Gerucht: PlayStation 5 Pro komt eind 2024 op de markt

Sony maakt sinds 2022 werk van een PlayStation 5 Pro die in november 2024 op de markt moet komen. Dat claimt insider Tom Henderson. De gpu van de console zou 60 compute units hebben en over een geheugenbandbreedte van 18Gbps beschikken.

Henderson maakt deze claims op de website keytogaming. Daar meldt hij dat Sony sinds begin vorig jaar werk maakt van een Pro-versie van de PlayStation 5. Het bedrijf gaf het project naar verluidt de naam ‘Trinity’ mee. De codenaam voor de PlayStation 4 Pro was volgens Henderson ‘Neo’ en die van de PlayStation VR was 'Morpheus'. Henderson meent ook dat Sony momenteel demonstratie-evenementen aan het houden is en dat ontwikkelaars eind dit jaar een devkit van de PlayStation 5 Pro mogen verwachten.

Wat gpu-prestaties betreft, schrijft de insider dat de PS5 Pro over 30 work group processors beschikt. Zo’n wgp is bij de RDNA2-architectuur van AMD goed voor twee compute-units. Hierdoor zou de PS5 Pro dus over 60 compute units beschikken. Dat is bijna dubbel zo veel in vergelijking met de reguliere PlayStation 5-console die over 36 computer units beschikt. De geheugenbandbreedte van de videokaart zou ook op 18.000 megatranfers per seconde liggen, ofwel 18Gbps. Bij de PS5 is dat 14Gbps. Meer vermoedelijke technische details deelt Henderson niet.

De PlayStation 5 Pro zou volgens de insider betere gameplay op 4k-resolutie mogelijk maken. De console zou ook een performancemodus ondersteunen die op een resolutie van 8k mikt. De PS5 Pro zou ook accelerated ray tracing ondersteunen. Volgens Henderson zou Sony de spelconsole in november van 2024 willen uitbrengen. Het Japanse bedrijf heeft nog niet gereageerd op deze geruchten.

Tom Henderson is een bekende insider in de gamesector, die in het verleden ook correcte informatie over Sony heeft gedeeld. De leaker deelde eerder bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over gamingmonitoren en headsets voor pc's en de PS5. Henderson meldde in 2022 ook dat Sony met een aanpasbare controller zou komen, wat later ook bleek te kloppen. Begin dit jaar claimde Henderson dat Sony werkt aan een PS5 met een afneembare schijflade. Sony zou deze variant vanaf september willen verkopen.