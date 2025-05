Blizzard: we hebben een fout gemaakt bij vorige patch Diablo IV

Blizzard heeft aangegeven dat de patch 1.1.0. van Diablo IV tot minder positieve ervaringen heeft geleid. "We gaan zulke patches niet meer doorvoeren", klinkt het. De patch zorgde er voor dat de stats van character builds aangepast werden en dat delen van het spel moeilijker werden.

Communitymanager Adam Fletcher vertelde tijdens een zogenaamde Campfire-sessie dat het verminderen van "player power" niet tot een goede gebruikerservaring leidt. "Soms slaan we de bal mis", klinkt het. "We gaan dergelijke patches nooit meer uitvoeren. We hebben jullie goed gehoord", vertelt de man.

Blizzard wil gelijkaardige scenario's in de toekomst vermijden en zal daarom niet meer rechtstreeks ingrijpen bij character builds zonder een alternatief aan te bieden. Blizzard zal toekomstige patches ook op vaste tijdstippen uitbrengen en de patch notes een week op voorhand publiceren zodat de community sneller op de hoogte zal zijn.

Patch 1.1.0 zorgde er onder andere voor dat sommige stats van populaire character builds zoals bijvoorbeeld de critical strike damage, vulnerability damage en cooldown reduction bonuses gewijzigd werden. Sommige quest events werden ook moeilijker gemaakt. Dit alles leidde tot heel wat kritiek uit de community. De ontwikkelaar heeft inmiddels een nieuwe patch in de maak die sommige wijzigingen zal terugdraaien, zij het in beperkte mate.