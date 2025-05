Ik heb me nooit druk gemaakt om de vraag wat mijn favoriete superheld zou zijn. Ik zal ook zeker niet ineens beweren dat het Spider-Man is, maar er valt best een lans te breken voor de hulpvaardige superheld. Zijn content, of dat nu comics, films of games zijn, is vaak doorspekt met humor. Daarnaast is het een stuk makkelijker om je in te leven in een nerdy student die door een spinnenbeet aan superkrachten komt, dan in een Asgardiaanse God, een buitenaards supermens of een in een groen monster veranderende wetenschapper, om maar wat te noemen. Wanneer hij zijn kenmerkende pak niet aan heeft, kampt Peter Parker vaak met dezelfde problemen waar normale mensen ook mee moeten dealen. Hij is in elke zin van het woord meer down-to-earth dan veel van zijn superheldcollega’s.

In Spider-Man 2 komt dat ook goed naar voren. Het verhaal behandelt onderwerpen zoals twijfelen aan jezelf en omgaan met druk, maar laat bijvoorbeeld ook zien hoe Peter moeite heeft om het huis van zijn overleden tante te behouden, want de rekeningen stapelen zich op en boeven in spinnenwebben wikkelen, is helaas geen betaalde baan. Gelukkig weet Peter zich aan het begin van de game verzekerd van een veilig baantje als docent op een school. Dat verandert echter als Sandman New York op stelten zet en Peter zich richting een van zijn bekende vijanden moet snellen. Geluk bij een ongeluk: Miles Morales, sinds het vorige spel óók Spider-Man, zit in zijn klas en voegt zich direct bij de originele Spider-Man.

Daarmee is meteen het opvallendste onderdeel van de setting genoemd, want in Spider-Man 2 delen Peter Parker en Miles Morales de hoofdrol. De speler wisselt tussen beide personages. Soms gebeurt dat automatisch, als het verhaal verder gaat met een missie die specifiek bij een van de twee heren hoort, maar vaak kun je ook zelf wisselen. Natuurlijk speelt het feit dat je niet een, maar twee Spider-Men hebt een belangrijke rol in het verhaal.

Dat verhaal is prima, maar ook weer niet hoogstaand. Dat is eigenlijk precies wat we zouden verwachten van een superheldengame, of eigenlijk: binnen dat kader overstijgt het plot van Spider-Man 2 de verwachtingen best. Centraal in de game staat de strijd die Peter en Miles voeren tegen Kraven the Hunter, een slechterik die jacht maakt op allerlei personen met speciale gaven. Hij richt zich in eerste instantie op superschurken die Peter en Miles al eerder hebben verslagen, maar raakt bijzonder geïntrigeerd door een setje nieuwe krachten die Peter tijdens de game bemachtigt. Wie al wat beelden heeft gezien van de game, weet wellicht al waar dit heen gaat: Peter krijgt de speciale superkrachten van Venom erbij en dat blijkt een aardige gamechanger te zijn, en iets waar Kraven zéér in geïnteresseerd is.

Terwijl dat verhaal zich ontvouwt, spelen er nog allerlei andere zaken in het leven van Peter en Miles. Zo worstelt Peter als gezegd met de rekeningen die het huis van Aunt May met zich meebrengt en discussiëren hij en MJ over samenwonen. Miles probeert ondertussen een prestigieuze muziekschool in te komen en helpt zijn moeder ook nog bij allerlei zaken. ‘Mensen helpen’ blijft een belangrijk onderdeel voor Spider-Man. Via een speciale app krijgen Peter en Miles allerlei kleine en grote extra missies mee. De willekeurig opspringende alerts vallen vrij snel in herhaling, maar zijn af en toe best leuk om mee te pakken. De wat grotere zijmissies bevatten een verhaaltje eromheen en zijn zo dus een stuk meer de moeite waard.