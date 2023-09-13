Sony voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos toe aan PlayStation 5

Sony heeft met een software-update ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos-audio toegevoegd aan de PlayStation 5. De fabrikant bracht die functies eerder al uit met een bèta-update, maar nu zijn ze algemeen beschikbaar.

Sony voegt de features toe met firmware-update 23.03-08.00.00, die nu beschikbaar is voor de console. Daarmee kunnen gebruikers vanaf nu PCIe 4.0-ssd's van maximaal 8TB installeren in hun PS5. Dat maximum bedroeg tot op heden 4TB. Voor informatie over ssd-compatibiliteit verwijst het bedrijf naar zijn supportpagina's. Het bedrijf raadt bijvoorbeeld ssd's aan die leessnelheden van minimaal 5,5GB/s halen.

De consoles van Sony krijgen met de update ook ondersteuning voor Dolby Atmos. Daarmee wordt het mogelijk om Sony's Tempest 3D AudioTech-techniek te gebruiken in combinatie met HDMI-apparaten die Atmos-audio ondersteunen, zoals soundbars en tv's. Gebruikers kunnen Dolby Atmos inschakelen in de audio-instellingen, onder Audio Format.

De PlayStation 5 krijgt ook de andere functies die Sony toevoegde aan zijn recentste bèta-update. Zo wordt het mogelijk om een tweede controller te gebruiken ter assistentie van een speler. Gebruikers kunnen zo twee controllers gebruiken alsof het er één is. Verder wordt het mogelijk om haptische feedback aan te zetten bij UI-navigatie, de Party-interface wordt aangepast en er wordt voortaan een previewafbeelding getoond bij het delen van een scherm. Het is ook mogelijk om het piepgeluid bij het aan- en uitzetten van de console, uit te schakelen.

PlayStation 5 Dolby Atmos
Dolby Atmos op de PlayStation 5. Bron: Sony

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 14:20 86

13-09-2023 • 14:20

86

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Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

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Reacties (86)

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Hann1BaL 13 september 2023 14:23
Ik weet nooit zo goed wat het merkbare verschil met de output is en wat de beste geluidskwaliteit oplevert.
De PS5 hangt aan een HDMI 2.1 receiver, maar het lijkt mij vooral handig dat de bron bepaalt hoe het geluid wordt doorgegeven. Of verschillen games daarin niet?

(Voor het afspelen van Blurays, waar ik hem niet voor gebruik, stel je pasthrough in.)
FeaR @Hann1BaL13 september 2023 14:31
Dolby Atmos is ook passthrough. Alleen stuurt de, in dit geval console, voor Dolby Atmos meta data mee die zorgt voor de hoogte kanalen. Geen idee of dit Dolby Atmos is op basis van Dolby Digital (zoals Netflix, Disney+, etc) of op basis van een track zonder compressie.

Qua kwaliteit is LPCM tussen Dolby en DTS de max. Eerste is lossless, andere twee lossy.
G4n0nD0rf @FeaR13 september 2023 14:37
Het is wel degelijk Atmos zonder compressie, via een MAT 2.0 datastream. Jammer genoeg lijkt de Atmos implementatie op PS5 beperkt tot een statische 7.1.4 mix zonder bewegende dynamische objecten. Voor de meesten zal dit voldoende zijn en alleszins een meerwaarde tegenover de oude situatie, maar voor mensen met een opstelling met meer dan 7.1.4 speakers ga je dus wel enkele stille speakers krijgen |:(
terradrone @G4n0nD0rf13 september 2023 16:39
Ik vraag me oprecht af hoeveel mensen er zijn met een grotere dan 7.1.4 opstelling. Een halve hifi zaak aan luidsprekers in de woonkamer hebben staan is niet niks. Als ze er al zijn, zijn geen ervan gehuwd verwacht ik :)
mjl @terradrone14 september 2023 13:44
Ik vond mijn 7.2 setup al veel :)
SkyStreaker @G4n0nD0rf13 september 2023 14:44
Als je echt dergelijke setups hebt, dan weet je of dan ga je er toch ook wel een klein beetje vanuit dat je geen PS5 als bron gaat gebruiken om dat volledig aan te sturen toch? Zeker wetende dat het nooit aangekondigd is als bron, ook niet qua toekomst.
G4n0nD0rf @SkyStreaker13 september 2023 16:04
Toch wel om PS5 games te spelen? Voor blu-rays of streaming diensten wordt gewoon de TrueHD of DD+ Atmos bitstream naar je AVR verzonden dus daarvoor geldt de beperking niet.
PVDK007 @G4n0nD0rf13 september 2023 17:18
ik zou een console nooit als primaire blu-ray speler gebruiken. Er zitten beperkingen in, vooral bij de X-Box one x, door de blu-ray apps die je moet gebruiken. Dan moet je Atmos activeren via de app enzo. Ik heb een Panasonic blu-ray speler voor mijn films.

Atmos techniek is mooi maar persoonlijk vind ik DTS veel en veel mooier, op alle vlakken, helemaal DTS X.

[Reactie gewijzigd door PVDK007 op 22 juli 2024 23:19]

Sjekster @G4n0nD0rf13 september 2023 16:38
Meer als: je gaat er een beetje van uit dat games er niet het meeste uit gaan halen. Die apparaten zijn gespecced naar de meest gangbare apparatuur. 7.1.4+ is dat alles behalve :) . Wel benieuwd hoe jouw thuisopstelling klinkt trouwens :o , en of er op de hoogte speakers ook bloempotjes staan om de ballotagecommissie tevreden te stellen? :+
MornixRS @G4n0nD0rf13 september 2023 16:25
Ik denk dat Sony zich - terecht - niet druk maakt over de handvol mensen die dat hebben. Het is al best bijzonder dat ze alsnog met deze ondersteuning komen.
IngamerX @G4n0nD0rf13 september 2023 17:08
Atmos is toch altijd dynamisch, los van dat een deel altijd statisch zal zijn?

Op het moment dat het om een puur statische mix gaat is het bij voorbaat al geen Atmos?

https://games.dolby.com/a...nsiderations/dolby-atmos/
G4n0nD0rf @IngamerX13 september 2023 22:43
De objecten zijn in principe dynamisch, maar als ze niet worden bewogen zijn ze in feite gewoon statisch. Atmos wordt in dit geval dan ook enkel gebruikt om de 4 hoogtekanalen mee tot bij de receiver te krijgen, omdat dit met LPCM niet kan.
IngamerX @G4n0nD0rf14 september 2023 00:08
Maar wordt dit dan niet door de source (lees: game) bepaald? Of er sprake is van dynamische of statische objecten bedoel ik dan. Dat bepaald de ps bij gebruik van atmos dan toch niet?
Misschien te noob in dat opzicht hoor. Meer dat ik dan vanuit die noob gedachte zou stellen dat het dan geen dolby atmos zou mogen heten als de ps5 dynamische objecten niet door kan geven aan de receiver. Voelt dan toch als misleiding.

Ps; ik heb een 5.1.4 setup en heb ervaring in verschil van atmos kwaliteit. Mijn ervaring is beperkt tot streaming platforms, en na verschillende films en series was het laatste seizoen van de witcher mijn eerste ervaring van hoe atmos werkelijk kan zijn. Bizar.
Dan toch teleurgesteld als ik dit soort beperkingen lees.

[Reactie gewijzigd door IngamerX op 22 juli 2024 23:19]

ViPER_DMRT @G4n0nD0rf14 september 2023 14:41
Nou mooi klaar mee, de Dolby engineers die ik moest laten over komen zitten alweer op het vliegtuig.
Misschien toch maar even een bar kopen bij de mediamarkt.

(/s)
mac1987 @FeaR13 september 2023 15:19
Qua kwaliteit is LPCM tussen Dolby en DTS de max. Eerste is lossless, andere twee lossy.
Om op elke regel meteen weer een uitzondering te formuleren: Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio zijn dan weer lossless (maar tegenwoordig nauwelijks gebruikt).
FeaR @mac198713 september 2023 15:20
Maar formaten staan niet genoemd in de opties van de PS5. Daar refereerde ik naar ;)

[Reactie gewijzigd door FeaR op 22 juli 2024 23:19]

G4n0nD0rf @FeaR13 september 2023 16:06
Deze formaten zijn ook zinloos voor games en worden enkel gebruikt voor opslag op disc (of zeer high end streaming). Waarom zou je lossless compressie toepassen als het gewoon ongecomprimeerd kan?
Teun! @G4n0nD0rf13 september 2023 16:23
Betere source is toch altijd goed, het heeft toch echt 0,0 nadelen ten opzichte van mindere formaten behalve misschien meer bandbreedte/opslag? Wat betreft compressie, minder opslag en of brandbreedte tegenover een klein beetje cpu gebruik op lokale hardware lijkt me een prima trade off toch? Dit is toch niets anders dan compressie op andere soorten files? Dit doen filesystemen toch ook vaak tegenwoordig? Of sla ik de plank nu volledig mis.
G4n0nD0rf @Teun!13 september 2023 16:29
Het geluid wordt real time gerenderd tijdens games op de PS5. Kies je voor Dolby Atmos of LPCM dan worden deze lossless en ongecomprimeerd verzonden naar je AVR. Dat heeft niets te maken met de eventuele compressie van de bronbestanden.

De keuze om DTS of klassieke Dolby Digital te kiezen als output is er enkel voor compatibiliteitsredenen als je AVR geen meerkanaals LPCM ondersteunt.
Teun! @G4n0nD0rf13 september 2023 16:34
Ik heb het duidelijk totaal verkeerd begrepen, bedankt voor de uitleg.
SunnieNL @mac198714 september 2023 00:59
Dolby TrueHD zit op 4K films toch gewoon in de atmos container?
Een van de redenen om nog films op disc te kopen, zodat je niet naar het comprimeerde geluid van streaming diensten hoef te luisteren, die dat tegenwoordig ook verbergen in de atmos container.
mac1987 @SunnieNL14 september 2023 01:00
Atmos kan zowel op lossless als lossy Dolby Digital worden toegepast.
johnbetonschaar @mac198714 september 2023 09:36
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio zijn dan weer lossless (maar tegenwoordig nauwelijks gebruikt).
Niet voor games misschien maar bijna alle films met Dolby Atmos hebben tegenwoordig ook een TrueHD track.
mac1987 @johnbetonschaar14 september 2023 20:46
Blu-ray waarschijnlijk wel, maar streaming diensten zetten toch vaak in op compressie.
johnbetonschaar @mac198715 september 2023 09:58
Dat klopt
Ywa @Hann1BaL13 september 2023 14:39
In de volgende video wordt een verklaring van Mark Cerny, systeemarchitect van de PlayStation 5, over Atmos op de PS5 behandeld. Daarmee lijkt Atmos voor zowel bestaande als nieuwe PS5 games de beste keuze.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rf1sI79wgF8

[Reactie gewijzigd door Ywa op 22 juli 2024 23:19]

pepsiblik @Hann1BaL13 september 2023 14:42
Wanneer je receiver HDMI 2.1 heeft, kan die hoogstwaarschijnlijk ook Dolby Atmos decoderen. Het verschil tussen Atmos en voorgaande formaten, is dat het bij Atmos over de positie van het geluid gaat, niet over de speaker waardoor wordt afgespeeld. Voorbeeldje: er is een geluid dat links boven te horen moet zijn. Bij Dolby Atmos zal de receiver, gegeven de aanwezige speakers, proberen om die positie zo goed mogelijk te emuleren. Bij voorgaande Dolby formaten, kreeg de receiver alleen door dat het geluid door de speaker links achter moest worden afgespeeld. Dus ja, afspelen in Dolby Atmos wanneer het kan. En ik zou het aan de receiver overlaten en dus geen pass-through gebruiken.

Een ander aspect is de kwaliteit (lossy vs lossless). Dat staat in principe los van Atmos. Atmos gaat over spatial geluid en het kan zowel lossy als lossless zijn.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 22 juli 2024 23:19]

Hann1BaL @pepsiblik13 september 2023 14:50
Ik begrijp het Atmos concept. Waar het mij vooral om gaat is: Is de PS5 beter in het genereren van die Atmos data of kan de PS5 zich maar beter nergens mee bemoeien en de audiostream van de game maar direct aan de receiver geven die er het beste van kan maken. Mijn receiver ondersteunt Atmos uiteraard.

We gaan het wel even testen, al verwacht ik weinig/geen verschil waar te kunnen nemen.
chimnino @Hann1BaL13 september 2023 16:01
Huh? De PS5 stuurt de audio kanalen toch door die beschikbaar zijn? Het is volgens mij niet als je Atmos aanvinkt, dat alles constant geupsampled wordt naar Atmos. Maar dat t dan als favoriet wordt toegepast, indien beschikbaar.

Edit:
Het staat letterlijk in de screenshot "prioritize" oftewel, indien beschikbaar, welke stream heb je het liefste. De beschikbaarheid hangt van de software/media af

[Reactie gewijzigd door chimnino op 22 juli 2024 23:19]

G4n0nD0rf @pepsiblik13 september 2023 16:09
Je hebt gelijk, in theorie. In de praktijk stuurt de PS5 echter een statische 7.1.4 mix over Atmos die dus 1 op 1 overeenkomt met standaard speaker posities.
pepsiblik @G4n0nD0rf14 september 2023 06:38
De PS5 stuurt een maximum aantal speakers. Wanneer er minder zijn, zal met Atmos gepoogd worden de ontbrekende speakers te simuleren om alsnog tot het gewenste geluidsbeleving te komen.
Hann1BaL @pepsiblik14 september 2023 16:38
Dat zijn allemaal typisch functies die je dan beter over zou kunnen laten aan de receiver die dat als hoofdfunctie heeft.
pepsiblik @Hann1BaL14 september 2023 16:57
Precies. Dus geen Pass Through wat de OP op dit moment wel doet.
jacob-1995 @Hann1BaL14 september 2023 16:27
Ik vraag mij ook af met mijn opstelling (ps5 aan receiver die atmos ondersteunt, speakers in dolby atmos opstelling) of ik nu dan voor linear pcm moet gaan of dolby atmos. Kan iemand mij dit beantwoorden en uitleggen?
chimnino @jacob-199514 september 2023 17:57
Simpel gezegd, Dolby Atmos is object-based in plaats van channel-based, dit betekend dat het beter is voor surround sound dan channel-based audio, zoals LPCM. De 3D audio beleving zal beter zijn met Atmos dan met LPCM
jacob-1995 @chimnino15 september 2023 10:34
Super, bedankt :)!
sfx32 13 september 2023 15:36
Zouden beter ook eens ondersteuning bieden voor bt oortjes.
kaos001 @sfx3213 september 2023 15:53
De PS5 heeft geen Bluetooth optie, gaat er ook niet komen helaas. De reden is vertraging van het geluid over Bluetooth. Met muziek geen probleem, met gamen wel.
Ventieldopje @kaos00113 september 2023 16:30
En de controllers werken op elfen scheetjes? :Y) Ook die werken via Bluetooth en de lag is echt minimaal. Bovendien kun je wél een headset bedraad in je draadloze controller prikken en heb je dus alsnog "semi-draadloos" geluid. Toch zou het veel fijner zijn om direct je headset te kunnen pairen met de PS5.
kaos001 @Ventieldopje13 september 2023 17:18
Ik had het natuurlijk over het audio Bluetooth gedeelte, want het ging over oortjes. Audio versturen is wel even iets anders dan een input van een controller. Audio over Bluetooth is onderhevig aan lag en daarom zit het er niet op. Niet mijn eigen woorden, maar die van Sony en ook Microsoft (Xbox).
ASNNetworks @kaos00113 september 2023 18:10
Nee hij bedoelt audio via de controller jack. De Dualsense heeft namelijk een audio uitgang voor een bedraad koptelefoon. Alle game (en chat audio) komen dan uit je koptelefoon, die bedraad met je Dualsense is verbonden, welke draadloos is verbonden. Effectief dus draadloos via Bluetooth, gezien de Dualsense via Bluetooth met de PS5 is verbonden. Dit werkt erg goed en gewoon zonder merkbare lag, gebruik dit namelijk sinds launch met m'n Sony XM4.

De Dualshock 4 met PS4 had deze functie ook al overigens. Ik gok dat ze een bepaald codec gebruiken of iets extra's, want het werkt echt erg goed, wat normaal gesproken met Bluetooth niet het geval is met gaming.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 23:19]

Ventieldopje @ASNNetworks14 september 2023 06:14
Dit inderdaad. En daarbij is het twee-weg, microfoon werkt ook van de headset! Zowel bij de PS4 als PS5.
Jerie @ASNNetworks14 september 2023 13:39
Zo'n Dualshock gebruikt waarschijnlijk net als Logitech een proprietary protocol op 2.4 GHz, of gewoon WLAN. WLAN heeft lage latency. Vervolgens moet je genoeg bandbreedte hebben voor je audio. Dat kan prima met een lossy audio codec zoals OGG Vorbis (tegenwoordig veel gebruikt in games).

LDAC is Sony's eigen codec maar die biedt enkel hoogwaardige kwaliteit; de latency is vrij hoog met deze codec.

Als men Bluetooth zou gebruiken met microfoon, dan schakelt Bluetooth over op HFP profiel.
ASNNetworks @Jerie14 september 2023 13:46
Nou nee, de Dualshock 4 en Dualsense gebruiken gewoon Bluetooth, niet WLAN of een ander 2.4Ghz protocol. Je hebt ook geen apart dongle nodig (wat met andere 2.4Ghz oplossingen vereist is). De PS5 heeft zelf ook alleen Bluetooth waarmee het kan verbinden. Tevens kan je de controller via Bluetooth aansluiten op je PC of Android/iOS smartphone.

Ik heb geen idee waar jij dat vandaan haalt, of dat het enkel een aanname is zonder te weten hoe de controllers werken.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 23:19]

Jerie @ASNNetworks14 september 2023 13:59
Kan (WLAN zou ook prima werken), maar hoe ze dan lage latency krijgen in combinatie met hoge kwaliteit dat kan met geen enkele Bluetooth audio codec. Het is altijd of het een, of het ander. Je hebt wel codecs die adaptief zijn. Die leveren hoge kwaliteit, maar als de verbinding minder wordt dan wordt de kwaliteit minder. Ik zet m'n geld er op in dat de kwaliteit van het geluid helemaal niet zo geweldig is, maar het de gamer worst zal wezen.
YopY @kaos00114 september 2023 11:35
Audio over bluetooth kan wel realtime, maar dan boet je in op geluidskwaliteit. Ik gebruik een bluetooth koptelefoon met m'n Mac, hij schakelt automatisch over naar lage kwaliteit tijdens calls - als ik dan muziek heb spelen klinkt het nergens meer naar. Buiten calls is het weer goed, maar zit er een seconde vertraging tussen. Voor muziek is dat prima, maar voor gamen wil je beide - lage latency + hoge audio kwaliteit.

Ik snap niet dat dat met BT nog niet kan. Misschien kan het wel maar is het niet ondersteund.

iig, heb ook een Sony koptelefoon, die gebruikt z'n eigen USB dongle, dan krijg je zowel kwaliteits (ruimtelijk) geluikd en lage lag. Werkt waarschijnlijk met radiogolven oid.
spank_mojoo @kaos00113 september 2023 16:13
ehm, de PS5 heeft wel degelijk een bluetooth optie. enkel de ondersteuning voor audio devices laat te wensen over.
Jerie @kaos00113 september 2023 19:09
De PS5 heeft geen Bluetooth optie, gaat er ook niet komen helaas. De reden is vertraging van het geluid over Bluetooth. Met muziek geen probleem, met gamen wel.
Incorrect, hangt van de codec af. Er zijn low latency codecs en medium latency codecs.

Overigens kan een single player game er in theorie wel degelijk rekening mee houden. Al is het waarschijnlijk kwestie van get good / PEBCAK.
Gulli 13 september 2023 14:48
Nu kan ik eindelijk Farming Simulator om 3 uur 's nachts spelen zonder meteen mijn vrouw uit bed te piepen! Hiervoor moest ik altijd heel hard door het piepje heen kuchen anders zou ze het merken :+
DropjesLover @Gulli13 september 2023 15:22
PS5 niet op de slaapkamer-tv aansluiten O-)
Gulli @DropjesLover14 september 2023 08:57
@Dark Angel 58 @DropjesLover

Mijn vrouw heeft bionische oren, maakt niet uit waar in het huis ze zich bevindt, op het moment dat ze dat piepje hoort steekt ze haar hoofd om de hoek om te vragen of ik nog even de auto wil wassen of de planten water wil geven. Iets in die geest.
Dark Angel 58 @Gulli13 september 2023 15:41
Nu kan ik eindelijk Farming Simulator om 3 uur 's nachts spelen zonder meteen mijn vrouw uit bed te piepen! Hiervoor moest ik altijd heel hard door het piepje heen kuchen anders zou ze het merken :+
Waar speel je? Toch niet in de slaapkamer? Je kunt haar oordopjes geven.
Vrijdag
@Gulli13 september 2023 15:43
Moet je je vrouw meer wijn geven voor het slapen gaan 8)
YopY @Gulli14 september 2023 11:35
*KUCH*... *PIEP*. Elke keer :p.
Sjaak2k 13 september 2023 15:04
Het is overigens een Atmos signaal wat gegenereerd is door Sony's eigen audio systeem. Voor zover ik weet nog geen echte Atmos vanuit de spellen zelf.
G4n0nD0rf @Sjaak2k13 september 2023 16:11
Klopt. De audio gegenereerd via de Tempest 3D engine wordt omgezet naar een statische 7.1.4 mix en zo verzonden via Atmos. Blijkbaar is native Atmos vanaf nu ook wel mogelijk, maar wordt in de praktijk nog niet gebruikt.
johnbetonschaar @G4n0nD0rf14 september 2023 09:42
Als ik het goed begrijp betekent dat dan wanneer je een speaker opstelling daar precies mee matcht (7.1.4 dus), het effect eigenlijk identiek is aan directe Dolby Atmos ondersteuning vanuit de game? Als in: de game stuurt positionele audio uit, de PS5 berekent daar een mapping naar 7.1.4 uit, en de receiver hoeft daar verder niks meer mee te doen?
G4n0nD0rf @johnbetonschaar14 september 2023 22:59
Inderdaad
j-nl 13 september 2023 15:34
Genereert de PS5 dan nu een Atmos signaal op basis van de 3D Audio, wat met zoveel bombarie werd benoemd tijdens/voor de release?
G4n0nD0rf @j-nl13 september 2023 16:13
Ja. Alle games die de Tempest 3D audio engine ondersteunen gebruiken nu automatisch 4 hoogtekanalen via Dolby Atmos.
Joshua 13 september 2023 14:53
Werkt Dolby Atmos dan ook met de Pulse 3D Wireless headset?
G4n0nD0rf @Joshua13 september 2023 16:10
De PS5 implementatie is enkel voor surround opstellingen met hoogte speakers, niet voor headsets.
Nyarlathotep 13 september 2023 14:56
Als nu ook Dolby Vision nog beschikbaar komt... Ik neem aan dat voor Dolby Atmos net als Vision licentie kosten betaald worden? Kom op Sony, je kan het... (maar willen is een tweede).
Verwijderd @Nyarlathotep13 september 2023 15:02
voor zover ik weet kost Dolby Vision ook extra.

Miscchien kunnen ze het dan net als met de Ps3 doen, dat je kan betalen voor optionele extra codecs. Dan bieden ze de optie voor mensen die het willen en betalen ze niet onnodig veel voor mensen die de functie helemaal niet gebruiken.
MissMe NL 13 september 2023 15:12
Nu nog dolby vision.
Verwijderd 13 september 2023 15:17
Beter voegen ze toe dat ik de PS5 goed kan scalen naar een (ultra)wide monitor. Want dat zier er nu natuurlijk niet uit. Terwijl dat natuurlijk een fluitje van een cent moet zijn om te implementeren.
Linksquest Moderator Spielerij
13 september 2023 17:30
8TB 🤣 je kunt nooit te veel opslag hebben, heb zelf 3 weken geleden een 2TB erin geplaatst, erg blij mee.

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