Diablo IV vereist ieder seizoen volledig nieuw personage voor battlepass

Spelers moeten ieder seizoen een nieuw personage aanmaken om de battlepass van Diablo IV door te spelen, zo bevestigt een medewerker van Blizzard. Eenzelfde systeem werd ook in voorgaande Diablo-games gebruikt, al is het battlepassprincipe nieuw voor de franchise.

In een antwoord op gamejournalist Paul Tassi benadrukt Diablo's general manager Rod Fergusson op Twitter dat de seizoensgebonden content voor Diablo IV alleen gespeeld kan worden met een nieuw personage. Hij zegt: "Om mee te doen aan seizoensgebonden quests, mechanieken, de seizoensjourney en de battlepass, moet je een nieuw seizoensgebonden personage maken. Het hoofdverhaal is ook met een seizoenspersonage te spelen als je dat wilt en telt mee bij de voortgang van de seizoensjourney en de battlepass."

Diablo IV krijgt een gratis seizoenspas en een betaalde variant die samen met een soort seizoensgebonden dlc-pakket uitgebracht worden. Spelers kunnen tijdens deze seizoenen, waarvan de eerste ergens eind juli van start gaat, tijdelijke gamemodi spelen, verhalen doorlopen en speciale cosmetische items ontgrendelen. Deze nieuwe content is alleen toegankelijk voor een nieuw personage. Na het seizoen wordt dit personage overgeheveld naar het Eternal Realm, de huidige basiswereld van het spel waar personages voor altijd toegankelijk blijven, inclusief tijdens seizoenen verdiende cosmetische beloningen. Spelers hebben dus geen toegang tot seizoensmodi en -items met bestaande personages en deze Eternal Realm-personages genereren ook geen XP voor de battlepass.

Hoewel in eerdere beschrijvingen van het seizoensysteem voor Diablo IV al naar deze spelmechaniek gehint werd, heerst er onder meer op Reddit veel onduidelijkheid over hoe dit werkt. Vooral nieuwe spelers lijken niet te snappen hoe dit systeem werkt, wat niet zo gek is, omdat het principe alleen voorkwam in eerdere Diablo-games. In de franchise bestaat de centrale gameplayloop uit het progressief sterker maken van een personage; seizoenscontent is bedoeld om dat proces op nieuwe manieren te doorlopen, niet om deze content met een zo sterk mogelijk personage zo snel mogelijk door te spelen. Vermoedelijk koppelde Blizzard daarom ook de battlepass aan het seizoensmodel.