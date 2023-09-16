Marvel’s Spider-Man 2 bevat drie grafische modi, elk met ray tracing

Marvel’s Spider-Man 2 bevat drie grafische spelmodi waarin telkens gebruik wordt gemaakt van ray tracing. Er zal een 30fps- en 60fps-modus aanwezig zijn, maar ook een 40fps-modus die gericht is op gamers met een 120Hz-scherm. De game ondersteunt ook VRR.

Insomniac Games vermeldde deze grafische modi tijdens een interview met IGN, maar vertelde niet welke resoluties er gehanteerd zullen worden in elke modus. Medewerker Mike Fitzgerald gaf wel aan dat er sprake is van dynamische resoluties. "We beschikken over een redelijk solide anti-aliasingoplossing waardoor we de resolutie naar beneden of naar boven kunnen schalen…", klinkt het.

De game ondersteunt ray tracing en deze technologie zal in elk van de drie grafische modi vervat zitten. “We zijn erin geslaagd om ray tracing naar de performance modus te brengen. Er is dus geen modus die deze technologie niet ondersteunt, want daar is geen nood aan”, klinkt het.

Insomniac Games brengt Marvel’s Spider-Man 2 op 20 oktober exclusief uit voor de PlayStation 5. Het spel krijgt in de Benelux een adviesprijs van 80 euro. De ontwikkelaar belooft onder meer verbeterde graphics en 3d-audio. In Spider-Man 2 kunnen spelers met twee personages spelen: Peter Parker en Miles Morales. Peter en Miles hebben in het tweede hoofddeel beiden nieuwe krachten gekregen: respectievelijk symbiotische Venom-krachten en bio-elektrische vaardigheden. De twee superhelden nemen het in New York op tegen onder meer Venom, Lizard en Kraven. Sony onthulde op zijn State of Play-presentatie medio september een nieuwe trailer van het spel.