo snel mogelijk door te spelen. Vermoedelijk koppelde Blizzard daarom ook de battlepass aan het seizoensmodel.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 16:14 129

21-06-2023 • 16:14

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Reacties (129)

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petermetroid 21 juni 2023 16:19
Daar ben ik niet blij mee. Nu een aardig high lvl character. En dan iedere maand straks een nieuwe aanmaken. Zo neem je nooit progressie mee.

Op een gegeven moment weet je wel hoe de verschillende characters spelen. Dan staat het je vooruitgang dus in de weg.

[Reactie gewijzigd door petermetroid op 22 juli 2024 22:49]

LOTG @petermetroid21 juni 2023 16:33
Dat is niet hoe het in D3 werkt. Een seizoen staat los van de main gameplay, dus je maakt een season character aan die dat seizoen speelt.

Vervolgens zijn er van allerlei modifiers waardoor characters vaak anders spelen.
Je unlocked altijd cosmetische items voor de class van je seasonal character, en aan het einde van de season werd de inventory van je seasonal character beschikbaar voor je main characters.

Zaken die account bound waren zijn op dat moment ook beschikbaar. Tijdens de season is het echt de challenge om met een nieuw character en de geldende modifiers de challenges te halen (meestal bepaald level, bosses en difficulty).

Er is dus altijd voortgang op je account.

Ik meen dat paragon levels ook overgingen naar je non season characters.

Edit:
Sowieso is in D4 van af het begin al account bound progression. Je unlocked al vrij snel een extra potion voor elk character en de Lilith statues boosten ook de stats voor alle characters.

Ik verwacht dat seasons hier ook meer op inhaken.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 22 juli 2024 22:49]

Azmodann @LOTG22 juni 2023 00:33
Ik speel nog enkele uren per week Diablo 3. Als het season start, duurt het max 2 dagen
(8-9 speel uren totaal) dat ik alle season challenges gedaan heb en alle cosmetische items heb.
Ik speel al vanaf season 2. Als het season mij aanstaat, zoals dit season (28) speel ik verder in het season.
De paragon levels worden daarna ook overgedragen naar je non season .
Alsook alle loot en chars van het season.
equit1986 @petermetroid21 juni 2023 16:32
Dit principe was in D3 altijd aanwezig, dus ik niet waarom er mensen zijn die dit raar vinden.
Het van 0 beginnen is gewoon een normaal principe binnen Diablo3/4 naar mijn idee.
EnigmaNL @equit198621 juni 2023 16:43
In Diablo 3 was geen battle pass, dit is volledig nieuw.
Thyrius @EnigmaNL21 juni 2023 17:08
@petermetroid

Battle Pass omschrijving:
"The free tier is open to all players who own the game, and they can earn rewards after reaching certain levels. The paid tier contains only cosmetics, which include two full armor sets, a seasonal mount, and mount armor. If you play the game and choose to purchase the Battle Pass later in the season, your progress toward the paid Battle Pass tier is retroactive, meaning you can gain all rewards you would have previously earned."

Er zijn dus 2 delen tot de battle pass: free en paid. Het zijn 'maar' cosmetics die je met het premium deel kunt krijgen. Neemt niet weg dat dit weer een geraffineerde centen melkerij is dat voorheen niet in Diablo bestond.

[Reactie gewijzigd door Thyrius op 22 juli 2024 22:49]

EnigmaNL @Thyrius21 juni 2023 22:08
Gereageerd op de verkeerde denk ik?
Thyrius @EnigmaNL22 juni 2023 12:22
Dat klopt... my bad :o
bbr @EnigmaNL22 juni 2023 08:23
Diablo 3 had season rewards, die je alleen in ladder kon unlocken.
Dit is precies hetzelfde. Alleen met een andere naam toch?
EnigmaNL @bbr22 juni 2023 08:32
Nee, de seasonal rewards zijn er ook nog.
IamGrimm @equit198621 juni 2023 19:36
Seasons waren in D2 al een ding met exclusieve runewords en items. Ik zie het probleem niet zo. Op zn minst kan je beargumenteren dat dit er aan zat te komen.
PizZa_CalZone @petermetroid21 juni 2023 17:50
Ik zou het niet erg vinden om een nieuw character op een seasonal realm te starten en vanaf level 0 te starten. Een tweede character wilde ik toch al maken. Dan wacht ik wel op het nieuwe seizoen. Als ik dan een hele lege inventory heb vind ik dat ook nog geen probleem.

Waar ik geen zin in heb:

-Alle lilith statues opnieuw vinden. (160 stuks)
-Alle aspects opnieuw unlocken (118 dungeons doen)
-Alle waypoints/strongholds opnieuw doen.
-Sommige mensen willen de campaign kunnen skippen. Persoonlijk boeit mij dat minder.

[Reactie gewijzigd door PizZa_CalZone op 22 juli 2024 22:49]

LAZAR730 @PizZa_CalZone21 juni 2023 18:34
Lilith statues, en waypoints en map unlocken hoeft niet elke keer opnieuw, dat was benoemd. en ze willen teleporten naar dungeons er in zetten.
KouweZakkie @LAZAR73021 juni 2023 19:45
Kleine correctie: tijdens de campfire talk is gezegd dat de Altars of Lilith die al unlocked zijn op het account bij het nieuwe seasonal character ook al unlocked zullen zijn, dat de gehele map progression uit de Eternal Realm (dus de non-seasonal map progression) ook mee zal gaan, maar dat de waypoints nog wel handmatig unlocked moeten worden. Met andere woorden: je kunt dan zien waar je loopt/rijdt, maar je moet wel naar je fast travel points toe.

Het teleporteren geldt in ieder geval specifiek voor de nightmare dungeons, en voor zover ik begrijp niet voor de reguliere dungeons, maar daar kan ik naast zitten. Die functionaliteit zou wellicht ook binnen de komende weken al uitgerold kunnen worden.
PizZa_CalZone @LAZAR73021 juni 2023 19:37
Oh dat moet ik dan even opzoeken. Het klinkt onwaarschijnlijk als je nu kijkt naar hoe het werkt als je een alt maakt op de eternal realm.

Je krijgt 6 waypoints bij een nieuw character. Alle statues, dungeons etc moet je gewoon helemaal opnieuw doen. Je hebt dan wel de renown progress-bonussen en beschikbare aspects ervan, maar ze zijn niet afgevinkt op je map. En de hele map is weer fog-of-war behalve de main cities.

Als ze dit niet veranderen zit ik niet echt te wachten om een nieuw seasonal character aan te maken.

[Reactie gewijzigd door PizZa_CalZone op 22 juli 2024 22:49]

Parrotmaster @PizZa_CalZone21 juni 2023 21:48
Het klinkt onwaarschijnlijk als je nu kijkt naar hoe het werkt als je een alt maakt op de eternal realm.
Het heet een "patch". Dan passen ze de code van het spel aan zodat dingen anders werken.
Best coole uitvinding. Hoef je niet een nieuwe CD te kopen.
Laryx @PizZa_CalZone21 juni 2023 21:13
-Alle lilith statues opnieuw vinden: niet nodig dat neem je mee.
-Alle aspects opnieuw unlocken (118 dungeons doen): Waarom zou je dat doen als je dat niet luk vind. je hebt niet alle aspects nodig.
-Alle waypoints/strongholds opnieuw doen" waypoints kun je zo heen lopen (alles wat je ooit verkend hebt wordt direct onthuld) en zoveel strongholds zijn er nou ook weer niet.
bamboe @Laryx21 juni 2023 22:24
Mischien komt het doordat ik wat ouder ben geworden, maar deze diablo 4
houd me stukken minder in de game dan de eerdere versies. Ik begin het nu al
vrij saai te vinden. De butcher is voor hardcore ook iets te hard mijn low level kon
er compleet niets tegen doen, toen ik 5% van zijn hitpoints er af had was ik door mijn
potions heen en ging ik vrij snel dood. Ik hou wel van uitdagingen maar het moet wel
een eerlijke uitdaging zijn.
Kol Nedra @petermetroid21 juni 2023 16:38
je hoeft season niet te spelen he, je kan gewoon doorgaan op je main character
PdeBie @Kol Nedra21 juni 2023 16:41
Je begrijpt dat er ook mensen zijn die niet zoveel tijd hebben om EN een seasonal character EN een main bij te houden? Dus die moeten kiezen. Of een seasonal en dan elk kwartaal opnieuw beginnen OF een main en zo alle seasonal rewards mislopen.

-edit- season duurt 3 maanden

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 22:49]

Vlugge Japie! @PdeBie21 juni 2023 16:48
Dit is de afweging die dit type games altijd moet maken: hou ik de "casual" tevreden die naast het werk een partner en/of kinderen heeft? Of hou ik de streamer en de doorgewinterde gamer tevreden, die vooral uitdaging zoekt en diversiteit van gameplay.
Onder aan de streep is het heel moeilijk om daar een goede balans in te vinden, want zodra je beide partijen tevreden probeert te stellen laat je effectief beide kanten teleurgesteld achter.

Imo pakt Blizzard Diablo IV tot dusver best goed aan, al zal het nooit voor iedereen naar wens zijn. Mijn games heeft Blizzard inmiddels vakkundig de nek omgedraaid, maar dit ziet er van een afstandje best prima uitgevoerd uit.
Halfscherp @Vlugge Japie!21 juni 2023 18:52
Dit is de afweging die dit type games altijd moet maken: hou ik de "casual" tevreden die naast het werk een partner en/of kinderen heeft? Of hou ik de streamer en de doorgewinterde gamer tevreden, die vooral uitdaging zoekt en diversiteit van gameplay.
Of je doet gewoon beide door het moeilijkheids-niveau in de gameplay te laten zitten in plaats van een zielloze hersenloze grind :+ . Maar ja, dan kan je je engagements nummertjes niet pompen voor kwartaalcijfers.

Keep your game entertaining across your playerbase with this one simple trick. Engagement engineers hate him!
Ricmaniac
@Vlugge Japie!21 juni 2023 23:44
Dit dus inderdaad. Ik snap niet waarom veel van de casual gamers vind dat alles maar voor hem of haar makkelijk te doen moet zijn. Mijn leven is ook compleet anders dan toen ik nog tiener was en alle gametijd van de wereld had maar ik vind het juist vet als er dingen zijn die mensen die er wel bakken met tijd in stoppen iets kunnen behalen want anders zo goed als onmogelijk is. Dan weet je gewoon dat die persoon er voor heeft gestreden.

Er moet zeker een balans in zijn maar ik neig toch altijd wel naar het idee dat ze meer aan de core spelers moeten denken die de game voor langere tijd blijven spelen dan de casual 9 tot 5 werkende man die dan thuis komt, eten maakt, kids op bed legt en dan 1 uurtje kan spelen tot zijn vrouw hem naar bed roept. (waar ik er eigenlijk ook 1 van ben tegenwooridg :P)

Terugkomend op je punten denk ik ook dat dit voornamelijk een probleem is waar mensen nu over vallen omdat de game net uit is maar wanneer je alleen nog spelers over hebt die echt diablo fans zijn (geworden) en we zitten in seizoen 6 bijvoorbeeld dan hoor je er niemand meer over omdat Seasons gewoon hetgeen is dat arpg's arpg's maakt tegenwooridg. Dat zie je in bijna elke arpg (ik zou niet weten welke niet) De markt voor non-seasonal spelers is gewoon vele vele male kleiner.

Al met al is blizzard tot nu toe met diablo IV echt ontzettend goed bezig. snelle communicatie op feedback van de spelers. devs (zo lijkt het althans voor nu nog) lijken daadwerkelijk te luisteren naar de feedback etc.
xSNAKEX @Ricmaniac23 juni 2023 17:55
omdat Seasons gewoon hetgeen is dat arpg's arpg's maakt tegenwooridg. Dat zie je in bijna elke arpg (ik zou niet weten welke niet) De markt voor non-seasonal spelers is gewoon vele vele male kleiner.
Dit argument heb ik vaker gehoord en ik heb daarbij het idee dat mensen niet echt weten wat een arpg is. Lees de Wikipedia entry er eens op na. Pak daarna Steam er eens bij en zoek op arpg. Ik denk dat van de eerste 100 entries er misschien 5 seasonal content hebben.
Betreft het topic. Een battle pass unlocken is natuurlijk verre van een prestige ding. Het laat vooral zien dat je er tijd aan hebt besteed laat mensen dan ook lekker zelf kiezen hoe ze deze tijd in de game hebben besteed.
Zelf heb ik nu 1 level 65 char waarmee ik net torment heb unlocked en 2 als van rond lvl 30. Als het season zo begint en ik wil graag verder met een van deze karakters, waarom zou ik daarmee dan niet de battle pass mogen unlocken?
Finraziel
@PdeBie21 juni 2023 16:49
Ja, maar het is het een of het ander... Als je de game zo inricht dat ook iemand die alleen op zondag een uurtje kan spelen alle optionele doelen kan halen dat betekent dat de fanatieke spelers dus binnen een dag niks meer te doen hebben.
Het zijn verder maar cosmetische items die je kunt krijgen. Gameplay technisch mis je niks als je de doelen niet allemaal haalt.

Edit: en je miste het punt dat het niet elke maand is. Seizoenen duren drie maanden.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 22:49]

raro007 @Finraziel21 juni 2023 18:06
maar als ze geld gaan vragenmet exp potions etc. zo dat mensen met een full time baan ook kunnen mee doen gaan mensen die niet full time baan werken en meer tijd hebben om te gamen klagen dat het niet eerlijk is...
Finraziel
@raro00721 juni 2023 18:49
Probeer je nou een standpunt vóór pay2win in te nemen?

Ik denk niet dat iemand dat moet willen, ook de casual niet. Het werkt namelijk ook als motivatie voor de uitgever om de game nóg grindier te maken om meer mensen aan te zetten om te betalen voor die exp boosts.

Overigens ben ik zelf vrij casual. Ben al sinds de eerste dag aan het spelen (van de prerelease) maar ben pas level 54, kom net een beetje aan de endgame snuffelen.
Verwijderd @Finraziel22 juni 2023 03:40
Dan maak je borst maar nat, het levelen gaat steeds trager naarmate je hoger komt. 85 naar 100 is net zoveel xp als van 1-85. In ieder geval numeriek.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:49]

dannybeuker @PdeBie21 juni 2023 17:02
De meeste seasons duren over het algemeen 3 maanden. Dat is ook voor casuals genoeg tijd om endgame te bereiken en de meeste challenges te voltooien. Misschien niet als je dit op elke class wilt doen en misschien niet als je ook nog 8 andere games speelt in diezelfde tijd.

Ik snap sowieso niet waarom je nog een base game zou spelen gezien nieuwe content altijd in Seasons terecht komt.
Ricmaniac
@dannybeuker21 juni 2023 23:47
Ja ik denk ook dat dit voornamelijk een probleem is waar mensen nu tegen aan lopen omdat de game net uit is en er veel spelers zijn die weinig tot geen ervaring met het genre hebben en het concept seasons een raadsel voor ze is. maar wanneer je alleen nog spelers over hebt die ARPG ervaren zijn en we zitten in seizoen 6 bijvoorbeeld dan hoor je er niemand meer over omdat Seasons gewoon hetgeen is dat arpg's arpg's maakt tegenwoordig.

End of season is diablo 3, Path of excile etc ook altijd zo goed als dood en dan met de start van het nieuwe seizoen leefde het altijd massaal op.
Parrotmaster @petermetroid21 juni 2023 16:32
Daar ben ik niet blij mee. Nu een aardig high lvl character. En dan iedere maand straks een nieuwe aanmaken. Zo neem je nooit progressie mee.
Dat is het hele punt van seizoenen. Het niet bewaren van vooruitgang is de rede dat mensen het spelen.

Het is net alsof je klaagt dat je niet blij wordt van mensen die achter een voetbal aanrennen elke keer als je voetbal gaat kijken.

[Reactie gewijzigd door Parrotmaster op 22 juli 2024 22:49]

EnigmaNL @Parrotmaster21 juni 2023 16:49
Het gaat erom dat ze ervoor gekozen hebben om battle pass seasons te koppelen aan ladder seasons, terwijl die koppeling niet noodzakelijk is. Nu zijn mensen dus gedwongen seasonal heroes aan te maken om de content die ze gekocht hebben in de battle pass te kunnen vrijspelen. Idiote keuze.
Parrotmaster @EnigmaNL21 juni 2023 16:51
Wat is het punt van spelen als je niet seasonal content speelt? Je kon die content toch alleen doen als je een seasonal character had.

Andere battle-passes hebben als eis dat je X type games speelt om voortgang te winnen. D4 eist dat je seasonal content speelt. Ik zie het probleem niet.
Annihlator @EnigmaNL21 juni 2023 17:04
Dan kom je anders net zogoed uiteindelijk uit op een punt waarbij een evt rebalance je hele build kan bricken en ben je de enige die alsnog opnieuw moet.
En wat is na paragon x00 nog daadwerkelijk de progressie.

Middels de ervaring zal je in een nieuw season, en aannemelijk ook dankzij nieuwere en uitgebreidere content, sneller door de playthrough gaan danwel levelen.
Je hebt dan 3 maanden (ca) de tijd om een paar stevige game avonden in te lassen, als je seasonal wil doen.

Anders was er altijd nog gewoon plek in "standard", ook bij d3 en poe bijv.

Na t season merget je stash in principe, zelf heb ik er ook wel zat lol aan om met de nieuwe lading spullen andere/bestaande karakters door te pimpen, er zijn best veel voordelen tegenover dat je maar een paar uren opnieuw hoeft te grinden (d3 ca 4u, poe doe ik in ca 6u solo op niet echt een hoog tempo)
Ricmaniac
@EnigmaNL21 juni 2023 23:55
Ik ben het helemaal eens met je punt dat ik het raar vind dat je voor een battlepass de seasonal character MOET spelen. Rare keuze opzich ja.. volledig mee eens. Maar waarom zou je een battlepass kopen als je weet dat je geen season wil spelen dan?

Ben benieuwd though of blizzard het zo in de game gooit dat het mogelijk is om het in de store op je non seasonal character te kopen terwijl je daar dus geen gebruik van kan maken.

Als blizzard een beetje eerlijk is zo dan verkopen ze dat ding alleen in de store vanuit een seasonal character.

Tegelijkertijd is seasons bijvoorbeeld het enige wat D3 in leven hield. Bij PoE idem. Dat is in grote lijnen nou eenmaal de manier van spelen voor zulke games. Er zullen vast en zeker een paar spelers zijn die liever alleen maar hun main character blijven spelen en niet opnieuw willen beginnen maar dat aantal is zoo klein denk ik dat het bijna irrelevant is. Maarja dat maakt het niet een minder rare keuze dat de battlepass alsnog alleen voor seasonal characters beschikbaar is nee..
EnigmaNL @Ricmaniac22 juni 2023 07:53
Maar waarom zou je een battlepass kopen als je weet dat je geen season wil spelen dan?
Omdat je misschien de battle pass gewoon wilt unlocken met je bestaande characters? Niet iedereen heeft er zin in om elke keer opnieuw te beginnen.
Ricmaniac
@EnigmaNL22 juni 2023 13:32
ja maar nu bij voorhand nu je weet dat het niet op je bestaande character mogelijk is bedoel ik. Jij gaf een argument: "die ze gekocht hebben" En daarop bedoelde ik: als duidelijk word gemaakt dat je het alleen in season kan spelen en je wilt season niet spelen dan koop je toch die battlepass niet. Maarja mee eens dat ze dit moeten veranderen om het mogelijk te maken voor non-seasonal. Verwacht alleen dat er challenges enzo voor battlepass xp aan hangen wat bijv alleen met nieuwe characters te doen zijn (hoe ze het nu developed hebben).
EnigmaNL @Ricmaniac22 juni 2023 14:38
Mensen die de dure editie van het spel gekocht hebben waar dus de battle pass bij in zit wisten helemaal niet op voorhand dat je seasonal MOET spelen om de Battle Pass te kunnen vrijspelen. Daar komen ze nu pas mee...
Ricmaniac
@EnigmaNL22 juni 2023 14:48
Oke, dat klopt ja
Poops_McGhee
@Ricmaniac23 juni 2023 02:46
Voor zover ik eens een uitleg over de battle pass en seasons gelezen heb, hoef je de battle pass niet te kopen om seasons te spelen. Je krijgt alleen de cosmetics niet, zonder battle pass.
Je kunt gewoon, net als in D2 en D3, deelnemen aan de seasons.
Ricmaniac
@Poops_McGhee23 juni 2023 08:05
Klopt
Cergorach
@petermetroid21 juni 2023 16:36
...En dan iedere maand straks een nieuwe aanmaken....
Een seizoen duurt 3 maanden, dat zou voldoende moeten zijn om een max level char te produceren...

Momenteel zijn er 5 classes, voor velen zal het dus eentje nu spelen zijn en vervolgens nog een jaar zonder herhaling. Ik verwacht meer character classes en ik vermoed ook (uiteindelijk) grote wijzigingen die oude classes weer interessant maken om te gaan spelen met wellicht een andere build... Zo werkt dat ook bij PoE.
Fly666 @petermetroid21 juni 2023 17:04
Seizoenen duren wel enkele maanden en je bent niet verplicht die te volgen. Normaal gezien komt alles nieuw, na het seizoen ook beschikbaar in het normale spel, behalve enkele 'cosmetics', die je echt enkel in het seizoen kan verdienen.
Eren @petermetroid21 juni 2023 17:29
Kon men toch wel verwachten? Dit is hoe seasonal werkt sinds Diablo 3
Maxxilopez @petermetroid21 juni 2023 19:04
Als het seizoen is afgelopen wordt dat overgeheveld naar current. Dus je kan dan alsnog je gear krijgen met je oude char. Mensen die in alle rust spelen krijgen dus gewoon nieuwe content.
Ricmaniac
@petermetroid21 juni 2023 23:34
We weten nog niet zeker hoe dit in Diablo 4 gaat uitpakken maar in Diablo 3 is het zooo vaak gebeurd dat ik in veel kortere tijd een sterkere seasonal character had dat mijn non seasonal character.

Eind van het seizoen word alles overgezet naar de Eternal realms en kan je gewoon doorspelen met de character die je al had of met je nieuwe die dan waarschijnlijk op hetzelfde niveau zit of zelfs hoger.

Het enige waar ik het met je eens bent en wat ik vreemd vind is dat als iemand plezier beleeft aan het halen van de battlepass en alles daarvoor te unlocken enzo dat je verplicht word om seasonal te spelen.

Maargoed als je de battlepass per se wil unlocken kan je altijd dezelfde class aanmaken die je al speelde en zet je het eind van het seizoen gewoon de betere items over via je stash naar je andere character.

En een seizoen is 3 maanden he :P geen maand. denk dat mensen zich een beetje verkijken op hoeveel tijd het zo gaat kosten, ook voor de casual speler. Nu in het begin gaat het allemaal langzamer tevens door nieuwigheid en ervaring maar ook omdat ik denk dat ze het nu bewust "trager" maken. Als blijkt dat seasons niet lekker ontvangen wordt omdat 1-50 bijv te lang duurt om het steeds opnieuw te doen dan zie ik zo maar gebeuren dat je bij seizoen 2 ineens een update hebt van: reduced required exp by 30% .. ik zeg maar wat.

Laten we eerst allemaal maar eens kijken hoe het gaat lopen voordat er weer zo massaal geklaagd word (en dan bedoel ik niet jou comment hoor)

Tegenwoordig hebben wij mensen daar een groot handje van.. Tegelijkertijd is het zo dat Diablo ontzettend veel spelers heeft gekregen die niet bekend zijn met diablo of uberhaupt misschien dit Genre. Ook dat zorgt voor veel van de vraagtekens bij die mensen omdat ze er geen ervaring mee hebben.
Ohmarinus
@petermetroid21 juni 2023 23:36
Een seizoen duurt overigens drie maanden. Dus als je nu in een paar weken al een high level character hebt opgebouwd, dan heb je straks drie maanden. Ik durf te wedden dat dat meer dan genoeg is.

Helemaal als je rekening houdt met de zaken die wèl van seizoen naar seizoen overhevelen.
EstiematiesEnzo @petermetroid22 juni 2023 12:52
Dit werkt zo in pretty much elke ARPG, neem aan dat je nieuw ben in de genre.
P.s. goed nieuws is dat je niet hoeft mee te doen met season dus je kan gewoon lekker op je character blijven spelen. Ik doe bijv. nooit mee met POE seasons, is een iets te ingewikkeld spel waar ik geen tijd voor heb. Speel daar gewoon casual none season, benefit is dat een casual cheap items kan kopen ivm te veel items op de markt available.
Hennie-M 21 juni 2023 16:19
Dat je een nieuw character moet maken per seizoen is wel een bekend begrip voor mensen die D3 spelen.
Maar wat nu eigenlijk het begrip BattlePass inhoudt is mij eigenlijk nog steeds niet duidelijk. Ik lees het bij veel andere games maar speelde eigenlijk alleen D3.
Alxndr @Hennie-M21 juni 2023 16:46
Nu ik dit lees vraag ik me idd voor de zoveelste keer af wat BattlePasses, seizoenen etc zijn. Maar voor de netzoveelste keer bedenk ik me dat ik ook helemaal niet wil weten, want volgens mij is het gewoon pure geldklopperij.

Ik houd het wel gewoon bij de basisversies van spellen en hoop dat het menu en de lobby niet compleet onoverzichtelijk wordt door alle geldzucht in de vorm van dit soort ongein en skins/emotes en weet ik wat alles.
Patriot @Alxndr21 juni 2023 17:13
Seizoenen zijn, in de context van Diablo, niet per se geldklopperij. In deel 3 zaten ze ook, waren ze juist een heel erg toffe toevoeging en compleet gratis.
Bulls @Alxndr21 juni 2023 18:55
Ja inderdaad als je fortnite opstart wordt je door een compleet onoverzichtelijke reclame bord menu overgehaald om iets te kopen.
Alxndr @Bulls21 juni 2023 18:58
Fortnite ben ik daarom al nooit gaan spelen. Mijn voorbeeld is altijd PUBG waar de lobby op TimesSquare lijkt. Dat is notabene een spel wat ik ooit gekocht heb toen het nog geen F2P was, nu kun je niet eens meer zelf een level kiezen!

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 22:49]

batjes @Alxndr21 juni 2023 23:08
Battle passes voor life service games is niet erg. De doorlopende ontwikkeling moet ergens van betaald worden.
Cergorach
@Hennie-M21 juni 2023 16:22
D4: Elke x levels unlock je iets in een season, dat krijg je als er niet voor betaald, als je er wel voor betaald zijn er meer zaken die je kan unlocken (exclusive skins).
nalletje @Hennie-M21 juni 2023 16:23
Een (semi)betaald stukje content m.b.t. progressie c.q. achievements van jouw karakter. Haal je binnen X tijd (het seizoen) bepaalde doelstellingen, krijg je dus in-game skins, items, etc ervoor terug.
LOTG @Hennie-M21 juni 2023 16:24
Een battlepass is ook een beetje het zelfde als de rewards in D3 voor een seizoen. Je moet bepaalde doelen halen en dan unlock je rewards.

Meestal is het gesplitst in een gratis deel en een betaald deel (dan "koop" je de battlepass en krijg je naast de gratis rewards ook nog eens extra rewards voor het behalen van het doel. Meestal zit daar ook betaalde currencies tussen die je in de store kunt uitgeven).

In de screenshots zie je al dat je een premium battlepass kunt kopen en er staan nummers bij bepaalde rewards dus ik gok dat het level bound rewards zijn.

Ik denk dat het gewoon het zelfde systeem als in D3 word alleen iets anders vorm gegeven.
Zebby @Hennie-M21 juni 2023 17:12
Ook diablo 2 had al ladder seizoenen, en moest je de keuze maken tussen ladder of non-ladder character. Het heeft duidelijk voor en nadelen, mij maakt het niet zo uit.
Thyrius @Hennie-M21 juni 2023 17:13
https://www.pcgamesn.com/diablo-4/battle-pass
Elke 3 maanden begint een nieuwe Season. Met de battle pass (bestaat uit een gratis en uit een betaald stuk) kun je meedoen met die Seasons. Er zijn 90 tiers met rewards te behalen elke season. De eerste 26 zijn voor iedereen toegankelijk; de overige alleen als je ervoor hebt betaald. Voor het betaalde stuk van de battle pass zijn alleen cosmetics ter krijgen. Voor het betaalde stuk van de battle pass moet je elke season opnieuw dokken wil je eraan mee doen.

[Reactie gewijzigd door Thyrius op 22 juli 2024 22:49]

Ricmaniac
@Hennie-M21 juni 2023 23:24
Battlepass moet je gewoon zien als een extra checklistje met X aantal vakjes die je wilt afkruisen (we noemen ze tiers).. Door allemaal content te doen krijg je Battlepass XP en elke X aantal exp gaat je battlepass een tier omhoog en elke tier die jij unlockt van die battllepass krijg je rewards.

Je hebt 2 varianten battlepass.

Free en Premium.

De Free rewards heeft iedereen toegang tot en unlock je waarschijnlijk elke 3-5 tiers bijvoorbeeld (zo gaat het meestal bij battlepasses in games)

De Premium battlepass kost vaak bijv een 10tje en geeft je dan extra rewards in die tiers die je unlockt.

Let op dat alle rewards (dat blizzard beloofd) in de premium rij alleen maar cosmetisch is, denk aan armor, weapon skins, mount outfits etc etc. Dit zodat het geen "Pay2Win" kan worden waarbij je verplicht voelt om die paid battlepass te moeten halen.

Naja en waarschijnlijk gaat de reward structuur er zoiets uit zien van: tier 1 = Free - tier 2 = Premium - premium - premium - premium - Free en ga zo maar door.

Wat nu alleen dus bekend is geworden is dat je die battlepass alleen maar kan progressen op characters die je in dat specifieke seizoen wanneer de battlepass released word aan maakt. Je oude characters kunnen niet die battlepass exp grinden.

nog een kleine tip de premium unlocks van de battlepass werkt ook met terugwerkende kracht. Dus je kan ook gewoon lekker spelen... de battlepass volledig afmaken bijvoorbeeld en dan alsnog een 10tje betalen voor alle premium unlocks die je tot dan al gehad zou hebben. Zo kan je voor jezelf bepalen of het dat 10tje waard is voor dat seizoen of niet. Hoop dat ik het heb kunnen verduidelijken.
yinx84 21 juni 2023 16:19
En dat is prima. Daarmee kun je iedere keer een andere class proberen. Of dezelfde class maar met een compleet andere build. Hopelijk fixen ze dan wel de build diversity, want er is nu niet veel variatie mogelijk (als je een beetje wil meekomen).
Brummetje @yinx8421 juni 2023 16:22
Mee komen met wie precies? Je speelt toch voor je zelf en dat kan met iedere build. Alleen als je misschien snel naar 100 zou willen gaan zal je de "beste" build moeten pakken. Wat mij betreft zijn er genoeg keuzes qua builds, vaak 3 a 4 goede builds die echt uitblinken en dan zijn er nog tal van variaties.
Parrotmaster @Brummetje21 juni 2023 16:38
Ja je kan elke build wel spelen en lvl 100 vijandjes in de open wereld dood slaan in 1 klap.

Maar als je een beetje redelijk Nightmare dungeons of Capstone dungeons wilt doen moet je toch de top builds pakken. Of je spendeerd uren met overlevelen.
yinx84 @Brummetje21 juni 2023 16:40
Dat is zeker waar, je kunt natuurlijk een hoop plezier hebben met experimenteren met verschillende builds. Maar als je lvl 80 bent en je inspecteert spelers om je heen, dan zul je merken dat vrijwel iedereen dezelfde gear en dezelfde aspects draagt. Je wordt hoe hoger je komt ge-'shoehorned' in een bepaalde build, omdat die nu eenmaal veel efficienter is. Ik speel Sorcerer en ben op een gegeven moment meegegaan in de meta build van Frost omdat je met Lightning build best wel moeite hebt om een Nightmare Dungeon te clearen. En dan heb ik het niet over 'ietsje' beter, maar je DPS wordt gewoon vervijfvoudigd. Je kan er natuurlijk voor kiezen om dat niet te doen, maar als je je Glyphs wil levelen dan zit je jezelf daar mee in de weg. Dat vind ik erg jammer, want een Lightning build was veel leuker om mee te spelen.

Het is meer een end game 'probleem'.

[Reactie gewijzigd door yinx84 op 22 juli 2024 22:49]

LOTG @yinx8421 juni 2023 16:41
Seasons hebben andere regels waardoor builds vaak anders uitpakken.
Afhankelijk van de modifiers en aanpassingen aan skills is een build die OP is in de main game vaak niet de beste in seasons.
Brummetje 21 juni 2023 16:18
Geen verrassing als je kijkt hoe de seizoenen in D3 werkt en bijvoorbeeld ook in PoE. Heel normaal om vanaf 0 te beginnen dus dat de Season Battlepass alleen daar voor telt is dan niet heel vreemd.
Juliuth @Brummetje21 juni 2023 16:34
Zijn deze battlepasses free? En zo niet moet je die dan kopen om uberhaupt te spelen of hoe werkt het?
loki504 @Juliuth21 juni 2023 16:45
Battle passes heeft 2 tiers. De Free tier en premium tier. Waarbij de premium tier extra rewards heeft. Dus nee je hoeft niet een active premium battle pass te hebben om te spelen. Ook gratis spelers krijgen extra's alleen minder als betaalde spelers.
Juliuth @loki50421 juni 2023 16:49
Ahh oke dat is dan nog wel een soort van oke. Ik weet niet dit is niet voor mij weggelegd denk ik. Vond het met Destiny 2 al verschrikkelijk dat ik dan keihard had lopen grinden voor een powerlevel. Die dan volgend season direct overstegen werd door de meest basic loot. Haalde de lol voor mij er direct af.
loki504 @Juliuth21 juni 2023 16:54
Je kan natuurlijk ook voor kiezen om non season te spelen. (Season 1 moet nog beginnen geloof ik). Dan blijft je char gewoon zoals hij altijd is.
Croga @Juliuth21 juni 2023 20:21
Maar dat is dus niet hoe het bij diablo werkt.... Bij het nieuwe seizoen begin je gewoon weer van voor af aan een in principe verandert er niets aan de loot.

Will je je gegrinde spullen behouden dan kan dat maar spel je dus niet "in het seizoen"
faxityy @Juliuth21 juni 2023 17:00
Typisch is een battlepass niet gratis nee en die is absoluut niet nodig om te kunnen spelen. Het blijven cosmetics.

In de shop zal een volledige set van cosmetics 40 euro kosten. Bij een battle pass betaal je een 10tje voor een battlepass die je meer rewards geeft dan een aankoop in de shop. Die battlepass levelled naargelang je speelt waardoor je cosmetics unlocked.
Speel je niet genoeg en raak je niet tot bij het laatste level van de battlepass? Dan loop je die rewards helaas mis of je koopt levels bij (weet niet of dat levels kopen bij D4 zal kunnen, vaak wel het geval bij andere games). Het geeft dus incentief voor de speler om te blijven spelen om die rewards te halen voor het seizoen voorbij is.

De speler ziet het als 'goedkope' cosmetics vrijspelen in vergelijking met de shop.
Voor de uitgever is het een manier om mensen die anders geen geld zouden uitgeven aan de shop, wel geld te laten uitgeven aan een battlepass waar je minder betaald in valuta maar uiteindelijk ietwat met 'tijd' betaald want de speler wil die FOMO spullen unlocken.
Hama900 21 juni 2023 16:19
Is misschien wel nodig, de skill tree per class is nogal matig, vooral vergeleken met Path of Exile 1/2.
Dit forceert wat meer variatie en replayability lijkt mij, houdt men ook langer geinteresseerd.

[Reactie gewijzigd door Hama900 op 22 juli 2024 22:49]

Kaasje123 @Hama90021 juni 2023 16:26
Ehm Path of Exile is wel een hele extreme variant van een skilltree. Voor mij als nieuwe speler totaal onbruikbaar. Liever iets simplistisch als Diablo4 dan een bijbelwerk aan content moeten inlezen om de game te kunnen spelen.
Hama900 @Kaasje12321 juni 2023 16:30
Het kan inderdaad overweldigend zijn voor beginnende spelers, maar je hebt dan wel een personage waar je lekker lang mee kunt spelen en raak je niet gauw burned out. Het is immers ook een grind game waarin je constant hetzelfde doet, dus ieder vorm van variatie en diepgang wordt in mijn optiek zeer gewaardeerd.

Zo krijg je dus een langere lifecycle uit je personage(s), altijd goed in mijn boek! :)

[Reactie gewijzigd door Hama900 op 22 juli 2024 22:49]

Dafader @Kaasje12321 juni 2023 21:17
Heb je de paragon boards in d4 al gezien? Lijkt mij bijna net zoals de skilltree in PoE. Mega veel opties en je pad is belangrijk. Daarnaast kan je in D4 extra pagina's toevoegen en ze roteren voor je ze vastplakt.
Parrotmaster @Hama90021 juni 2023 16:35
De skill tree in PoE voegt niks toe. Hij is zo groot dat bijna iedereen google'd wat je moet kiezen en als je de verkeerde kant op gaat in de boom dan kan je niet meer terug.

+een beetje extra hp of dmg per level is niet zo boeiend dus het hele "burned out" argument werkt niet. De Paragon boards van D4 zijn dan tenminste nog gelimiteerd in afmeting.
randomice 21 juni 2023 16:23
Dit is toch geen nieuws waardig... Dit is de enige manier om iederen dezelfde kans te geven in een season.
Kaasje123 @randomice21 juni 2023 16:28
Leek mij ook logisch maar destiny 2 spelers dachten daar blijkbaar anders over.
whoojaa 21 juni 2023 16:35
Een seizoen in Diablo 4 lijkt niet anders dan in Diablo 3.
Wel hoop ik dat die Battle pass niet te veel pusht naar het opnieuw volledig doorspelen van de campaign.
Heb in diablo 3 deze 2 keer door gespeeld over een periode van +- 3 jaar. Als de battle pass dit veel vaker vereist dan laat ik m liggen.
loki504 @whoojaa21 juni 2023 16:47
Ik verwacht dat na het spelen van de campaign je direct in de open wereld kan. En d3(laats gekocht op Xbox) kon je bij season direct naar adventure mode en de hele campaign overslaan.
Bulls @loki50421 juni 2023 19:02
Volgens mij is de wereld in d4 gewoon open, en hoef je niet per se de story line te volgen om rond te trekken
Kaasje123 @Bulls21 juni 2023 19:21
Dat klopt, maar seasonal content kan je pas spelen als je minimaal 1 keer de story mode uit hebt. Koop je het spel dus op de dag dat season 1 begint dan zal je eerst door de story mode heen moeten voor je aan de content van season 1 kan beginnen. Mensen die nu al de story mode uit hebben kunnen op dag 1 van season start meteen met de nieuwe content aan de slag.
Dafader @Kaasje12321 juni 2023 21:19
Dat klopt, maar seasonal content kan je pas spelen als je minimaal 1 keer de story mode uit hebt.
Je moet 1 keer de story mode uit hebben om deze voor alle toekomstige karakters te kunnen skippen. Seizoen kan je ook spelen als je de campaign nog niet uit hebt.
Kaasje123 @Dafader22 juni 2023 08:44
Je kan wel de season spelen, maar de seasonal content is pas speelbaar NA de campaign met wellicht uitzondering op gear en wapens. Net zoals Helltides, tree of whispers etc pas NA de campaign zijn te spelen.

[Reactie gewijzigd door Kaasje123 op 22 juli 2024 22:49]

whoojaa @loki50423 juni 2023 11:52
Nadat je inderdaad eens de campaign doorspeelt kun je met nieuwe karakters skippen.

Maar wanneer de battle pass challenges heeft in de trend van: "Speel act 1 op World Tier 3 uit" ben je voor alleen de battlepass weer, delen van, de campaign aan het spelen.
loki504 @whoojaa23 juni 2023 13:00
Ik denk(als we forums mogen geloven) dat ze dat 1 keer doen en daarna een shit storm klachten krijgen en dat ze het aanpassen. .aar Diablo 3 season objectives hadden dat geloof ik ook niet.
DigitalExorcist @whoojaa22 juni 2023 07:50
Campaign kun je skippen bij een nieuw karakter en alle unlocks/renown blijven intact.
whoojaa @DigitalExorcist23 juni 2023 11:54
Klopt echter wanneer de battle pass een aantal challenges heeft in de trend van: "Speel act 1 op World Tier 3 uit" ben je weer, delen van, de campaign aan het spelen voor battle pass challenges.

[Reactie gewijzigd door whoojaa op 22 juli 2024 22:49]

TTLCrazy 21 juni 2023 16:46
De vraag is wel of je alle statues of Lilith en alle renown content elk seizoen opnieuw moet unlocken, dat gaat best saai worden dan :/
sOid @TTLCrazy21 juni 2023 16:49
Schijnt van niet. Las ik laatst iets op Reddit over, maar kan het niet zo snel terugvinden.

Map-progressie zou ook worden meegenomen.
Kaasje123 @TTLCrazy21 juni 2023 19:24
Lilith statues hoeft maar 1 keer voor je hele account unlocked te worden.

Map progressie wordt aangepakt middels een patch die nog voor season 1 uitkomt zodat als je de hele map uncovered met een karakter dit nooit meer hoeft voor je alts. Ook niet voor season karakters. Je season karakters starten daarom ook meteen met een reknown boost want je map en Lilith statues zijn dus dan al unlocked waar ook reknown aan gekoppeld zit.
DigitalExorcist @TTLCrazy22 juni 2023 07:47
Nee hoeft niet. Dat blijft bewaard. Staat er ook bij of iets account bound is of geldt voor alle karakters die je aanmaakt .. een mount in je eerste playthrough is bij een nieuw karakter ook gelijk beschikbaar bijvoorbeeld.
Silverscope 21 juni 2023 19:11
Dit hadden ze op zijn minst vooraf wel even kunnen/mogen melden. Als ik had geweten dat de beloofde seasonal content achter een ladder-systeem zou worden geplaatst en ik elke 3 maanden opnieuw moet beginnen met een nieuwe char om die (nieuwe) content te spelen, waar ik vooraf 120 eu voor heb neergelegd zonder dat hier voorwaarden aan verbonden waren, had ik dat natuurlijk niet gedaan.
Kaasje123 @Silverscope21 juni 2023 19:28
Ik snap je punt niet zo. Dit was met Diablo 3 niet anders net als path of exile. Je had dit kunnen weten. Daarnaast is juist het levelen een van de leuke dingen in een arpg. Het gevoel steeds sterker te worden is nou net wat het verslavend maakt. Het heeft toch weinig nut om telkens alles met je level 100 karakter het spel te spelen?
Silverscope @Kaasje12324 juni 2023 13:46
Hoe had ik dat kunnen weten dan? Vooraf is dat nergens aangegeven.
Kaasje123 @Silverscope24 juni 2023 14:55
Het werkt zoals zo'n beetje elke arpg met seasons. Je had dus onderzoek kunnen doen naar het genre?
Silverscope @Kaasje12326 juni 2023 12:37
Srry maar dat is echt een geval van appels met peren vergelijken. Dat iets in een andere game zo is ingeregeld betekent niet dat dit voor D4 ook geldt en ik daaruit de conclusie had moeten trekken dat nieuwe content in D4 achter een gedwongen ladder systeem zou worden gezet.
Kaasje123 @Silverscope26 juni 2023 14:39
Dat zijn geen appels en peren. Een arpg is een arpg en die kan je prima met elkaar vergelijken. Anyway ik heb mijn punt al gemaakt ik ga niet in herhaling vallen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid als klant om uit te zoeken of het product is wat je nodig hebt.
BruT@LysT 21 juni 2023 16:37
Je zou je kostbare tijd hier maar telkens opnieuw in blijven steken voor wat eigenlijk? 1x uitspelen lijkt me prima, doe ik volgend jaar wel eens een keertje. Al die seisonspassen enzo tegenwoordig ontgaat mij ook volledig, ik voel me echt oud want het lijkt mij totaal niet interessant om op die manier games te spelen maar zo te zien is er een generatie die geen genoeg kan krijgen van een specifieke game om dit elk seizoen en dus het hele jaar door te blijven spelen. Vet apart...
DigitalExorcist @BruT@LysT22 juni 2023 07:45
Diablo speel je niet echt “uit”. De story/campaign is eigenlijk een uitgebreide tutorial/intro, pas na de campaign begint het spel. Blizzard heeft goed nagedacht over wat je na het verhaal kan gaan doen.
Kaasje123 @BruT@LysT24 juni 2023 14:56
Raar zeg mensen met verschillende smaken. Vet apart...

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