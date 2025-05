PS5-spelers melden problemen met installatie Marvel's Spider-Man 2 via disk

Verschillende PS5-spelers met een fysiek exemplaar van Marvel's Spider-Man 2 zeggen problemen te ervaren met het installeren van de game. De installatie zou vastlopen voordat deze volledig voltooid is. Het ruilen van de fysieke disk lijkt het probleem niet te verhelpen.

Onder meer op Reddit melden spelers met een fysiek exemplaar van Marvel's Spider-Man 2 dat de installatie na 36 procent vastloopt. Gebruikers zeggen dat het schoonmaken van de disk, het wissen van de systeemcache, het offline installeren van de game en het verwijderen en opnieuw installeren van de installatiebestanden het probleem niet heeft verholpen. De meldingen komen uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland.

Enkele spelers zeggen hun fysieke exemplaar in de winkel geruild te hebben voor een andere disk, maar meestal zonder het gewenste resultaat. Sony en Insomniac hebben officieel nog niets over het probleem naar buiten gebracht. Spelers die contact op hebben genomen met Sony krijgen veelal te horen dat het om een defecte schijf zou gaan. Een enkeling meldt dat Sony aan een patch zou werken om de installatieproblemen op te lossen. Het is niet bekend of en wanneer deze verschijnt.

Marvel's Spider-Man 2 is uit sinds vrijdag 20 oktober. Spelers met een digitale kopie van de game hebben voor zover bekend geen problemen met de installatie.