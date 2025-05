Pc-versie van Marvel's Spider-Man 2 is verschenen

De pc-versie van Marvel's Spider-Man 2 is uitgebracht. Daarin kunnen spelers de rol van zowel Peter Parker als Miles Morales op zich nemen en vechten ze tegen een reeks iconische vijanden uit de Marvel-wereld. De pc-port kost 60 euro.

De pc-port van de game, ontwikkeld door het Nederlandse Nixxes, krijgt onder meer nieuwe raytracingopties, schrijft PlayStation in een blog. Die raytracingopties krijgen afzonderlijke kwaliteitsinstellingen om de prestaties te finetunen, zo schrijft de ontwikkelaar. Het spel krijgt in de pc-versie ook ondersteuning voor ultrawideschermen met beeldverhoudingen tot 48:9 en DLSS 3-, FSR 3.1- en XeSS-upscaling.

De game vereist minstens een Intel Core i3-8100- of AMD Ryzen 3 3100-cpu en een Nvidia GeForce GTX 1650- of AMD Radeon RX 5500 XT-videokaart. Ook is er minimaal 140GB opslag en 16GB ram nodig. Met deze specificaties kan de game met lage graphics op 720p met 30fps gespeeld worden. Op het hoogste kwaliteitsniveau met raytracing zijn volgens de ontwikkelaars 32GB ram, een Nvidia GeForce RTX 4090-gpu en Intel Core i9-12900K-cpu of AMD Ryzen 7 7800X3D-cpu vereist voor 4k-resoluties op 60fps.

Spider-Man 2 is het vervolg op Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales, respectievelijk uit 2018 en 2020. De game verscheen in oktober 2023 op PlayStation 5, maar vindt nu pas zijn weg naar pc, zowel de standaardversie als de Digital Deluxe Edition. Tweakers schreef eerder al een review over de game.