Sony voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos toe aan PlayStation 5

Sony heeft met een software-update ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos-audio toegevoegd aan de PlayStation 5. De fabrikant bracht die functies eerder al uit met een bèta-update, maar nu zijn ze algemeen beschikbaar.

Sony voegt de features toe met firmware-update 23.03-08.00.00, die nu beschikbaar is voor de console. Daarmee kunnen gebruikers vanaf nu PCIe 4.0-ssd's van maximaal 8TB installeren in hun PS5. Dat maximum bedroeg tot op heden 4TB. Voor informatie over ssd-compatibiliteit verwijst het bedrijf naar zijn supportpagina's. Het bedrijf raadt bijvoorbeeld ssd's aan die leessnelheden van minimaal 5,5GB/s halen.

De consoles van Sony krijgen met de update ook ondersteuning voor Dolby Atmos. Daarmee wordt het mogelijk om Sony's Tempest 3D AudioTech-techniek te gebruiken in combinatie met HDMI-apparaten die Atmos-audio ondersteunen, zoals soundbars en tv's. Gebruikers kunnen Dolby Atmos inschakelen in de audio-instellingen, onder Audio Format.

De PlayStation 5 krijgt ook de andere functies die Sony toevoegde aan zijn recentste bèta-update. Zo wordt het mogelijk om een tweede controller te gebruiken ter assistentie van een speler. Gebruikers kunnen zo twee controllers gebruiken alsof het er één is. Verder wordt het mogelijk om haptische feedback aan te zetten bij UI-navigatie, de Party-interface wordt aangepast en er wordt voortaan een previewafbeelding getoond bij het delen van een scherm. Het is ook mogelijk om het piepgeluid bij het aan- en uitzetten van de console, uit te schakelen.